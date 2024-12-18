الأسهم الأمريكية تتراجع الثلاثاء وسط استمرار حذر المستثمرين قبيل قرار "المركزي الأمريكي"

(MENAFN
) تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء، حيث سجل مؤشر داو جونز
الصناعي انخفاضًا للجلسة التاسعة على التوالي، وسط استمرار حذر المستثمرين قبيل إعلان السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام، بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية أن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال قويًا، مما أعطى إشارات متباينة للسوق.
التركيز الرئيسي للمستثمرين هو قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر يوم الأربعاء. ويكاد يكون من المؤكد أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ما يهتم به المستثمرون بشكل خاص هو ملخص التوقعات الاقتصادية للمجلس، الذي قد يقدم رؤى حول مدى استعداد البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة في عام 2025.
أظهرت البيانات الأولية أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تراجع بمقدار 23.53 نقطة، أو 0.39 بالمئة، ليغلق عند 6,050.55. كما انخفض مؤشر ناسداك المركب بمقدار 66.54 نقطة، أو 0.33 بالمئة، ليغلق عند 20,107.35. وسجل مؤشر داو جونز الصناعي انخفاضًا بمقدار 272.77 نقطة، أو 0.62 بالمئة، ليغلق عند 43,445.23.
على الرغم من التراجع العام، وصل مؤشر ناسداك إلى أعلى مستوى قياسي له يوم الاثنين، في حين ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 27 بالمئة منذ بداية العام. ومع ذلك، كان مؤشر داو جونز يعاني مؤخرًا، حيث سجل تراجعًا يوميًا للجلسة التاسعة على التوالي، وهو أطول سلسلة خسائر منذ فبراير 1978.
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