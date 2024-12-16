خيط رفيع بين هذه وتلك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

خيبة‭ ‬أمل‭ ‬كبيرة‭ ‬ان‭ ‬يخطط‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬لخيانة‭ ‬شريك‭ ‬الحياة،‭ ‬ويكتشف‭ ‬ان‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬الخطة‭ ‬هو‭ ‬شريك‭ ‬الحياة‭ ‬نفسه،‭ ‬وخلال‭ ‬دقائق‭ ‬كان‭ ‬عدنان‭ ‬وسناء‭ ‬قد‭ ‬اتفقا‭ ‬على‭ ‬الطلاق،‭ ‬وربما‭ ‬عاد‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬الآن‭ ‬الى‭ ‬الانترنت‭ ‬ليبحثا‭ ‬عن‭ ‬حبيب‭ ‬أو‭ ‬حبيبة‭ ‬بديلين‭ ‬بالمواصفات‭ ‬الالكترونية‭ ‬اللي‭ ‬طلعت‭ ‬فالصو،‭ ‬وهي‭ ‬تحريف‭ ‬لكلمة‭ ‬فولس‭ ‬الانجليزية‭ ‬التي‭ ‬تعني‭ ‬‮«‬مزيف‮»‬‭.‬

كثير‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬غافلون‭ ‬عن‭ ‬ان‭ ‬أبنائهم‭ ‬وبناتهم‭ ‬الذين‭ ‬قد‭ ‬يكونون‭ ‬ضالعين‭ ‬في‭ ‬غرام‭ ‬الكتروني،‭ ‬يجعلهم‭ ‬يقضون‭ ‬الساعات‭ ‬الطوال‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬عبارات‭ ‬الحب‭ ‬والهيام‭. ‬وأخطر‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬الحب‭ ‬الالكتروني‭ ‬ان‭ ‬يتوهم‭ ‬طرف‭ ‬بأنه‭ ‬غارق‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬الحب،‭ ‬ويقرر‭ ‬تزويد‭ ‬الحبيب‭ ‬بصورة‭ ‬فوتوغرافية‭ ‬شخصية‭. ‬وبعض‭ ‬هذه‭ ‬الصور‭ ‬قد‭ ‬تجد‭ ‬طريقها‭ ‬الى‭ ‬مواقع‭ ‬البورنو‭ (‬الفجور‭) ‬بعد‭ ‬التلاعب‭ ‬بها،‭ ‬وقد‭ ‬تصبح‭ ‬أداة‭ ‬للابتزاز‭. ‬هل‭ ‬تذكرون‭ ‬حكاية‭ ‬حكم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البرازيلي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يذاكر‭ ‬من‭ ‬خلف‭ ‬ظهر‭ ‬زوجته،‭ ‬أي‭ ‬يقيم‭ ‬علاقة‭ ‬مع‭ ‬أخرى‭ ‬دون‭ ‬علم‭ ‬الزوجة؟‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬نزل‭ ‬صاحبنا‭ ‬الى‭ ‬الملعب‭ ‬وطفق‭ ‬يصفر‭ ‬ويزمجر‭ ‬لضبط‭ ‬المباراة‭ ‬وفق‭ ‬القوانين‭ ‬السارية،‭ ‬ثم‭ ‬اعتدى‭ ‬لاعب‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬وكان‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬طرده‭ ‬من‭ ‬الملعب‭ ‬بإبراز‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭. ‬وكانت‭ ‬المباراة‭ ‬متلفزة‭ ‬وأخرج‭ ‬الحكم‭ ‬ال‭...... ‬حمراء،‭ ‬ولكنها‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬بطاقة،‭ ‬بل‭ ‬قطعة‭ ‬ملابس‭ ‬داخلية‭ ‬نسائية‭. ‬وعاد‭ ‬الى‭ ‬البيت‭ ‬فأخرجت‭ ‬له‭ ‬زوجته‭ ‬بطاقة‭ ‬حمراء‭ ‬حقيقية،‭ ‬وطردته‭ ‬من‭ ‬البيت‭ ‬ومن‭ ‬حياتها،‭ ‬وعندها‭ ‬أدرك‭ ‬صاحبنا‭ ‬معنى‭ ‬المثل‭ ‬السوداني‭ ‬‮«‬السترة‭ ‬والفضيحة‭ ‬متباريات‮»‬،‭ ‬ولنتذكر‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬بليتم‭ ‬فاستتروا‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬خيطا‭ ‬رفيعا‭ ‬بين‭ ‬الإفراط‭ ‬والتفريط‭ ‬وبين‭ ‬التواضع‭ ‬والضعة،‭ ‬أي‭ ‬بين‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬متواضعا‭ ‬وأن‭ ‬تقبل‭ ‬الإهانة‭ ‬والإذلال‭ ‬فتكون‭ ‬وضيعا‭.‬