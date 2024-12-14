ختام ناجح لبطولة العيد الوطني الأولى لبراعم البولينج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صالح‭ ‬البوفلاح‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج،‭ ‬نظم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج‭ ‬بطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬للبراعم،‭ ‬وذلك‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬وعيد‭ ‬جلوس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

ووسط‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬الحماس‭ ‬والتنافس‭ ‬بين‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة،‭ ‬وبحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬وأهالي‭ ‬المشاركين،‭ ‬اختتمت‭ ‬بطولة‭ ‬البراعم‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬25‭ ‬لاعباً‭ ‬ولاعبة‭ ‬تحت‭ ‬عمر‭ ‬15‭ ‬سنة،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬بتطوير‭ ‬رياضة‭ ‬البولينج‭ ‬وبناء‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬يعشق‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭.‬

وأسفرت‭ ‬المنافسات‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬اللاعب‭ ‬ريان‭ ‬الأنصاري‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بجدارة،‭ ‬بينما‭ ‬حلّ‭ ‬اللاعب‭ ‬الموهوب‭ ‬علي‭ ‬العوضي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وجاء‭ ‬اللاعب‭ ‬الواعد‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬الجهرمي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬حيث‭ ‬تميزت‭ ‬البطولة‭ ‬بروح‭ ‬رياضية‭ ‬عالية،‭ ‬وأظهرت‭ ‬أداءً‭ ‬مشرفاً‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭.‬