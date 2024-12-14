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فريق الزلاق يتوج بطلاً لبطولة البحرين لكرة السلة 3×3 للسيدات

12/14/2024 7:13:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

توج‭ ‬فريق‭ ‬الزلاق‭ ‬بطلًا‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬3×3‭ ‬للسيدات،‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬احتفالات‭ ‬المملكة‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬واليوبيل‭ ‬الفضي،‭ ‬والأعياد‭ ‬الوطنية‭. ‬تهدف‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬المحلية‭ ‬والخليجية‭ ‬والدولية،‭ ‬وقد‭ ‬أقيمت‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭.‬

وفاز‭ ‬فريق‭ ‬الزلاق‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬الأحمدي‭ ‬بنتيجة‭ ‬21‭/‬8‭.‬

قامت‭ ‬فجر‭ ‬جاسم،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬ومدير‭ ‬إدارة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬باللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬وعضو‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي،‭ ‬بتتويج‭ ‬فريق‭ ‬الزلاق‭ ‬بكأس‭ ‬البطولة‭ ‬والميداليات‭ ‬الذهبية‭.. ‬فيما‭ ‬حصلت‭ ‬لاعبات‭ ‬فريق‭ ‬الأحمدي‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والميداليات‭ ‬الفضية،‭ ‬واحتل‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬الكويت‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬وتُوج‭ ‬بالميداليات‭ ‬البرونزية‭.‬

مراسم‭ ‬التتويج‭ ‬والجوائز‭ ‬الفردية

حصلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬بيان‭ ‬سلمان‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبة‭ ‬مصوبة‭ ‬في‭ ‬تحدي‭ ‬الثلاثيات‭. ‬ونالت‭ ‬لاعبة‭ ‬فريق‭ ‬الأحمدي،‭ ‬عبير‭ ‬كريم،‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬نظرًا‭ ‬لأدائها‭ ‬القوي‭ ‬ومساهمتها‭ ‬في‭ ‬تأهل‭ ‬فريقها‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬وحصوله‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬

اختُتمت‭ ‬المراسم‭ ‬بتتويج‭ ‬الفرق‭ ‬الثلاثة‭ ‬الفائزة؛‭ ‬حيث‭ ‬حصلت‭ ‬لاعبات‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬الكويت‭ ‬على‭ ‬الميداليات‭ ‬البرونزية،‭ ‬وتقلدت‭ ‬لاعبات‭ ‬فريق‭ ‬الأحمدي‭ ‬الميداليات‭ ‬الفضية،‭ ‬فيما‭ ‬نالت‭ ‬لاعبات‭ ‬فريق‭ ‬الزلاق‭ ‬الميداليات‭ ‬الذهبية‭ ‬وكأس‭ ‬البطولة،‭ ‬لتختتم‭ ‬البطولة‭ ‬بنجاح‭ ‬كبير‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬رياضية‭ ‬مميزة‭.‬

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