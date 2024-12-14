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تطوير مهارات المعلمين.. ضرورة لتحسين جودة التعليم ومواكبة التطورات

12/14/2024 4:30:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






عمان - في ظل الانفجار المعرفي والتقدم التكنولوجي المتسارع والتطورات الحديثة في منظومات التعليم وعناصرها، أصبح تطوير مهارات المعلمين أمرا ضروريا لضمان مواكبة هذه التغيرات.
وبينما تستوجب هذه التطورات والتغيرات من المعلمين أن يكونوا على دراية بأحدث الأساليب التربوية والتكنولوجيات المتقدمة، ما يمكنهم من تقديم رحلة تعليمية فعالة وجذابة، أكد خبراء تربويون أن عملية تطوير مهارات المعلمين تعد إحدى أهم العمليات لتحسين جودة التعليم؛ لأن المعلم هو حجر الأساس في العملية التعليمية.
وأوضحوا في أحاديثهم لـ"الغد"، أن التطورات الحديثة في منظومات التعليم وعناصرها وأهمها التغيرات التي تحدث في المناهج، وتطور التكنولوجيا، وتغيير أساليب التعليم، إضافة إلى ظهور التقنيات الحديثة مثل التعليم الرقمي ودخول أدوات الذكاء الاصطناعي، فرضت تغيرا في طبيعة أدوار المعلمين والمتعلمين.
وفي هذا الصدد، قال الخبير التربوي الدكتور محمد أبو غزلة إن عملية تطوير مهارات المعلمين تعد إحدى أهم العمليات لتحسين جودة التعليم؛ لأن المعلم هو حجر الأساس في العملية التعليمية، وهو الأكثر تأثيرا في العملية التعليمية.
وأضاف أبوغزلة إن عملية تمكينه من المهارات اللازمة للقيام بدوره الفاعل كمعلم متميز، ستغني أداء المتعلمين وتعظم من رحلتهم التعليمية، وذلك عندما يكون قادرا على تلبية احتياجات الطلاب المتنوعة وتحفيزهم على التعلم بطرق إبداعية ومبتكرة وضمن بيئة تعليمية مثمرة.
وأشار إلى أن التطورات الحديثة في منظومات التعليم وعناصرها وأهمها التغيرات التي تحدث في المناهج، وتطور التكنولوجيا، وتغيير أساليب التعليم، إضافة إلى ظهور التقنيات الحديثة مثل التعليم الرقمي ودخول أدوات الذكاء الاصطناعي، ومنصات التعلم الإلكتروني، وبرامج الواقع الافتراضي، والتطبيقات التفاعلية التي ثبت دورها في جعل العملية التعليمية أكثر جذبًا وفعالية، فرضت تغيرا في طبيعة أدوار المعلمين والمتعلمين، وأصبح ضروريا توفير فرص التنمية والتدريب للمعلمين.
ولتحقيق ذلك، بحسب أبو غزلة، لا بد من العمل على التخفيف من التحديات النفسية والضغوطات التي يواجهها المعلمون بسبب العبء الوظيفي الإداري المستمر والتي أصبحت تؤثر على رغبتهم في التعلم والتطوير، وتحد من قدرتهم على المشاركة في برامج تطويرية أو تطبيق أساليب تدريس جديدة ومبتكرة.
وتابع أن من المهم للقائمين على عمليات التطوير المهني والإدارات المدرسية توفير الدعم المؤسسي للمعلمين، وتوفير الوقت الكافي لهم للتفرغ للتعليم لتطوير مهاراتهم لتواكب التغيرات السريعة وتبني إستراتيجيات تعليمية مبتكرة، وضمان تقديم تعليم فعال يتناسب مع احتياجات الطلاب وأنماط تعلمهم، ويعزز من قدرتهم وقدرة المتعلمين على التفاعل مع المحتوى الدراسي بطرق جديدة تخلق أثرا إيجابيا على أداء الطلبة وبالتالي على النظام التعليمي.
