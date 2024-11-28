جارتنر: 723 مليار دولار الإنفاق العالمي على السحابة العامة في عام 2025

جارتنر: 723 مليار دولار الإنفاق العالمي على السحابة العامة في عام 2025
التاريخ
11/28/2024 3:20:51 PM
(MENAFN
- Asdaf News)
أظهرت أحدث توقعات شركة جارتنر للأبحاث أن الإنفاق العالمي للمستخدم النهائي على السحابة العامة سيصل إلى 723.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025، في زيادة عن الرقم السابق البالغ 595.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024.
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