بابكو إنرجيز 2 يلاقي الكهرماء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تفتتح‭ ‬اليوم‭ ‬مباريات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بلقاء‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز2‭ ‬والكهرماء‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬6‭.‬30‭ ‬مساء‭. ‬وتقام‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭.‬

مع‭ ‬وصول‭ ‬المسابقة‭ ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬القسم‭ ‬الأول‭ ‬فإن‭ ‬منافسة‭ ‬باتت‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬طياتها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإثارة،‭ ‬إذ‭ ‬ستكون‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬ذات‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬للفرق‭ ‬سواء‭ ‬للصدارة‭ ‬أو‭ ‬إنعاش‭ ‬الآمال‭ ‬قبل‭ ‬الذهاب‭ ‬للقسم‭ ‬الثاني‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭. ‬ولقاء‭ ‬اليوم‭ ‬بين‭ ‬فريقين‭ ‬يتطلعان‭ ‬لتحقيق‭ ‬أول‭ ‬إنتصار‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬بعد‭ ‬التذبذب‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬ونتائج‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬متوقعة‭. ‬لذلك‭ ‬مواجهة‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬فرصة‭ ‬لملمة‭ ‬الأوراق‭ ‬واستعادة‭ ‬الثقة‭ ‬والمنافسة‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬تقدير‭ ‬على‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭. ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز2‭ ‬يسعى‭ ‬جهازه‭ ‬الفني‭ ‬إلى‭ ‬ترتيب‭ ‬الصفوف‭ ‬وبناء‭ ‬الانسجام‭ ‬المطلوب‭ ‬وإعادة‭ ‬الروح‭ ‬القتالية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الذي‭ ‬سيترتب‭ ‬عليه‭ ‬الكثير‭ ‬للمرحلة‭ ‬المقبلة‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬يتطلع‭ ‬جهازه‭ ‬الفني‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬إلى‭ ‬إثبات‭ ‬قدراتهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬وخبرتهم‭ ‬وإعادة‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬مكانته‭ ‬الطبيعية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬منهم‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬وتحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬لإعادة‭ ‬الثقة‭.‬