ونظرا لمركزية دور الوزارة الرئيس في تنمية وتدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم لتحسين جودة النظام التعليمي، أوضح أبو غزلة أهمية أن تطور الوزارة الأطر العامة للتنمية المهنية للمعلمين المرتبطة بالترقية، وتحديد مسارات البرامج التدريبية وفقا للتوجهات التعليمية الحديثة المرتبطة بتحسين الأداء التعليمي، وتمكين المعلمين من التكيف مع التغيرات التكنولوجية والتربوية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة بالتدريب.
وأشار إلى أهمية توفير فرص التدريب المتخصص لهم للحصول على شهادات مهنية معترف بها في مجالات تخصصية تساهم في تحسين مستواهم المهني والوظيفي علاوة على إتاحة الفرصة لهم في الاطلاع على الممارسات الفضلى التي تسهم في تعزيز رغبتهم في التعلم المستمر وتبادل الخبرات، وتشجيع ثقافة التعاون بين المعلمين من خلال إنشاء شبكات تعليمية تُتيح لهم تبادل الخبرات والأفكار.
ودعا إلى ضرورة تطوير نظام للمتابعة والتقييم لقياس مدى فعالية برامج التدريب والتطوير المهني للمعلمين، وتقديم التغذية الراجعة اللازمة لهم لتوجيههم نحو التطوير المستمر، وربطه بتقييم الأداء والترقية المهنية لتشجيعهم على الاستمرار في التعليم والتطوير الذاتي، مع ضرورة تفاعل الوزارة مع الاستجابة للتغيرات العالمية في مجال التعليم، سواء في الأساليب أو التقنيات، والمتوائمة مع أحدث الاتجاهات في التعليم.
فضلا عن الشراكات مع مؤسسات تعليمية دولية لتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل طرق تطوير مهارات المعلمين، ومن أهمها توطين التدريب في المدارس لتكون وحدات أساسية للتطوير وتحسين جودة التعليم بشكل عام، بحسب أبوغزلة.
وأكد أهمية أن تتضمن مسارات تدريب المعلمين في مدارسهم موضوعات تتعلق بالتخطيط للتدريس، وفي إستراتيجيات وأساليب التدريس الفعالة التي تركز على المتعلم، وتعزز من تعميق الفهم لديه للموضوعات الدراسية الأكاديمية، وتزيد من مشاركته الفعالة في التعلم، إضافة إلى تدريب المعلمين وتمكينهم من مهارات وأدوات وتقنيات التعليم الرقمية مثل منصات التعلم الإلكتروني، والأدوات التعليمية الحديثة التي تعزز من قدرتهم على إدارة وتقديم محتوى تعليمي غني لطلبته وتحفيزهم بشكل إيجابي.
وشدد على أهمية تدريب المعلمين على إستراتيجيات وأدوات التقييم لقياس تقدم الطلبة بشكل أكثر وتوفير تغذية راجعة فورية لهم لتعزيز تعلمهم، ووجوب أن تعمل إدارات المدارس على توفير بيئة تعليمية داعمة لتطوير المعلمين لمهاراتهم، وتوفير الفرص التدريبية الخاصة بهم والمرتبطة باحتياجاتهم، وتشكيل الفرق التدريبية المدرسية داخل المدارس لتولي هذه المهمة أو التعاون والتوأمة مع المدارس الأخرى.
ولضمان تحسين جودة التعليم، لفت إلى ضرورة أن يعمل المعلمون أنفسهم على إعداد خطط للتطوير الأكاديمي والمهني بدءا من تحديد رؤيتهم ورسالتهم في التعليم، وتعيين أهدافهم المهنية وتطوير مهاراتهم في التواصل والتفاعل والتعلم الذاتي، إضافة إلى وضع إجراءات لتحقيق التعلم المستمر والتطوير المهني في مجال عملهم الأكاديمي والتربوي، والاستفادة من تبادل الخبرات مع الزملاء في المدرسة أو المدارس المجاورة، والتمكن من استخدام التكنولوجيا في العملية التدريسية، وإدارة المواقف التعليمية.
