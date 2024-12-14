بابكو إنرجيز 2 يلاقي الكهرماء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تفتتح اليوم مباريات الأسبوع الخامس من منافسات دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم، بلقاء يجمع بين بابكو انرجيز2 والكهرماء في تمام الساعة 6.30 مساء. وتقام المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع.
مع وصول المسابقة إلى نهاية القسم الأول فإن منافسة باتت تحمل في طياتها الكثير من الإثارة، إذ ستكون هذه الجولة ذات أهمية كبيرة للفرق سواء للصدارة أو إنعاش الآمال قبل الذهاب للقسم الثاني الأسبوع المقبل. ولقاء اليوم بين فريقين يتطلعان لتحقيق أول إنتصار في المسابقة بعد التذبذب في المستوى ونتائج لم تكن متوقعة. لذلك مواجهة اليوم هي فرصة لملمة الأوراق واستعادة الثقة والمنافسة على أقل تقدير على مراكز متقدمة في الدوري. فريق بابكو إنرجيز2 يسعى جهازه الفني إلى ترتيب الصفوف وبناء الانسجام المطلوب وإعادة الروح القتالية من أجل تحقيق الفوز الذي سيترتب عليه الكثير للمرحلة المقبلة. في المقابل فريق الكهرماء يتطلع جهازه الفني من اللاعبين إلى إثبات قدراتهم الكبيرة وخبرتهم وإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية وهو ما يتطلب منهم بذل المزيد وتحقيق الانتصار لإعادة الثقة.
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