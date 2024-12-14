رئيس غرفة البحرين يشيد بجهود وزارة الداخلية في دعم الأمن والتنمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشاد‭ ‬ناس‭ ‬بفخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬بالدور‭ ‬الوطني‭ ‬للشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬وما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬وعطاءات‭ ‬مخلصة‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬ونشر‭ ‬الأمان‭ ‬في‭ ‬ربوع‭ ‬المملكة‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأمن‭ ‬والاقتصاد‭ ‬يشكلان‭ ‬ركيزتين‭ ‬أساسيتين‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المستدامة،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬جاذبة‭ ‬للاستثمارات‭ ‬وداعمة‭ ‬للأعمال،‭ ‬مما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابيًا‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ويدفعه‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬والتقدم‭ ‬في‭ ‬مشروعاته‭ ‬التنموية‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬البحرينية‭ ‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬محوريًا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحمل‭ ‬مسؤولياتها‭ ‬الوطنية‭ ‬والعمل‭ ‬المستمر‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكتسبات‭ ‬الوطن،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يظهر‭ ‬جليًا‭ ‬فيما‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭.‬

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