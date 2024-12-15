Monday, 16 December 2024 01:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عالم بحريني يحقق إنجازا أكاديميا بارزا في لندن

12/15/2024 7:14:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترجمة‭: ‬زينب‭ ‬علي‭ ‬


حقق‭ ‬العالم‭ ‬البحريني‭ ‬فريدريك‭ ‬هومبرت‭ ‬سيباستيان‭ ‬بومي،‭ ‬المولود‭ ‬عام‭ ‬1996‭ ‬في‭ ‬المنامة،‭ ‬إنجازاً‭ ‬أكاديمياً‭ ‬مرموقاً‭ ‬بعد‭ ‬نجاحه‭ ‬في‭ ‬أطروحته‭ ‬للدكتوراه‭ ‬بكلية‭ ‬ إمبريال‭ ‬كوليدج‭ ‬لندن ‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭. ‬ويعد‭ ‬بومي،‭ ‬ذو‭ ‬الأصول‭ ‬السويسرية،‭ ‬مثالاً‭ ‬يُحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحث‭ ‬العلمي،‭ ‬حيث‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬دراسته‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الأكاديميين‭ ‬البارزين‭ ‬بقيادة‭ ‬الدكتورة‭ ‬ريتشيل‭ ‬باري‭ ‬والبروفيسور‭ ‬غاري‭ ‬فروست‭ ‬والبروفيسور‭ ‬إدوارد‭ ‬تيت‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬بومي‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تمتلك‭ ‬إمكانيات‭ ‬هائلة‭ ‬لتطوير‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬والنظام‭ ‬الصحي،‭ ‬وأطمح‭ ‬إلى‭ ‬نقل‭ ‬الخبرات‭ ‬التي‭ ‬اكتسبتها‭ ‬لدعم‭ ‬نمو‭ ‬المملكة‭ ‬وتحسين‭ ‬صحة‭ ‬مواطنيها‭.‬

وبدأ‭ ‬بومي‭ ‬مسيرته‭ ‬الأكاديمية‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬البريطانية‭ ‬بالبحرين،‭ ‬ثم‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬لندن‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬لدراسة‭ ‬علوم‭ ‬الطب‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الجامعية‭. ‬أكمل‭ ‬دراسته‭ ‬بدرجة‭ ‬ماجستير‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬الجزيئي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتوج‭ ‬رحلته‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬بيولوجيا‭ ‬السرطان‭.‬

وركزت‭ ‬أبحاث‭ ‬بومي‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬إنزيمات‭ ‬‮«‬سيرين‭ ‬هيدرواليس‮»‬‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬سرطانات‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬الإنزيمات‭ ‬يتم‭ ‬تنظيمها‭ ‬بدقة‭ ‬في‭ ‬الجسم،‭ ‬لكنها‭ ‬تصبح‭ ‬نشطة‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬طبيعي‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬السرطان،‭ ‬مما‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬أضرار‭ ‬للحاجز‭ ‬المعوي‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬بومي‭ ‬أن‭ ‬أبحاثه‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬الإنزيمات‭ ‬النشطة‭ ‬وفهم‭ ‬تأثيرها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يمهد‭ ‬الطريق‭ ‬لتطوير‭ ‬علاجات‭ ‬جديدة‭ ‬لسرطان‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي،‭ ‬الذي‭ ‬تتزايد‭ ‬معدلاته‭ ‬بشكل‭ ‬مقلق‭ ‬عالمياً،‭ ‬خاصة‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭.‬

ووفقاً‭ ‬لتقارير‭ ‬صحية‭ ‬إقليمية،‭ ‬يمثل‭ ‬سرطان‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الوفيات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالسرطان‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتضاعف‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬خلال‭ ‬العقدين‭ ‬المقبلين‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬حظيت‭ ‬أبحاث‭ ‬بومي‭ ‬باهتمام‭ ‬واسع،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬نتائجها‭ ‬في‭ ‬مؤتمرات‭ ‬دولية،‭ ‬كما‭ ‬يجري‭ ‬إعدادها‭ ‬للنشر‭ ‬في‭ ‬مجلات‭ ‬علمية‭ ‬مرموقة‭. ‬ويخطط‭ ‬بومي‭ ‬حالياً‭ ‬لاكتساب‭ ‬الخبرة‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬مستقبلاً‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الصحية‭ ‬والبحثية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬وتمثل‭ ‬رحلة‭ ‬فريدريك‭ ‬بومي‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أعرق‭ ‬الجامعات‭ ‬العالمية‭ ‬نموذجاً‭ ‬ملهماً‭ ‬للباحثين‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN15122024000055011008ID1108995510

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث