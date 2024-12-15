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موجة غبار تعصف بالبحرين وتحد من الرؤية

12/15/2024 7:14:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير‭: ‬

عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


شهدت‭ ‬أجواء‭ ‬المملكة‭ ‬أمس‭ ‬غبارا‭ ‬علويا‭ ‬متزايد‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الرؤية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية‭. ‬ووفقا‭ ‬للمختصين‭ ‬فإن‭ ‬موجة‭ ‬الغبار‭ ‬هذه‭ ‬تعقب‭ ‬ما‭ ‬شهدته‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الكويت‭ ‬والعراق‭ ‬من‭ ‬موجات‭ ‬مشابهة‭. ‬

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