بالإضافة إلى السعي للمشاركة في المجتمعات المهنية، ومواكبة التطورات في المناهج التعليمية والتطورات التكنولوجية، كما على المشرفين التربويين العمل على تقديم الدعم والمساندة للمعلمين لتطوير مهاراتهم الأكاديمية والمهنية والشخصية، وإسناد عملية التدريب للمعلمين أنفسهم؛ لضمان تحسين جودة التعليم في المدارس والنظام التعليمي ككل.
بدورها، قالت الخبيرة التربوية الدكتورة نجوى القبيلات إنه في ظل الانفجار المعرفي الهائل والتطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم، أصبح تطوير مدخلات العملية التعليمية ضرورة ملحة لمواكبة هذا التطور وعكسه بالطريقة المثلى على العملية التعليمية التعلمية، بطريقة علمية تضمن تحسينها وجودتها.
ودعت قبيلات إلى ضرورة أن يترافق ذلك مع تحديث البيئة التعليمية والمناهج وتطويرها، تطوير مهارات المعلمين لمواكبة التغيير في محتوى المقررات الدراسية وطرق وأساليب تنفيذها، وتوظيف التكنولوجيا ومهارات التفكير، علاوة على إتقان الدور الجديد للمعلم الذي تجاوز الدور التقليدي في نقل المعلومات للطلبة، ليكون المرشد والموجه والميسر والباحث، وغير ذلك من الأدوار التي تنعكس إيجابيا في بناء شخصية الطالب ليمتلك مهارات التفكير والبحث والنقد والتحليل والقدرة على التعبير عن الرأي والانخراط بالمجتمع بثقة عالية.
إضافة إلى ذلك، فإن لكل ما يشهده العصر من انعكاسات على شخصية الطالب، حيث لم يعد ذلك الطالب الذي يكتفي بالإنصات للمتحدث لساعات طويلة وفق أساليب تقليدية تعتمد التدريس المباشر، ما يتطلب من المعلم إتقان مهارات الإدارة الصفية، ومهارات الاتصال والتواصل، ليتمكن من جذب اهتمامهم، وجعل الغرفة الصفية والبيئة المدرسية بيئة جاذبة ومحفزة للتعلم، بحسب قبيلات.
واعتبرت أنه كلما أتقن المعلم الأدوار الجديدة المطلوبة منه، طوّع المنهج والبيئة لتحسين مخرجات العملية التعليمية.
وأشارت إلى ضرورة أن يتمكن المعلمون من الاطلاع على أحدث التقنيات وتطبيقها في العملية التعليمية، ما يستدعي تطوير مهاراتهم من خلال التحاقهم ببرامج تدريب مبرمجة لهم أو برامج تدريب ذاتية، ولكل نوع منها جملة من التحديات تتمثل بمدى ملاءمة توقيتها للمعلمين والتزاماتهم المختلفة خارج أوقات العمل، في ظل الظروف المادية التي يعانون منها، والتي تنعكس أيضا على الكلف المالية لبرامج التدريب التي قد يلتحقون بها خارج برامج وزارة التربية والتعليم، وكذلك مدى ملاءمة برامج الوزارة لاحتياجاتهم التدريبية الحقيقية، إذ تتفاوت بعض الاحتياجات التدريبية لمعلمي المبحث الواحد في ضوء تفاوت الكفايات التي يمتلكونها.
من جهته، قال الخبير التربوي عايش النوايسة إن معظم الدول تسعى إلى تحسين مدارسها والاستجابة للتوقعات الاقتصادية والاجتماعية، ويعد المعلم أحد أبرز مصادر العملية التعليمية.
ويعتمد تحسين الكفاءة وتحقيق العدالة في التعليم، بحسب النوايسة، على إيجاد معلمين مؤهلين وذوي كفاءة وملتزمين ولديهم أسلوب تدريسي يتسم بالجودة العالية بالإضافة إلى ضمان وصول الجميع للتعليم.
