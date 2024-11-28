330 ألف متبرع بالدم بالمملكة وAB سالب الأندر

(MENAFN
- Al Watan)
بلغ عدد وحدات الدم المجمعة في المملكة خلال العام الماضي 2023 نحو 437424 وحدة في حين بلغ عدد وحدات الدم المتبرع بها والمنولة من متبرعين نحو 330771 وحدة، وذلك وفقًا لأرقام وزارة الصحة.
وينقذ التبرع بالدم حياة آلاف المرضى الذين يكونون بحاجة شديدة إلى نقل
الدم؛ وحسب وزارة الصحة السعودية فإن واحدًا من كل عشرة مرضى يدخل المستشفى في حاجة إلى نقل الدم، خصوصًا المرضى الذين يعانون الأمراض الخبيثة أو المستعصية، وكذلك الأشخاص الذين يتعرضون لحوادث خطيرة فقدوا على إثرها كمية كبيرة من الدم، وكذلك الكثير من المرضى أثناء العمليات الجراحية الكبرى، ويضاف إلى ذلك أن مكونات الدم تستخدم في علاج
الكثير من الأمراض الخطيرة.
تطبيق وتين
وتهتم السعودية في تكريس الوعي بضرورة التبرع بالدم، وأطلقت في هذا الإطار مبادرات نشطة على غرار تطبيق ((وتين)) كمبادرة بالتعاون مع وزارة الصحة تسعى إلى تقليص فجوة التواصل بين المتبرعين وبنوك الدم حتى تصبح عملية التبرع بالدم أسهل، فيما باتت المنصة ذاتها تحظى بالتسجيل من قبل مليون و300 ألف شخص راغب في التبرع.
ويتيح ((وتين)) طلب التبرع بالدم، فضلاً عن مشاركة طلبات التبرع في شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب توفير قائمة ومواقع بنوك الدم، ومتابعة سجل التبرع، بجانب التذكير بمواعيد التبرع والحملات الخاصة التي تكون حول المتبرع أو قريبة من موقعه المسجل في التطبيق.
ونقل الدم هو إجراء طبي بسيط يُسهِم في إنقاذ الأرواح؛ بحيث يتبرع الشخص بدمه تطوعًا ويؤخذ فيه الدم من شخص سليم ويُفحَص ثم يُحفَظ حتى يمكن استخدامه لعلاج شخص آخر في حالات الطوارئ التي تتطلب نقل الدم، أو للأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج على المدى الطويل.
AB سالب أندر فصيلة
تعتبر فصيلة الدم AB سالب هي أندر فصيلة دم بالمملكة إذ تبلغ نسبتها 0.30%، وفصيلة الدم هي تصنيف للدم يعتمد على وجود أو عدم وجود أجسام مضادة وجزيئات بروتينية موروثة على سطح خلايا الدم الحمراء.
ويتكون الدم من عدد من المكونات، بما في ذلك خلايا الدم الحمراء، والصفائح الدموية، والبلازما، ويمكن استخدام كلٍّ من هذه المكونات لعلاج العديد من الحالات المختلفة، وهناك 8 أنواع رئيسية موزعة في المملكة بالنسب الآتية:
- 0 موجب: %47.8
- A موجب: 32.9%
- B موجب: 17%
- AB موجب: 4% وهو المانح العام في الصفائح الدموية
- 0 سالب: 4% ويُطلق عليه مسمى ((مانح عام)).
- A سالب: %2
- B سالب: %1
- AB سالب: %0.30
وعند عملية نقل الدم يجب أن تتوافق فصيلة دم المتبرع مع فصيلة دم المريض، حيث يمكن تلقِّي الدم من متبرع من نفس فصيلة دم المريض، أو يمكن أيضًا تلقي الدم من متبرع من فصيلة دم متوافقة.
المنطقة وحدات الدم المتبرع بها وحدات الدم المنقولة
الرياض 62354 56334
العاصمة المقدسة 47033 50188
جدة 47724 22826.55
الطائف 13406 7431
المدينة المنورة 34871 21117
القصيم 20666 13674
المنطقة الشرقية 43883 24679
الأحساء 19409 19323
حفر الباطن 5910 4517
عسير 27776 19152
بيشة 6066 5136
تبوك 12074 8305
حائل 11989 5631
الحدود الشمالية 6987 5440
جازان 36955 33662
نجران 12393 11414
الباحة 8396 6569
الجوف 9070 6464
القريات 3766 2962
القنفذة 6696 5947
المجموع 437424 330771
MENAFN28112024000089011017ID1108936924