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سفيرا النرويج والعراق يسلمان أوراق اعتمادهما للخارجية

12/2/2024 3:00:06 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، الاثنين، نسخة من أوراق اعتماد سفيرة مملكة النرويج، منى يوول، سفيراً معتمداً ومقيماً لدى المملكة.

كما تسلّم القطارنة، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية العراق الشقيقة، عمر أحمد كريم البرزنجي، سفيراً معتمداً ومقيماً لدى المملكة.

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