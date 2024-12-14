ختام ناجح لبطولة العيد الوطني الأولى لبراعم البولينج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تحت رعاية صالح البوفلاح رئيس الاتحاد البحريني للبولينج، نظم الاتحاد البحريني للبولينج بطولة العيد الوطني للبراعم، وذلك تزامناً مع احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المعظم.
ووسط أجواء من الحماس والتنافس بين المواهب الشابة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأهالي المشاركين، اختتمت بطولة البراعم التي شهدت مشاركة 25 لاعباً ولاعبة تحت عمر 15 سنة، في خطوة تعكس اهتمام الاتحاد بتطوير رياضة البولينج وبناء جيل جديد يعشق هذه اللعبة.
وأسفرت المنافسات عن تحقيق اللاعب ريان الأنصاري المركز الأول بجدارة، بينما حلّ اللاعب الموهوب علي العوضي في المركز الثاني، وجاء اللاعب الواعد عبد الكريم الجهرمي في المركز الثالث، حيث تميزت البطولة بروح رياضية عالية، وأظهرت أداءً مشرفاً من جميع المشاركين.
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