فريق الزلاق يتوج بطلاً لبطولة البحرين لكرة السلة 3×3 للسيدات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
توج فريق الزلاق بطلًا لبطولة البحرين لكرة السلة 3×3 للسيدات، التي نظمتها لجنة تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في المجال الرياضي، وذلك ضمن احتفالات المملكة بيوم المرأة البحرينية، واليوبيل الفضي، والأعياد الوطنية. تهدف البطولة إلى دعم وتعزيز مشاركة المرأة في الرياضة على المستويات المحلية والخليجية والدولية، وقد أقيمت تحت رعاية الدكتورة الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس لجنة تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في المجال الرياضي.
وفاز فريق الزلاق في المباراة النهائية على فريق الأحمدي بنتيجة 21/8.
قامت فجر جاسم، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية ومدير إدارة العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية وعضو لجنة تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في المجال الرياضي، بتتويج فريق الزلاق بكأس البطولة والميداليات الذهبية.. فيما حصلت لاعبات فريق الأحمدي على المركز الثاني والميداليات الفضية، واحتل فريق مدينة الكويت المركز الثالث وتُوج بالميداليات البرونزية.
مراسم التتويج والجوائز الفردية
حصلت اللاعبة بيان سلمان على كأس أفضل لاعبة مصوبة في تحدي الثلاثيات. ونالت لاعبة فريق الأحمدي، عبير كريم، جائزة أفضل لاعبة في البطولة نظرًا لأدائها القوي ومساهمتها في تأهل فريقها إلى المباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني.
اختُتمت المراسم بتتويج الفرق الثلاثة الفائزة؛ حيث حصلت لاعبات فريق مدينة الكويت على الميداليات البرونزية، وتقلدت لاعبات فريق الأحمدي الميداليات الفضية، فيما نالت لاعبات فريق الزلاق الميداليات الذهبية وكأس البطولة، لتختتم البطولة بنجاح كبير وسط أجواء رياضية مميزة.
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