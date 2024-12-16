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خيط رفيع بين هذه وتلك

12/16/2024 7:06:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هنالك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمثال‭ ‬الشعبية‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬الإيجابية،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬الستر‭ ‬والفضيحة‭ ‬متباريات‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬مثل‭ ‬واسع‭ ‬الانتشار‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬وأجمل‭ ‬ما‭ ‬فيه‭ ‬ان‭ ‬كلماته‭ ‬الثلاث‭ ‬فصيحة،‭ ‬وبارى‭ ‬الشيء‭ ‬يعني‭ ‬تبعه‭ ‬وجاراه‭ ‬وماشاه‭ ‬وسايره،‭ ‬وفي‭ ‬السودان‭ ‬نقول‭: ‬‮«‬لا‭ ‬تبارِ‭ ‬فلانا‭ ‬لأنه‭ ‬سيء‭ ‬الخلق‮»‬،‭ ‬ونستخدم‭ ‬الكلمة‭ ‬ومشتقاتها‭ ‬غالبا‭ ‬بمعنى‭ ‬تبع‭ ‬يتبع‭. ‬ومعنى‭ ‬المثل‭ ‬هو‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬خيطا‭ ‬رفيعا‭ ‬بين‭ ‬الستر‭ ‬والانفضاح،‭ ‬وأنه‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يدرك‭ ‬أنه‭ ‬يرتكب‭ ‬‮«‬فضيحة‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يستتر،‭ ‬وأنه‭ ‬قد‭ ‬يصعب‭ ‬في‭ ‬أحيان‭ ‬كثيرة‭ ‬كتمان‭ ‬الفضيحة،‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬شهودا‭ ‬عليها،‭ ‬أو‭ ‬بسبب‭ ‬خفة‭ ‬لسان‭ ‬مرتكبها،‭ ‬او‭ ‬بسبب‭ ‬غبائه‭ ‬وعدم‭ ‬حيطته‭. ‬تذكرت‭ ‬المثل‭ ‬وأنا‭ ‬أقرأ‭ ‬حكاية‭ ‬الزوجين‭ ‬البوسنيين‭ ‬سناء‭ ‬وعدنان،‭ ‬اللذين‭ ‬كانا‭ ‬يتغازلان‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭ ‬بأسماء‭ ‬مستعارة،‭ ‬وكل‭ ‬منهما‭ ‬لا‭ ‬يدري‭ ‬ان‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬المغازلة‭ ‬هو‭ ‬شريك‭ ‬الحياة‭ (‬الزوج‭/ ‬الزوجة‭)‬،‭ ‬وبما‭ ‬ان‭ ‬محترف‭ ‬الغزل‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬نفسه‭ ‬كـ«قمة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الرقة‭ ‬والوسامة‭ ‬وحسن‭ ‬الخلق،‭ ‬فقد‭ ‬أسهب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬عدنان‭ ‬وسناء‭ ‬في‭ ‬مدح‭ ‬الذات‭: ‬أنا‭ ‬أشبه‭ ‬جعفر‭ ‬عباس‭ ‬وكأني‭ ‬توأمه‭. ‬بل‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يقول‭ ‬إنني‭ ‬أحلى‭ ‬منه‭!! ‬بينما‭ ‬سناء‭ ‬بدورها‭: ‬أنا‭ ‬باميلا‭ ‬أندرسون‭ ‬بس‭ ‬خلقة‭ ‬ربنا‭ ‬مش‭ ‬بالعمليات‭ ‬الجراحية‭!! ‬حتى‭ ‬أيقن‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬أنه‭ ‬وجد‭ ‬في‭ ‬الآخر‭ ‬الحبيب‭ ‬الذي‭ ‬افتقده‭ ‬في‭ ‬‮«‬الزوج‮»‬‭. ‬وتصور‭ ‬سعادتهما‭ ‬عندما‭ ‬اكتشفا‭ ‬أنهما‭ ‬يعيشان‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المدينة،‭ ‬وبالطبع‭ ‬لم‭ ‬يترددا‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬للقاء‭ ‬يحول‭ ‬حبهما‭ ‬الالكتروني‭ ‬الى‭ ‬حب‭ ‬طبيعي‭ ‬‮«‬طالما‭ ‬نحن‭ ‬متفاهمان‭ ‬ومنسجمان‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬وكلانا‭ ‬طرف‭ ‬في‭ ‬زيجة‭ ‬فاشلة‮»‬‭. ‬وتواعدا‭: ‬طيب‭ ‬كيف‭ ‬سأتعرَّف‭ ‬عليك؟‭ ‬بسيطة‭ ‬سأرتدي‭ ‬جاكيت‭ ‬بيج‭ ‬وبنطلون‭ ‬بني‭ ‬وقمصا‭ ‬ابيض‭ ‬ماركة‭ ‬فان‭ ‬هوزن‭ ‬هي‭: ‬وأنا‭ ‬سأرتدي‭ ‬سكيرت‭ ‬فوق‭ ‬الركبة‭ ‬بقليل،‭ ‬لونه‭ ‬عسلي‭ ‬وبلوزة‭ ‬حمراء‭ ‬فاتحة،‭ ‬وحذاء‭ ‬ايطاليا‭ ‬بكعب‭ ‬عشرة‭ ‬سنتيمترات،‭ ‬وشعري‭ ‬أحمر‭ ‬على‭ ‬أصفر‭ ‬يجنن‭.. ‬وجاء‭ ‬موعد‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬مقهى‭ ‬ترتاده‭ ‬الطبقات‭ ‬اللي‭ ‬فوق‭. ‬ومن‭ ‬البعد‭ ‬لمح‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬الآخر‭ ‬وتعرّف‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬ثيابه،‭ ‬وخفق‭ ‬القلبان‭: ‬دمدم‭ ‬دمدم‭.. ‬تكتكتك‭.. ‬بمبمبم‭.. ‬وانفرجت‭ ‬الأسارير‭ ‬بالابتسام،‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬ان‭ ‬اقتربا‭ ‬حتى‭ ‬صاحا‭ ‬في‭ ‬تزامن‭: ‬يا‭ ‬لهوييييي،‭ ‬جات‭ ‬الحزينة‭ ‬تفرح‭ ‬ملقتلهاش‭ ‬مطرح‭.‬

خيبة‭ ‬أمل‭ ‬كبيرة‭ ‬ان‭ ‬يخطط‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬لخيانة‭ ‬شريك‭ ‬الحياة،‭ ‬ويكتشف‭ ‬ان‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬الخطة‭ ‬هو‭ ‬شريك‭ ‬الحياة‭ ‬نفسه،‭ ‬وخلال‭ ‬دقائق‭ ‬كان‭ ‬عدنان‭ ‬وسناء‭ ‬قد‭ ‬اتفقا‭ ‬على‭ ‬الطلاق،‭ ‬وربما‭ ‬عاد‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬الآن‭ ‬الى‭ ‬الانترنت‭ ‬ليبحثا‭ ‬عن‭ ‬حبيب‭ ‬أو‭ ‬حبيبة‭ ‬بديلين‭ ‬بالمواصفات‭ ‬الالكترونية‭ ‬اللي‭ ‬طلعت‭ ‬فالصو،‭ ‬وهي‭ ‬تحريف‭ ‬لكلمة‭ ‬فولس‭ ‬الانجليزية‭ ‬التي‭ ‬تعني‭ ‬‮«‬مزيف‮»‬‭.‬

كثير‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬غافلون‭ ‬عن‭ ‬ان‭ ‬أبنائهم‭ ‬وبناتهم‭ ‬الذين‭ ‬قد‭ ‬يكونون‭ ‬ضالعين‭ ‬في‭ ‬غرام‭ ‬الكتروني،‭ ‬يجعلهم‭ ‬يقضون‭ ‬الساعات‭ ‬الطوال‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬عبارات‭ ‬الحب‭ ‬والهيام‭. ‬وأخطر‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬الحب‭ ‬الالكتروني‭ ‬ان‭ ‬يتوهم‭ ‬طرف‭ ‬بأنه‭ ‬غارق‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬الحب،‭ ‬ويقرر‭ ‬تزويد‭ ‬الحبيب‭ ‬بصورة‭ ‬فوتوغرافية‭ ‬شخصية‭. ‬وبعض‭ ‬هذه‭ ‬الصور‭ ‬قد‭ ‬تجد‭ ‬طريقها‭ ‬الى‭ ‬مواقع‭ ‬البورنو‭ (‬الفجور‭) ‬بعد‭ ‬التلاعب‭ ‬بها،‭ ‬وقد‭ ‬تصبح‭ ‬أداة‭ ‬للابتزاز‭. ‬هل‭ ‬تذكرون‭ ‬حكاية‭ ‬حكم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البرازيلي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يذاكر‭ ‬من‭ ‬خلف‭ ‬ظهر‭ ‬زوجته،‭ ‬أي‭ ‬يقيم‭ ‬علاقة‭ ‬مع‭ ‬أخرى‭ ‬دون‭ ‬علم‭ ‬الزوجة؟‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬نزل‭ ‬صاحبنا‭ ‬الى‭ ‬الملعب‭ ‬وطفق‭ ‬يصفر‭ ‬ويزمجر‭ ‬لضبط‭ ‬المباراة‭ ‬وفق‭ ‬القوانين‭ ‬السارية،‭ ‬ثم‭ ‬اعتدى‭ ‬لاعب‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬وكان‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬طرده‭ ‬من‭ ‬الملعب‭ ‬بإبراز‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭. ‬وكانت‭ ‬المباراة‭ ‬متلفزة‭ ‬وأخرج‭ ‬الحكم‭ ‬ال‭...... ‬حمراء،‭ ‬ولكنها‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬بطاقة،‭ ‬بل‭ ‬قطعة‭ ‬ملابس‭ ‬داخلية‭ ‬نسائية‭. ‬وعاد‭ ‬الى‭ ‬البيت‭ ‬فأخرجت‭ ‬له‭ ‬زوجته‭ ‬بطاقة‭ ‬حمراء‭ ‬حقيقية،‭ ‬وطردته‭ ‬من‭ ‬البيت‭ ‬ومن‭ ‬حياتها،‭ ‬وعندها‭ ‬أدرك‭ ‬صاحبنا‭ ‬معنى‭ ‬المثل‭ ‬السوداني‭ ‬‮«‬السترة‭ ‬والفضيحة‭ ‬متباريات‮»‬،‭ ‬ولنتذكر‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬بليتم‭ ‬فاستتروا‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬خيطا‭ ‬رفيعا‭ ‬بين‭ ‬الإفراط‭ ‬والتفريط‭ ‬وبين‭ ‬التواضع‭ ‬والضعة،‭ ‬أي‭ ‬بين‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬متواضعا‭ ‬وأن‭ ‬تقبل‭ ‬الإهانة‭ ‬والإذلال‭ ‬فتكون‭ ‬وضيعا‭.‬

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