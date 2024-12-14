وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزاري عربي لبحث تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع،‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬لجنة‭ ‬الاتصال‭ ‬العربية‭ ‬الوزارية‭ ‬بشأن‭ ‬سوريا،‭ ‬المشكلة‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية،‭ ‬والمكونة‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية،‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وجمهورية‭ ‬العراق،‭ ‬والجمهورية‭ ‬اللبنانية،‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬وأمين‭ ‬عام‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وبحضور‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بصفتها‭ ‬رئيسة‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية،‭ ‬ودولة‭ ‬قطر‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬تدارس‭ ‬سبل‭ ‬دعم‭ ‬عملية‭ ‬سياسية‭ ‬جامعة‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬السورية‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬انتقالية‭ ‬وفق‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬2254،‭ ‬تلبي‭ ‬طموحات‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬الشقيق‭ ‬للأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والتنمية،‭ ‬وتضمن‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬السورية‭ ‬وتحفظ‭ ‬وحدة‭ ‬سوريا‭ ‬وسيادتها‭ ‬وسلامتها‭ ‬الإقليمية‭.‬

وصدر‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬أكد‭ ‬الوقوف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬الشقيق‭ ‬وتقديم‭ ‬العون‭ ‬والإسناد‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الدقيقة‭ ‬واحترام‭ ‬إرادته‭ ‬وخياراته،‭ ‬ودعم‭ ‬عملية‭ ‬انتقالية‭ ‬سلمية‭ ‬سورية‭ ‬ – ‭ ‬سورية‭ ‬جامعة،‭ ‬تتمثل‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬السورية،‭ ‬وبما‭ ‬فيها‭ ‬المرأة‭ ‬والشباب‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬بعدالة،‭ ‬وترعاها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والجامعة‭ ‬العربية،‭ ‬ووفق‭ ‬مبادئ‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬رقم‭ ‬2254‭ ‬وأهدافه‭ ‬وآلياته‭. ‬وأكد‭ ‬المجتمعون‭ ‬تشكيل‭ ‬هيئة‭ ‬حكم‭ ‬انتقالية‭ ‬جامعة‭ ‬بتوافق‭ ‬سوري،‭ ‬والبدء‭ ‬بتنفيذ‭ ‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬حددها‭ ‬القرار‭ ‬للانتقال‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬سياسي‭ ‬جديد‭ ‬يلبي‭ ‬طموحات‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬بكل‭ ‬مكوناته،‭ ‬عبر‭ ‬انتخابات‭ ‬حرة‭ ‬ونزيهة،‭ ‬تشرف‭ ‬عليها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬دستور‭ ‬جديد‭ ‬يقره‭ ‬السوريون،‭ ‬وضمن‭ ‬تواقيت‭ ‬محددة‭ ‬وفق‭ ‬الآليات‭ ‬التي‭ ‬اعتمدها‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬رقم‭ ‬2254‭.‬

وأكد‭ ‬الوزراء‭ ‬ضرورة‭ ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬الشامل‭ ‬وتكاتف‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬بكل‭ ‬مكوناته‭ ‬وأطيافه‭ ‬وقواه‭ ‬السياسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬لبناء‭ ‬سوريا‭ ‬الحرة‭ ‬الآمنة‭ ‬المستقرة‭ ‬الموحدة،‭ ‬وضرورة‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لجميع‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية،‭ ‬واحترام‭ ‬حقوق‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬بكل‭ ‬مكوناته،‭ ‬وضمان‭ ‬العدالة‭ ‬والمساواة‭ ‬لجميع‭ ‬المواطنين،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬السورية‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بأدوارها‭ ‬لخدمة‭ ‬الشعب‭ ‬السوري،‭ ‬وحماية‭ ‬سوريا‭ ‬من‭ ‬الانزلاق‭ ‬إلى‭ ‬الفوضى‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الوزراء‭ ‬التضامن‭ ‬المطلق‭ ‬مع‭ ‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬السورية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬وحدتها‭ ‬وسلامتها‭ ‬الإقليمية‭ ‬وسيادتها‭ ‬وأمنها‭ ‬واستقرارها‭ ‬وسلامة‭ ‬مواطنيها،‭ ‬وتوفير‭ ‬الدعم‭ ‬الإنساني‭ ‬الذي‭ ‬يحتاج‭ ‬اليه‭ ‬الشعب‭ ‬السوري،‭ ‬وتهيئة‭ ‬الظروف‭ ‬للعودة‭ ‬الطوعية‭ ‬للاجئين،‭ ‬ودعم‭ ‬دور‭ ‬المبعوث‭ ‬الأممي‭ ‬إلى‭ ‬سوريا،‭ ‬والطلب‭ ‬من‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تزويده‭ ‬بكل‭ ‬الإمكانات‭ ‬اللازمة‭ ‬وبدء‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬بعثة‭ ‬أممية‭ ‬لمساعدة‭ ‬سوريا‭ ‬لدعم‭ ‬العملية‭ ‬الانتقالية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ورعايتها‭.‬





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