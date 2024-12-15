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وزارة شؤون مجلس الوزراء تحتفل بالأعياد الوطنية

12/15/2024 7:14:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬احتفالاً‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬وعيد‭ ‬الجلوس‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬رفع‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬المالكي‭ ‬وزير‭ ‬شئون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مستذكراً‭ ‬ببالغ‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬مسيرة‭ ‬البناء‭ ‬والنهضة‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬طوال‭ ‬الخمسة‭ ‬والعشرين‭ ‬عاماً‭ ‬الماضية‭ ‬منذ‭ ‬تولي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬والتي‭ ‬غرس‭ ‬جلالته‭ ‬خلالها‭ ‬قيم‭ ‬المساواة‭ ‬والتلاحم‭ ‬الوطني‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن،‭ ‬ليؤذن‭ ‬بقيام‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬للنهضة‭ ‬الحضرية‭ ‬والتنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬لصالح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وأبنائها‭.‬

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