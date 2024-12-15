عاهل البلاد وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقيات التهاني من كبار أفراد العائلة المالكة والمسؤولين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬برقياتهم‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيهم‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة،‭ ‬مبتهلين‭ ‬إلى‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يعيدها‭ ‬على‭ ‬جلالته‭ ‬أعواما‭ ‬عديدة‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬وعلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬الوفي‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬مشيدين‭ ‬بالإنجازات‭ ‬الحضارية‭ ‬والتنموية‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬لوطننا‭ ‬العزيز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬بفضل‭ ‬السياسة‭ ‬الحكيمة‭ ‬التي‭ ‬ينتهجها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭. ‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقيات‭ ‬تهنئة‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬وعيد‭ ‬الجلوس‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية،‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬الكريمة‭ ‬ورئيسي‭ ‬مجلسي‭ ‬النواب‭ ‬والشورى‭ ‬والوزراء‭ ‬وكبار‭ ‬المسئولين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلسي‭ ‬النواب‭ ‬والشورى‭ ‬والوجهاء‭ ‬والأعيان‭ ‬والمحافظين‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية،‭ ‬وسفراء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬ورؤساء‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المعتمدين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬ورؤساء‭ ‬الجمعيات‭ ‬والاتحادات‭ ‬والأندية‭ ‬الرياضية‭ ‬والمواطنين‭. ‬

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