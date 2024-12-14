استشهاد 19 فلسطينيا بينهم صحفي في مذابح إسرائيلية جديدة في قطاع غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
غزة - الوكالات: أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة أن تسعة عشر فلسطينيا استشهدوا بينهم صحفي ورئيس بلدية، في غارات شنها سلاح الجو الإسرائيلي أمس على القطاع.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس: «استشهد رئيس بلدية دير البلح المهندس دياب الجرو ومعه تسعة آخرون من موظفي البلدية، إثر استهداف الاحتلال في غارة جوية مبنى البلدية في دير البلح».
وأوضح أن رئيس البلدية وعددا من أفراد طاقمه «كانوا يواصلون عملهم لتوفير خدمات المياه والكهرباء لمئات آلاف النازحين»، واصفا ما جرى بأنه «جريمة جديدة ومتعمدة لضرب المنظومة الخدمية».
واستشهدت امرأة وأصيب آخرون في قصف نفذته عصر أمس طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف تجمعا للمواطنين قرب مفترق «الصاروخ» في شمال غربي مدينة غزة.
وشن سلاح الجو الإسرائيلي غارة أخرى استهدفت مدرسة «الماجدة وسيلة» في منطقة غرب غزة، ما أسفر عن 7 شهداء و10 إصابات على الأقل بحسب بصل الذي اعتبرها مجزرة جديدة باستهداف مدرسة تؤوي مئات النازحين.
وقال بصل إن من بين الشهداء «سوزان الغرة العكلوك وطفليها عز الدين وجِنان أحمد الغرة وابن عمهما الطفل منصور سيف الغرة، وقد نقلوا إلى مستشفى المعمداني» في مدينة غزة.
من جهة ثانية، استشهد الصحفي محمد بعلوشة مراسل قناة «المشهد» التلفزيونية التي تبث من دبي، في قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية، وفق الدفاع المدني ونقابة الصحفيين.
وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين «ارتقى الشهيد الزميل الصحفي محمد بعلوشة مراسل قناة المشهد في مدينة غزة شهيدا، بعد استهدافه بقنبلة من طائرة كواد كابتر إسرائيلية في شارع أحمد ياسين في حي الشيخ رضوان» في شمال غرب مدينة غزة.
ونددت النقابة بهذه الجريمة الجديدة التي أودت ببعلوشة ودانت استمرار استهداف الصحفيين.
وذكر الدفاع المدني في بيان أن الطيران الحربي شن عشرات الغارات الجوية في أنحاء متفرقة في قطاع غزة، كما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأربع وعشرين ساعة الماضية بنسف عدد من المنازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وبلدة بيت لاهيا في شمالي القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة في غزة أمس أن الحصيلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي قبل نحو أربعة عشر شهراً ارتفعت إلى «44930 شهيداً و106624 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.
واكتسب مسعى جديدا أطلقته مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى هدنة في غزة زخما في الأسابيع القليلة الماضية.
وقال مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس إنه بحث مع مسؤولين أمريكيين الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة مقابل الإفراج عن محتجزين فلسطينيين.
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