وأضاف النوايسة إن إحدى أهم أدوات تحقيق ذلك هي التدريب الموجه نحو تطوير وتحسين أداء المعلمين؛ إذ يلعب التدريب دورا مهما في تغيير الممارسات المرتبطة بدور المعلم، وبالتالي التأثير على أداء الطلبة بشكل عام، خصوصا في مجال تحقيق نتاجات التعلم من خلال معطيات خمسة يقدمها التدريب للمعلم وهي: المهارات والخبرات والتقنيات والاتجاهات والمعارف والقيم.
وبين أن التدريب يعد مهما لاعتبارات عدة، منها كونه الوسيلة الأكثر فاعلية والأقوى تأثيرا في صقل وتنمية المعلمين؛ لذا أصبح التدريب يحتل مكانة الصدارة في أولويات وزارة التربية والتعليم باعتباره إحدى السبل المهمة لتطوير قدرات المعلمين وتحسين مخرجات التعليم عبر تزويدهم بكافة المتغيرات والمتطلبات المستجدة في نطاق عملية التعلم والتعليم كتطوير مهاراتهم وقدراتهم ومحاولة تغيير سلوكهم واتجاهاتهم بشكل إيجابي، وبالتالي رفع مستوى الأداء والكفاءة لهم.
وأشار إلى أنه ونظرا لإدراك الوزارة لأهمية تدريب المعلمين، فإنها من حين لآخر تعيد دراسة احتياجاتهم ومتطلباتهم التدريبية، إيماناً منها بأن المعلم هو العنصر الأساسي في تجويد التعليم وتحسينه، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا في جانب تطوير برامج إعداد وتنمية المعلمين مهنيا باعتباره جانبا مهما لتطوير العملية التعليمية.
وفي هذا المجال، بحسب النوايسة، تعمل الوزارة ضمن أطر محددة تشمل إطارا عاما لسياسة شاملة ومتكاملة لإعداد المعلمين واستثمار جهودهم ومسارهم الوظيفي، وإعداد فاعل للمعلمين قبل الخدمة، وتطوير منهاج للتنمية المهنية للكادر التعليمي من شأنه تأطير كافة أشكال البرامج والأنشطة الخاصة بالتنمية المهنية التي تقدم للمعلمين، كما تشمل مسارا وظيفيا واضحا مبنيا على التنمية المهنية والأعباء الوظيفية والأداء المتميز المقيم بالنتائج، بما ينعكس على الرتب والراتب والحوافز والترفيع، لرسيخ ثقافة التميز.
وأشار إلى أن الجانب المهني (التدريب) يرتبط بإيجاد نظام إجازة التعليم، والذي يهدف إلى ضمان جودة التعليم، وينعكس إيجابا على المعلمين أنفسهم برفع مستوى كفاءتهم المهنية ودورهم من خلال إيجاد مسارات مهنية خاصة بهم تسهم في إيجاد نظام لتنمية المهنية المستدامة لتحسين فاعلية التعلم وضمان جودته، وفق أفضل الممارسات والمعايير وفق منهجية تقويم مستمرة مرتبطة باحتياجات التعلم المتطورة والمتغيرة بشكل مستمر.
وبهذا، فالهدف من إجازة التعليم، بحسب النوايسة، تأكيد مكانة مهنة التعليم والمعلم في المجتمع، وتشجيع الإقبال على مهنة التعليم، وضمان عدم تسرب ذوي الكفاءات فيها، وتحسين اداء المعلم وتشجيعه على اكتساب معارف وخبرات جديدة تؤهله للقيام بواجبه وفقاً لأحكام هذا النظام، ومنح المعلم حوافز مادية ومعنوية مبنية على الكفاءة والإنتاجية، فضلا عن تحديد مسارات مهنية وقيادية متخصصة للمهنة التعليمية، وتقييم وتصنيف المعلمين.
ولفت النوايسة إلى أن التدريب اليوم يواجه تحديات كبيرة تتعلق بتوفير بيئة تدريب تتوافق مع التغيرات والتطورات الرقمية والتقنية، وتوفير بيئة افتراضية لتدريب ومتابعة وقياس أثر التدريب على تحسن تعلم الطلبة.

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