لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية الاجتماعية تؤكد أهمية تعزيز برامج تقدم المرأة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عقدت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية الاجتماعية اجتماعها الدوري، برئاسة إيناس محمد الماجد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع.
وخلال الاجتماع أكدت اللجنة أهمية دعم البرامج التي تعزز من تكافؤ الفرص وتقدم المرأة في البرامج التنموية التي تنفذها الوزارة والمنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي هذا السياق أكدت الوكيل المساعد لتنمية المجتمع حرص اللجنة المستمر على تبني المزيد من المبادرات الداعمة لتقدم المرأة ورفع إسهاماتها في المسيرة التنموية.
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