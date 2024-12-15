أمين رئاسة جمهورية مصر يهنئ سفيرة البحرين بالعيد الوطني المجيد

ونقلت‭ ‬السفيرة‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبدالله‭ ‬زينل‭ ‬تحيات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وشعب‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬والشعب‭ ‬المصري،‭ ‬متمنين‭ ‬لجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعبًا‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬والسعي‭ ‬قُدمًا‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الوطيدة‭ ‬والتاريخية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

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