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مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق العرض الأول لمسرحية“شغف”

11/28/2024 2:55:51 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت مدينة الرياض أمس إطلاق العرض الأول لمسرحية“شغف” الاستعراضية الغنائية للأطفال التي أعدتها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وتعرض بالمسرح الرئيسي بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي، والتي تتميز برسالة تربوية مبتكرة تهدف إلى تعزيز حب القراءة والخيال لدى الأطفال بأسلوب ممتع ومختلف.
تناولت المسرحية موضوعات الخيال والمعرفة والقراءة، مُظهرةً كيف يمكن للقراءة أن تبث الحياة في الجمادات وتحرك السواكن، مما يعزز من دورها كوسيلة للإبداع واكتشاف العالم. وقد نُفذت المشاهد بعروض استعراضية مبهرة تجمع بين الأداء الغنائي والمؤثرات البصرية، مما خلق تجربة ساحرة للأطفال والحاضرين.
وقد حضر العرض معالي المشرف العام على المكتبة فيصل بن عبد الرحمن بن معمر ونخبة من الشخصيات البارزة والمهتمين، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف الهيئات والإدارات، حيث
أشاد الجميع بالمسرحية لما تحمله من رؤية فنية ورسالة تربوية تلامس قلوب الأطفال وتشجعهم على القراءة والتعلم.
وأوضح الأستاذ فيصل بن معمر أن مكتبة الملك عبد العزيز العامة بحكم مسؤوليتها للخدمات العامة في القراءة والمعرفة، فإن هذا العرض المسرحي يعد جزءًا أصيلًا من رسالتها ونشاطها، وما نقدمه على المسرح هو تشجيع على القراءة والمعرفة، ويتناغم مع أهداف رؤية 2030، وقد اكتشفنا مواهب عظيمة يزخر بها الوطن، ولله الحمد، وبإمكانهم تقديم نماذج تؤسس للقدوة والمعرفة والثقافة، لأن لمسرح الطفل أهمية قصوى في التأثير السحري على المشاهدين والمتابعين، ولذلك ما رأيته اليوم من أداء أبنائنا الأطفال، كان أكثر من رائع في الموضوع، وهو الشغف للقراءة والمعرفة..
وأضاف بن معمر أن التطور الكبير في الأدوات والوسائل يسهّل مهمتنا في التنافس الحاد مع السوشيال ميديا وشبكات التواصل الاجتماعي مع القنوات والثقافات الأخرى، وإننا حينما نؤسس لثقافة وطنية فيها اللغة العربية الجميلة، والتقاليد، بمشاركة أبنائنا وبناتنا، كل هذه أشياء تسر الخاطر.
واختتم بن معمر بالقول:
لقد اكتشفنا أشياء عظيمة في المجتمع السعودي ( الأسرة والوالدين) من حيث الاهتمام بالأبناء وتوجيههم إلى القراءة والاطلاع، لذلك يعكسون التربية في أسرهم، وهذه ظاهرة قوية جداً، كما اكتشفنا حجم الإقبال على المكتبات المتنقلة، ونحن في مكتبة الملك عبد العزيز العامة لا ننتظر أن يأتي إلينا الأطفال، بل نذهب إليهم في كل مكان..
ولدي خبر جيد.. ستشهد مكتبات الأطفال نقلة نوعية في التطوير داخل مكتب الملك عبد العزيز العامة، وسيكون ذلك بمثابة الاستثمار فيهم..
فأفضل شيء الاستثمار في الأطفال الذين يمثلون أجيال المستقبل.
وتأتي مسرحية ( شغف) ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى جعل القراءة جزءًا أساسيًا من حياة الأطفال، وترسيخ مفهوم أن المعرفة والخيال هما المفتاح لتطوير العقول الصغيرة وفتح آفاق جديدة أمامها. ومن المتوقع أن تجوب المسرحية مدنًا أخرى قريبًا لتصل رسالتها إلى أوسع شريحة ممكنة من الأطفال والعائلات.

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