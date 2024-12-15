وزارة شؤون مجلس الوزراء تحتفل بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نظمت وزارة شؤون مجلس الوزراء احتفالاً بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وبهذه المناسبة، رفع حمد بن فيصل المالكي وزير شئون مجلس الوزراء، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مستذكراً ببالغ الفخر والاعتزاز مسيرة البناء والنهضة التي شهدتها مملكة البحرين طوال الخمسة والعشرين عاماً الماضية منذ تولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، والتي غرس جلالته خلالها قيم المساواة والتلاحم الوطني بين أبناء الوطن، ليؤذن بقيام مرحلة جديدة للنهضة الحضرية والتنمية الشاملة التي تعود بالخير والنماء لصالح مملكة البحرين وأبنائها.
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