استشهاد 19 فلسطينيا بينهم صحفي في مذابح إسرائيلية جديدة في قطاع غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

غزة‭ - ‬الوكالات‭: ‬أفاد‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أن‭ ‬تسعة‭ ‬عشر‭ ‬فلسطينيا‭ ‬استشهدوا‭ ‬بينهم‭ ‬صحفي‭ ‬ورئيس‭ ‬بلدية،‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬شنها‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬القطاع‭. ‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬محمود‭ ‬بصل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬استشهد‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬المهندس‭ ‬دياب‭ ‬الجرو‭ ‬ومعه‭ ‬تسعة‭ ‬آخرون‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬البلدية،‭ ‬إثر‭ ‬استهداف‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬مبنى‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬البلح‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬البلدية‭ ‬وعددا‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬طاقمه‭ ‬‮«‬كانوا‭ ‬يواصلون‭ ‬عملهم‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬المياه‭ ‬والكهرباء‭ ‬لمئات‭ ‬آلاف‭ ‬النازحين‮»‬،‭ ‬واصفا‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬جديدة‭ ‬ومتعمدة‭ ‬لضرب‭ ‬المنظومة‭ ‬الخدمية‮»‬‭.

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واستشهدت‭ ‬امرأة‭ ‬وأصيب‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬نفذته‭ ‬عصر‭ ‬أمس‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدف‭ ‬تجمعا‭ ‬للمواطنين‭ ‬قرب‭ ‬مفترق‭ ‬‮«‬الصاروخ‮»‬‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غربي‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬

وشن‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬غارة‭ ‬أخرى‭ ‬استهدفت‭ ‬مدرسة‭ ‬‮«‬الماجدة‭ ‬وسيلة‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬غرب‭ ‬غزة،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬7‭ ‬شهداء‭ ‬و10‭ ‬إصابات‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بحسب‭ ‬بصل‭ ‬الذي‭ ‬اعتبرها‭ ‬مجزرة‭ ‬جديدة‭ ‬باستهداف‭ ‬مدرسة‭ ‬تؤوي‭ ‬مئات‭ ‬النازحين‭. ‬

وقال‭ ‬بصل‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الشهداء‭ ‬‮«‬سوزان‭ ‬الغرة‭ ‬العكلوك‭ ‬وطفليها‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬وجِنان‭ ‬أحمد‭ ‬الغرة‭ ‬وابن‭ ‬عمهما‭ ‬الطفل‭ ‬منصور‭ ‬سيف‭ ‬الغرة،‭ ‬وقد‭ ‬نقلوا‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬المعمداني‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية،‭ ‬استشهد‭ ‬الصحفي‭ ‬محمد‭ ‬بعلوشة‭ ‬مراسل‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬المشهد‮»‬‭ ‬التلفزيونية‭ ‬التي‭ ‬تبث‭ ‬من‭ ‬دبي،‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬إسرائيلية،‭ ‬وفق‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬ونقابة‭ ‬الصحفيين‭. ‬

وقالت‭ ‬نقابة‭ ‬الصحفيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬‮«‬ارتقى‭ ‬الشهيد‭ ‬الزميل‭ ‬الصحفي‭ ‬محمد‭ ‬بعلوشة‭ ‬مراسل‭ ‬قناة‭ ‬المشهد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬شهيدا،‭ ‬بعد‭ ‬استهدافه‭ ‬بقنبلة‭ ‬من‭ ‬طائرة‭ ‬كواد‭ ‬كابتر‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬أحمد‭ ‬ياسين‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الشيخ‭ ‬رضوان‮»‬‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬

ونددت‭ ‬النقابة‭ ‬بهذه‭ ‬الجريمة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬أودت‭ ‬ببعلوشة‭ ‬ودانت‭ ‬استمرار‭ ‬استهداف‭ ‬الصحفيين‭. ‬

وذكر‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬شن‭ ‬عشرات‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬متفرقة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬كما‭ ‬قام‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬الأربع‭ ‬وعشرين‭ ‬ساعة‭ ‬الماضية‭ ‬بنسف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وبلدة‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬في‭ ‬شمالي‭ ‬القطاع‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬الحصيلة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬أربعة‭ ‬عشر‭ ‬شهراً‭ ‬ارتفعت‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬44930‭ ‬شهيداً‭ ‬و106624‭ ‬إصابة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭. ‬

واكتسب‭ ‬مسعى‭ ‬جديدا‭ ‬أطلقته‭ ‬مصر‭ ‬وقطر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬زخما‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭. ‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬أمس‭ ‬إنه‭ ‬بحث‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬أمريكيين‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬مقابل‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬محتجزين‭ ‬فلسطينيين‭.‬