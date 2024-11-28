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جارتنر: 723 مليار دولار الإنفاق العالمي على السحابة العامة في عام 2025

11/28/2024 3:20:51 PM
(MENAFN- Asdaf News) أظهرت أحدث توقعات شركة جارتنر للأبحاث أن الإنفاق العالمي للمستخدم النهائي على السحابة العامة سيصل إلى 723.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025، في زيادة عن الرقم السابق البالغ 595.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024.

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