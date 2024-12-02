سفيرا النرويج والعراق يسلمان أوراق اعتمادهما للخارجية

سفيرا النرويج والعراق يسلمان أوراق اعتمادهما للخارجية
التاريخ
12/2/2024 3:00:06 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، الاثنين، نسخة من أوراق اعتماد سفيرة مملكة النرويج، منى يوول، سفيراً معتمداً ومقيماً لدى المملكة.
كما تسلّم القطارنة، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية العراق الشقيقة، عمر أحمد كريم البرزنجي، سفيراً معتمداً ومقيماً لدى المملكة.
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