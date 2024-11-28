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330 ألف متبرع بالدم بالمملكة وAB سالب الأندر

11/28/2024 2:55:51 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد وحدات الدم المجمعة في المملكة خلال العام الماضي 2023 نحو 437424 وحدة في حين بلغ عدد وحدات الدم المتبرع بها والمنولة من متبرعين نحو 330771 وحدة، وذلك وفقًا لأرقام وزارة الصحة.
وينقذ التبرع بالدم حياة آلاف المرضى الذين يكونون بحاجة شديدة إلى نقل الدم؛ وحسب وزارة الصحة السعودية فإن واحدًا من كل عشرة مرضى يدخل المستشفى في حاجة إلى نقل الدم، خصوصًا المرضى الذين يعانون الأمراض الخبيثة أو المستعصية، وكذلك الأشخاص الذين يتعرضون لحوادث خطيرة فقدوا على إثرها كمية كبيرة من الدم، وكذلك الكثير من المرضى أثناء العمليات الجراحية الكبرى، ويضاف إلى ذلك أن مكونات الدم تستخدم في علاج الكثير من الأمراض الخطيرة.
تطبيق وتين
وتهتم السعودية في تكريس الوعي بضرورة التبرع بالدم، وأطلقت في هذا الإطار مبادرات نشطة على غرار تطبيق ((وتين)) كمبادرة بالتعاون مع وزارة الصحة تسعى إلى تقليص فجوة التواصل بين المتبرعين وبنوك الدم حتى تصبح عملية التبرع بالدم أسهل، فيما باتت المنصة ذاتها تحظى بالتسجيل من قبل مليون و300 ألف شخص راغب في التبرع.
ويتيح ((وتين)) طلب التبرع بالدم، فضلاً عن مشاركة طلبات التبرع في شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب توفير قائمة ومواقع بنوك الدم، ومتابعة سجل التبرع، بجانب التذكير بمواعيد التبرع والحملات الخاصة التي تكون حول المتبرع أو قريبة من موقعه المسجل في التطبيق.
ونقل الدم هو إجراء طبي بسيط يُسهِم في إنقاذ الأرواح؛ بحيث يتبرع الشخص بدمه تطوعًا ويؤخذ فيه الدم من شخص سليم ويُفحَص ثم يُحفَظ حتى يمكن استخدامه لعلاج شخص آخر في حالات الطوارئ التي تتطلب نقل الدم، أو للأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج على المدى الطويل.
AB سالب أندر فصيلة
تعتبر فصيلة الدم AB سالب هي أندر فصيلة دم بالمملكة إذ تبلغ نسبتها 0.30%، وفصيلة الدم هي تصنيف للدم يعتمد على وجود أو عدم وجود أجسام مضادة وجزيئات بروتينية موروثة على سطح خلايا الدم الحمراء.
ويتكون الدم من عدد من المكونات، بما في ذلك خلايا الدم الحمراء، والصفائح الدموية، والبلازما، ويمكن استخدام كلٍّ من هذه المكونات لعلاج العديد من الحالات المختلفة، وهناك 8 أنواع رئيسية موزعة في المملكة بالنسب الآتية:
- 0 موجب: %47.8
- A موجب: 32.9%
- B موجب: 17%
- AB موجب: 4% وهو المانح العام في الصفائح الدموية
- 0 سالب: 4% ويُطلق عليه مسمى ((مانح عام)).
- A سالب: %2
- B سالب: %1
- AB سالب: %0.30
وعند عملية نقل الدم يجب أن تتوافق فصيلة دم المتبرع مع فصيلة دم المريض، حيث يمكن تلقِّي الدم من متبرع من نفس فصيلة دم المريض، أو يمكن أيضًا تلقي الدم من متبرع من فصيلة دم متوافقة.
المنطقة وحدات الدم المتبرع بها وحدات الدم المنقولة
الرياض 62354 56334
العاصمة المقدسة 47033 50188
جدة 47724 22826.55
الطائف 13406 7431
المدينة المنورة 34871 21117
القصيم 20666 13674
المنطقة الشرقية 43883 24679
الأحساء 19409 19323
حفر الباطن 5910 4517
عسير 27776 19152
بيشة 6066 5136
تبوك 12074 8305
حائل 11989 5631
الحدود الشمالية 6987 5440
جازان 36955 33662
نجران 12393 11414
الباحة 8396 6569
الجوف 9070 6464
القريات 3766 2962
القنفذة 6696 5947
المجموع 437424 330771

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