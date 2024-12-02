السعايدة: عجلون أول محافظة صديقة للبيئة بعدادات كهرباء ذكية بالكا

MENAFN - Khaberni) خبرني -أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، اليوم الاثنين، عن إتمام استبدال جميع عدادات الكهرباء المستخدمة من قبل كافة المشتركين بمختلف القطاعات في محافظة عجلون ضمن منطقة امتياز شركة كهرباء محافظة إربد، لتصبح العدادات ذكية مع نهاية الشهر الجاري، وبذلك تكون محافظة عجلون أول محافظة ذكية بالكامل بالقراءة الكهربائية، تضاف إلى ثلاث مدن ذكية تم الإعلان عنها سابقا وتشمل مدن مادبا والسلط والطفيلة.





وأضاف السعايدة بأن الهيئة وجهت شركات توزيع الكهرباء لتنفيذ مشروع تركيب العدادات الذكية، وزيادة وتيرة استبدال جميع عدادات الكهرباء القديمة بأخرى ذكية لدى المشتركين في جميع القطاعات في المملكة، باعتبارها أحد الحلول المهمة في مستقبل الطاقة وتحسين موثوقيتها، والمساهمة في تخفيض نسبة الفاقد الكهربائي بشقيه الفني وغير الفني وتقليل الأعطال وسرعة معالجتها، ويأتي ذلك تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن للتحول نحو تطوير البنية التحية لشبكة الطاقة والعدادات الذكية.





ووصف السعايدة، العدادات الذكية بأنها الجيل القادم (الرقمي)، من خلال تقديم منظومة آلية بدءاً من قراءة كمية استهلاك الكهرباء وحتى الفوترة وإمكانية مراقبة العدادات وقراءة بياناتها عن بعد، وإتاحة الفرصة للمشترك لمراقبة استهلاكه بشكل شبه لحظي والتحكم به من خلال تعديل نمط الاستهلاك والترشيد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تساعد مخططي المدن على إدارة الطلب على الكهرباء بشكل أفضل.





وأوضح المهندس السعايدة أن مجمل ما تم تركيبه من عدادات كهرباء ذكية لدى كافة المشتركين بمختلف القطاعات تجاوز (مليون ونصف) عداد بنسبة قاربت 60% بالمئة تقريباً من مجمل عدادات الكهرباء المستخدمة في المملكة لجميع القطاعات البالغ عددها حوالي (2,5) مليون عدادا. لافتاً الى أن

جميع عدادات الكهرباء في الأردن ستكون ذكية مع نهاية عام 2025.

