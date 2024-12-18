55 شهيدا من شهداء لقمة العيش بالضفة منذ بدء الحرب على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في بيان إن عدد شهداء لقمة العيش بلغ 55 شهيدا وشهيدة خلال 14 شهرًا، بينهم ما لا يقل عن 10 شهداء استشهدوا قرب جدار الفصل العنصري.
وأضاف الاتحاد، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف العمال الفلسطينيين الذين اضطروا للعمل داخل أراضي عام 1948 "الخط الأخضر"، ويعبرون عبر الفتحات الموجودة على الجدار الفاصل، والتي كان آخرهم أمس الثلاثاء، حيث ارتقى عاملان بمنطقة قلقيلية خلال محاولتهما الوصول لمكان عملهما بالداخل المحتل.
وحذر الاتحاد من الارتفاع الملحوظ بأعداد شهداء لقمة العيش منذ الحرب على غزة قبل 14 شهرا.
وطالب الاتحاد في بيانه، الاتحادات النقابية الدولية لفتح تحقيق بالجرائم التي ترتكب بحق العمال الفلسطينيين وبخاصة القتل الممنهج على الحواجز أو الفتحات الموجودة على الجدار وحتى في الداخل.
وأوضحت مصادر طبية أمس، أن قوات الاحتلال أعدمت الشابين ضياء شريف سلمي ومحمد زكي أشقر، من مدينة قلقيلية، بدم بارد، خلال توجههما لعملهما في الداخل الفلسطيني، قعب استهداف عدد من المواطنين بإطلاق النار قرب الجدار الفاصل قرب حي صوفين بمدينة قلقيلية.
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