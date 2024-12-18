مؤشر داو جونز يسجل أطول سلسلة خسائر منذ السبعينيات

(MENAFN
) تراجعت المؤشرات
الرئيسية في وول ستريت يوم الثلاثاء، حيث اتخذ المستثمرون موقفًا حذرًا قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع، إضافة إلى بيانات قوية لمبيعات التجزئة التي أشارت إلى طلب قوي من المستهلكين. ساهم هذا المزيج من العوامل في زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق.
انخفض مؤشر S&P 500
بمقدار 21.5 نقطة، أو 0.35 بالمئة، في حين شهد مؤشر ناسداك
المركب انخفاضًا أكبر بلغ 78.3 نقطة، أو 0.39 بالمئة. كما تراجع مؤشر داو جونز
الصناعي بمقدار 250 نقطة، أو 0.55 بالمئة، مسجلًا أطول سلسلة خسائر له منذ السبعينيات، حيث بدأت هذه السلسلة بعد أن أغلق داو فوق 45,000 لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر.
كانت الخسائر في داو ناجمة بشكل أساسي عن تحول في اهتمام المستثمرين من الأسهم القديمة إلى الأسهم التكنولوجية. حيث شهدت الأسهم التكنولوجية أداءً جيدًا مؤخرًا، على عكس بعض الأسهم التي حققت مكاسب بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب، والتي تهيمن على مؤشر داو.
وفي الوقت نفسه، سجلت بعض أسهم التكنولوجيا مثل "برودكوم" و"ألفابت" و"آبل" و"تسلا" ارتفاعات جديدة. وكانت أسهم تسلا قد قفزت إلى أكثر من 478 دولارًا، مما قرب الشركة من قيمة سوقية تصل إلى 1.5 تريليون دولار. من ناحية أخرى، أثارت أرقام مبيعات التجزئة التي فاقت التوقعات في نوفمبر مخاوف من أن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي إجراءات قد تُعتبر مفرطة.
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