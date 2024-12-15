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لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية الاجتماعية تؤكد أهمية تعزيز برامج تقدم المرأة

12/15/2024 7:14:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬اجتماعها‭ ‬الدوري،‭ ‬برئاسة‭ ‬إيناس‭ ‬محمد‭ ‬الماجد‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لتنمية‭ ‬المجتمع‭.‬‮

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أكدت‭ ‬اللجنة‭ ‬أهمية‭ ‬دعم‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬وتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬الوزارة‭ ‬والمنظمات‭ ‬الأهلية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أكدت‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لتنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬حرص‭ ‬اللجنة‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الداعمة‭ ‬لتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬ورفع‭ ‬إسهاماتها‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭. ‬

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