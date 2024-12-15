عاهل البلاد وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقيات التهاني من كبار أفراد العائلة المالكة والمسؤولين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقيات تهنئة بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية، من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة ورئيسي مجلسي النواب والشورى والوزراء وكبار المسؤولين في المملكة وأعضاء مجلسي النواب والشورى والوجهاء والأعيان والمحافظين وأعضاء المجالس البلدية، وسفراء مملكة البحرين في الخارج ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة ورؤساء الجمعيات والاتحادات والأندية الرياضية والمواطنين.
وقد أعرب الجميع في برقياتهم عن أطيب تهانيهم لجلالة الملك المعظم بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، مبتهلين إلى الله العلي القدير أن يعيدها على جلالته أعواما عديدة بموفور الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين وشعبها الوفي بمزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بالإنجازات الحضارية والتنموية التي تحققت لوطننا العزيز في كل المجالات بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها جلالة الملك المعظم.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيات تهنئة بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية، من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة ورئيسي مجلسي النواب والشورى والوزراء وكبار المسئولين في المملكة وأعضاء مجلسي النواب والشورى والوجهاء والأعيان والمحافظين وأعضاء المجالس البلدية، وسفراء مملكة البحرين في الخارج ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة ورؤساء الجمعيات والاتحادات والأندية الرياضية والمواطنين.
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