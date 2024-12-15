أمين رئاسة جمهورية مصر يهنئ سفيرة البحرين بالعيد الوطني المجيد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبلت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية عبدالعزيز الشريف أمين رئاسة الجمهورية، الذي نقل تهنئة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وحكومة وشعب البحرين بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
ونقلت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وشعب البحرين، إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، متمنين لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبًا مزيدا من التقدم والازدهار، والسعي قُدمًا نحو تعزيز العلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.
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