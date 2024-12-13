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ديربي مانشستر في الواجهة وليفربول لمواصلة تحليقه

12/13/2024 7:23:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬ستاد‭ ‬الاتحاد،‭ ‬حيث‭ ‬يتواجه‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬وغريمه‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬ديربي‭ ‬المدينة،‭ ‬فيما‭ ‬يسعى‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬تحليقه‭ ‬حين‭ ‬يستضيف‭ ‬فولهام‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬فريقين‭ ‬يعانيان‭ ‬الأمرين‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التغيير‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬طرأ‭ ‬على‭ ‬منصب‭ ‬المدرب‭ ‬في‭ ‬يونايتد،‭ ‬يسعى‭ ‬سيتي‭ ‬وجاره‭ ‬إلى‭ ‬تنفس‭ ‬الصعداء‭ ‬حين‭ ‬يلتقيان‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬يأمل‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬نفسه‭ ‬بعد‭ ‬الهوة‭ ‬التي‭ ‬سقط‭ ‬فيها‭ ‬مؤخرا‭.‬

ويدخل‭ ‬سيتي‭ ‬اللقاء‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬خسارته‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬هزائم‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المسابقات‭ ‬لفريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭.‬

ويجد‭ ‬سيتي‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بفارق‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر‭ ‬بعد‭ ‬15‭ ‬مرحلة،‭ ‬مع‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬جعبة‭ ‬الأخير،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬اكتفائه‭ ‬بفوز‭ ‬يتيم‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الست‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬شهدت‭ ‬سقوطه‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬توتنهام‭ ‬0‭-‬4‭ ‬والخسارة‭ ‬في‭ ‬معقل‭ ‬ليفربول‭ ‬0‭-‬2‭.‬


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