موجة غبار تعصف بالبحرين وتحد من الرؤية

موجة غبار تعصف بالبحرين وتحد من الرؤية
التاريخ
12/15/2024 7:14:35 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تصوير:
عبدالأمير السلاطنة
شهدت أجواء المملكة أمس غبارا علويا متزايد أدى إلى التأثير على درجة الرؤية في الفترة المسائية. ووفقا للمختصين فإن موجة الغبار هذه تعقب ما شهدته كل من الكويت والعراق من موجات مشابهة.
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