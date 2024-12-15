بورصة عمان تغلق على ارتفاع

أغلقت بورصة عمان، اليوم الأحد، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.18 بالمئة إلى مستوى 2422 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم، بقيمة 4.5 مليون دينار، نتيجة عقد 1430 صفقة.



وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 33 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 23 شركة، واستقرت أسهم 34 شركة أخرى.