رئيس غرفة البحرين يشيد بجهود وزارة الداخلية في دعم الأمن والتنمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبدالله ناس، عن خالص شكره وتقديره للجهود المتميزة التي تبذلها وزارة الداخلية في تطوير الاستراتيجيات الأمنية المتقدمة والعمل المتواصل بجاهزية عالية المستوى، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز دولة القانون والمؤسسات تحت قيادة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
وأشاد ناس بفخر واعتزاز بالدور الوطني للشرطة البحرينية وما حققته من إنجازات وعطاءات مخلصة منذ تأسيسها، مؤكداً أن هذه الجهود أسهمت في ترسيخ الأمن ونشر الأمان في ربوع المملكة.
وأشار رئيس غرفة البحرين إلى أن الأمن والاقتصاد يشكلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشددًا على أهمية دور رجال الأمن في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات وداعمة للأعمال، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويدفعه نحو تحقيق مزيد من النمو والتقدم في مشروعاته التنموية.
وأضاف أن وزارة الداخلية البحرينية تلعب دورًا محوريًا من خلال تحمل مسؤولياتها الوطنية والعمل المستمر للحفاظ على مكتسبات الوطن، وهو ما يظهر جليًا فيما تشهده المملكة من تطور ونماء على مختلف الأصعدة.
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