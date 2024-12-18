55 شهيدا من شهداء لقمة العيش بالضفة منذ بدء الحرب على غزة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في بيان إن عدد شهداء لقمة العيش بلغ 55 شهيدا وشهيدة خلال 14 شهرًا، بينهم ما لا يقل عن 10 شهداء استشهدوا قرب جدار الفصل العنصري.

وأضاف الاتحاد، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف العمال الفلسطينيين الذين اضطروا للعمل داخل أراضي عام 1948 "الخط الأخضر"، ويعبرون عبر الفتحات الموجودة على الجدار الفاصل، والتي كان آخرهم أمس الثلاثاء، حيث ارتقى عاملان بمنطقة قلقيلية خلال محاولتهما الوصول لمكان عملهما بالداخل المحتل.

وحذر الاتحاد من الارتفاع الملحوظ بأعداد شهداء لقمة العيش منذ الحرب على غزة قبل 14 شهرا.

وطالب الاتحاد في بيانه، الاتحادات النقابية الدولية لفتح تحقيق بالجرائم التي ترتكب بحق العمال الفلسطينيين وبخاصة القتل الممنهج على الحواجز أو الفتحات الموجودة على الجدار وحتى في الداخل.

وأوضحت مصادر طبية أمس، أن قوات الاحتلال أعدمت الشابين ضياء شريف سلمي ومحمد زكي أشقر، من مدينة قلقيلية، بدم بارد، خلال توجههما لعملهما في الداخل الفلسطيني، قعب استهداف عدد من المواطنين بإطلاق النار قرب الجدار الفاصل قرب حي صوفين بمدينة قلقيلية.