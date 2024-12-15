عالم بحريني يحقق إنجازا أكاديميا بارزا في لندن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





حقق‭ ‬العالم‭ ‬البحريني‭ ‬فريدريك‭ ‬هومبرت‭ ‬سيباستيان‭ ‬بومي،‭ ‬المولود‭ ‬عام‭ ‬1996‭ ‬في‭ ‬المنامة،‭ ‬إنجازاً‭ ‬أكاديمياً‭ ‬مرموقاً‭ ‬بعد‭ ‬نجاحه‭ ‬في‭ ‬أطروحته‭ ‬للدكتوراه‭ ‬بكلية‭ ‬ “ إمبريال‭ ‬كوليدج‭ ‬لندن ” ‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭. ‬ويعد‭ ‬بومي،‭ ‬ذو‭ ‬الأصول‭ ‬السويسرية،‭ ‬مثالاً‭ ‬يُحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحث‭ ‬العلمي،‭ ‬حيث‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬دراسته‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الأكاديميين‭ ‬البارزين‭ ‬بقيادة‭ ‬الدكتورة‭ ‬ريتشيل‭ ‬باري‭ ‬والبروفيسور‭ ‬غاري‭ ‬فروست‭ ‬والبروفيسور‭ ‬إدوارد‭ ‬تيت‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬بومي‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تمتلك‭ ‬إمكانيات‭ ‬هائلة‭ ‬لتطوير‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬والنظام‭ ‬الصحي،‭ ‬وأطمح‭ ‬إلى‭ ‬نقل‭ ‬الخبرات‭ ‬التي‭ ‬اكتسبتها‭ ‬لدعم‭ ‬نمو‭ ‬المملكة‭ ‬وتحسين‭ ‬صحة‭ ‬مواطنيها‭.‬

وبدأ‭ ‬بومي‭ ‬مسيرته‭ ‬الأكاديمية‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬البريطانية‭ ‬بالبحرين،‭ ‬ثم‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬لندن‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬لدراسة‭ ‬علوم‭ ‬الطب‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الجامعية‭. ‬أكمل‭ ‬دراسته‭ ‬بدرجة‭ ‬ماجستير‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬الجزيئي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتوج‭ ‬رحلته‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬بيولوجيا‭ ‬السرطان‭.‬

وركزت‭ ‬أبحاث‭ ‬بومي‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬إنزيمات‭ ‬‮«‬سيرين‭ ‬هيدرواليس‮»‬‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬سرطانات‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬الإنزيمات‭ ‬يتم‭ ‬تنظيمها‭ ‬بدقة‭ ‬في‭ ‬الجسم،‭ ‬لكنها‭ ‬تصبح‭ ‬نشطة‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬طبيعي‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬السرطان،‭ ‬مما‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬أضرار‭ ‬للحاجز‭ ‬المعوي‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬بومي‭ ‬أن‭ ‬أبحاثه‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬الإنزيمات‭ ‬النشطة‭ ‬وفهم‭ ‬تأثيرها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يمهد‭ ‬الطريق‭ ‬لتطوير‭ ‬علاجات‭ ‬جديدة‭ ‬لسرطان‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي،‭ ‬الذي‭ ‬تتزايد‭ ‬معدلاته‭ ‬بشكل‭ ‬مقلق‭ ‬عالمياً،‭ ‬خاصة‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭.‬

ووفقاً‭ ‬لتقارير‭ ‬صحية‭ ‬إقليمية،‭ ‬يمثل‭ ‬سرطان‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الوفيات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالسرطان‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتضاعف‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬خلال‭ ‬العقدين‭ ‬المقبلين‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬حظيت‭ ‬أبحاث‭ ‬بومي‭ ‬باهتمام‭ ‬واسع،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬نتائجها‭ ‬في‭ ‬مؤتمرات‭ ‬دولية،‭ ‬كما‭ ‬يجري‭ ‬إعدادها‭ ‬للنشر‭ ‬في‭ ‬مجلات‭ ‬علمية‭ ‬مرموقة‭. ‬ويخطط‭ ‬بومي‭ ‬حالياً‭ ‬لاكتساب‭ ‬الخبرة‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬مستقبلاً‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الصحية‭ ‬والبحثية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬وتمثل‭ ‬رحلة‭ ‬فريدريك‭ ‬بومي‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أعرق‭ ‬الجامعات‭ ‬العالمية‭ ‬نموذجاً‭ ‬ملهماً‭ ‬للباحثين‭. ‬

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