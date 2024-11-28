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اليونسكو: 62% من صناع المحتوى الرقمي لا يقومون بالتحقق الدقيق والمنهجي من المعلومات قبل مشاركتها

11/28/2024 2:55:51 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة استقصائية جديدة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" أن 62 من صناع المحتوى الرقمي لا يقومون بالتحقق الدقيق والمنهجي من المعلومات قبل مشاركتها، ومع ذلك، أبدى 73 منهم رغبتهم في تلقي التدريب اللازم.
واستجابة لهذا التحدي، أطلقت اليونسكو أول دورة تدريبية عالمية من نوعها هذا الشهر، حيث سجل فيها بالفعل أكثر من 9000 مشارك من 160 دولة. وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي: أصبح صناع المحتوى الرقمي جزءًا مهمًا من منظومة المعلومات، حيث يتفاعلون مع ملايين الأشخاص في مجالات ثقافية، واجتماعية، وسياسية، لكنهم يواجهون تحديات في مواجهة التضليل وخطاب الكراهية عبر الإنترنت، وكجزء من تفويضها لتعزيز التربية الإعلامية والمعلوماتية، ستدعم اليونسكو هؤلاء من خلال أول دورة تدريبية عالمية من نوعها.
وتعد دراسة اليونسكو "وراء الشاشات" التحليل العالمي الأول من نوعه الذي يسلط الضوء على دوافع صناع المحتوى الرقمي وممارساتهم، والتحديات التي يواجهونها.
وشملت الدراسة 500 مؤثر في 45 دولة، أُجريت بالتعاون مع فريق بحثي متخصص من جامعة بولينغ غرين ستيت في الولايات المتحدة. وأظهرت الدراسة أن التحقق من الحقائق ليس ممارسة شائعة بين صناع المحتوى، وأن 42% من المشاركين يعتمدون على "عدد الإعجابات والمشاركات" كمؤشر رئيسي لمصداقية المعلومات، في حين يستخدم 21% معلومات وصلتهم "من أصدقاء يثقون بهم"، بينما يعتمد 19% على "سمعة" المؤلف أو الناشر الأصلي للمحتوى، ويمكن أن يشكل الصحفيون مصدر دعم كبير لصناع المحتوى للتحقق من المعلومات، لكن التعاون بين الطرفين لا يزال محدودًا، بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسة أن وسائل الإعلام التقليدية تأتي في المرتبة الثالثة (36.9%) كمصدر للمعلومات لصناع المحتوى، بعد تجاربهم الشخصية وأبحاثهم.
كما أظهرت الدراسة أن 59% من صناع المحتوى الرقمي إما غير مطلعين أو لديهم معرفة سطحية بالأطر التنظيمية والمعايير الدولية المتعلقة بالاتصالات الرقمية، كما أن 56.4% فقط على دراية ببرامج تدريبية موجهة إليهم، ومن هؤلاء شارك 13.9% فقط في مثل هذه البرامج، وهذا النقص في الوعي يعرض صناع المحتوى لحالة من الغموض القانوني، ما يجعلهم عرضة للملاحقة القانونية في بعض الدول، ويمنعهم من حماية حقوقهم عندما يكونون هم أنفسهم ضحايا لممارسات غير قانونية على الإنترنت، على سبيل المثال، أبلغ قرابة ثلث صناع المحتوى (32.3%) أنهم تعرضوا لخطاب كراهية، لكن 20.4% فقط أبلغوا المنصة الاجتماعية عن هذه الحالات.
واستجابةً لرغبة 73% من المشاركين في تلقي التدريب، تعاونت اليونسكو مع مركز نايت للصحافة في الأمريكيتين لتطوير أول دورة تدريبية عالمية تستمر لمدة شهر، تهدف إلى تزويد صناع المحتوى بالمعرفة اللازمة لمواجهة التضليل وخطاب الكراهية، وتعزيز فهمهم للمعايير الدولية لحرية التعبير والمعلومات، وتم تطوير المحتوى بالشراكة مع خبراء في الإعلام والمعلومات ومجموعة من أبرز المؤثرين العالميين، ليعكس الواقع الذي يواجهه صناع المحتوى الرقمي. واستمرت الدورة التي بدأت مؤخرًا لمدة أربعة أسابيع، بمشاركة أكثر من 9000 شخص من 160 دولة، يتلقى فيها المشاركون تدريبًا على استخدام مصادر متنوعة للحصول على المعلومات، وتقييمها والتحقق من صحتها، والشفافية حول مصادرهم، كما يتعلمون التعرف على المعلومات المضللة وخطاب الكراهية وتفنيدها، والتعاون مع الصحفيين لتعزيز نشر المعلومات الدقيقة.
وبعد انتهاء الدورة، ستعمل اليونسكو على بناء مجتمع يشارك الممارسات الجيدة ويعزز نزاهة المعلومات، مع رفع الوعي بين صناع المحتوى.

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