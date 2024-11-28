Friday, 29 November 2024 01:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المزارعون في حيرة غلاء الطفو أم مخالفة الطبينة

11/28/2024 2:55:51 PM
(MENAFN- Al Watan) جدد مزارعو أشجار النخيل الجدل في الأيام الأخيرة حول جدوى ممارستهم حرق مخلفات أشجارهم بعد نهاية موسم جني التمور، وذلك بإشعال النيران فيها، بما يعرف محليًا بإشعال ((الطبائن))، وهي ممارسة تستمر على مدى 3 أشهر هي نوفمبر وديسمبر ويناير.
ويشير بعض هؤلاء المزارعين إلى أن لـ((الطبائن)) إيجابيات عدة، أهمها أنها تعمل على مكافحة الحشرات والآفات المختلفة، وتسهم في صناعة أسمدة طبيعية للأرض المزروعة، وهي أسمدة تمتاز بأنها أفضل مقارنة بأنواع أخرى من الأسمدة، فيما يرى معارضون لهذه الممارسة أنها تضر بالأرض، كما تضر بالبيئة نتيجة انتشار دخان الحرائق وتأثيره على ما يحيط به.
وعلى الرغم من أن حرق تلك المخلفات يعد بالنسبة لكثيرين ممارسة زراعية مهمة يستفاد منها، إلا أنها تدخل في الوقت نفسه ضمن المخالفات البيئية.
طقوس زراعية
لحرق المخلفات وجهان أحدهما إيجابي والآخر سلبي، ولكن الجهات الرسمية رجحت كفة احتياطات السلامة ومنعت هذه الممارسة وعدّت اللجوء إليها مخالفة.
وخلال وقت قصير مقبل يحين وقت الترويس للنخيل، ما يعني تهيئة النخلة لموسم جديد، وكما هو معتاد يبدأ الفلاحون بممارسة ما يمكن القول عنه، الطقوس الخاصة، لتنظيف النخلة من الكرب، أي السعف اليابس وغير الصالح، ومن الزوائد والحشائش الجافة حولها، كل هذه المخلفات الزراعية مصيرها الحرق.
وهنا يكمن الوجه الإيجابي للحرق بالتخلص من الزوائد والمخلفات الزراعية، فيما يركز الفلاحون على جانب إيجابي مهم آخر وهو رماد الحرق المكون من مواد عضوية تتحول من الرماد إلى السماد الطبيعي، وهذا السماد العضوي والطبيعي الناتج من عملية الحرق يدخل تحت مسمى ((الطبينة)). فضلًا عن أهمية الحرق في إبعاد الحشرات عن الأرض الزراعية.
وجه سلبي
ينطوي حرق المخلفات الزراعية على وجه سلبي من إزعاج الرائحة وكثافة الدخان المشبع بثاني أكسيد الكربون الذي قد يؤثر على تنفس الساكنين جوار المزارع التي بات أغلبها في بلدات وقرى وسط المناطق العمرانية.
والأهم من هذا كله هو ما قد تتسبب به عملية حرق المخلفات الزراعية من اشتعال قد يؤدي إلى حرق المزروعات وحتى الأشخاص، ومع أن هذا الأمر يعد نادرًا في حال الحرق العادي للمخلفات، إلا أن بعض المزارعين أو العمالة التي تعمل في المزارع أوصلوا هذه الممارسة إلى حدود الخطر باستخدام مواد للاشتعال مثل البنزين لضمان سرعة حرق المخلفات، لكن ذلك تسبب أحيانا في خروج الأمور عن السيطرة، وتسبب بحرق مساحات واسعة من المزارع، وخلّف أضرارا بشرية ومادية كذلك.
نيران في الملابس
خلال الأسبوع الماضي، شهدت مزرعة في بلدة الخويلدية في محافظة القطيف حالة حرق نجم عنها تضرر كاظم السادة، حيث أصيب بحروق في اليد والوجه خلال حرقه للمخلفات الزراعية في مزرعته الواقعة في حدود بلدة الأوجام.
وعن الحادثة يقول ولده علي السادة لـ((الوطن)) إن ((حرق المخلفات الزراعية أمر معتاد لدى الفلاحين، بقصد الاستفادة من رماد الحرق، لكن النار طالت ملابس والدي، ما تسبب له ببعض الضرر)).
وأضاف ((يرقد والدي في المستشفى حاليا بعد أن أصيب ببعض الحروق، لكن حالته مستقرة)).
حالة السادة هي واحدة من حالات أخرى تستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الأرض والفلاح أو العامل على الأرض.
غرامة 10 ملايين ريال
من جانبها، اتخذت الجهات الرسمية خطوات مهمة مرتكزة على مبدأ السلامة أولًا، فرفعت تحذيراتها من ممارسة حرق المخلفات الزراعية، وعدّت القيام بها مخالفة بيئية قد تكلف صاحبها غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال.
وفي آخر رصد لبيانات قوات الأمن البيئي، كانت القوات قد ضبطت مقيمين من جنسيات آسيوية مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بحرق مخلفات زراعية في المنطقة الشرقية، معلنة أن الغرامات التي تنتظرهم تصل إلى 10 ملايين ريال نتيجة تجاوزهم للنظام البيئي.
طرق الطبائن
يستخدم المزارعون طريقتان لحرق ((الطبائن)) والتخلص منها بطرق آمنة، وهما طبائن ((المحط))، وهي طبائن كبيرة لا تقل مساحتها عن 10×10 أمتار مربعة، وفيها يتم تجميع مخلفات النخيل بأكملها بطريقة منظمة، وتشمل كرب وسعف وجذوع وجزم وفطيات النخيل، وتضرم فيها النار بعد وضع الليف والحشائش في الأعلى وسد الفراغات، ودفنها بكميات من التراب بما يضمن إغلاق انتشار النيران إلى مواقع أخرى، وتستمر هذه النيران مشتعلة لمدة لا تقل عن 15 يومًا لضمان احتراقها بالكامل، ويتم إشعال النيران من الجهة الجنوبية لتكون متوافقة مع تحرك الرياح، وبعد ذلك يتم حرث الأرض وتسميدها بنواتج الطبائن.
أما النوع الآخر، فهي ((عمار))، وتكون صغيرة المساحة ولا تتجاوز الواحدة منها 1.5× 1.5 متر مربع، ويتم تنفيذها في عدة مواقع داخل المزرعة، وتبقى مشتعلة لمدة لا تتجاوز الـ3 أيام، وهي أقل خطورة من سابقتها.
من الطبينة للطفو
لتجنب المخالفات، استبدل المزارعون استخدام السماد العضوي الناتج عن حرق المخلفات الزراعية والمسمى ((الطبينة)) بما أسماه المزارعون ((الطفو)) وهو سماد مُصّنع يتم شراؤه من شركات السماد المتنوعة، ومن المفترض أن يضم في عناصر مكوناته مواد عضوية مصنعة لهذا الغرض.
وعلى الرغم من أن عملية الشراء مكلفة، إلا أنها تقي المزارع من مشاكل بيئية أخرى قد تكلفه ملايين الريالات.
عملية آمنة
يوضح حبيب أحمد أن ((حرق المخلفات الزراعية يعد عملية آمنة ومعتادة لدى الفلاحين منذ قرون، لكنها في الفترة الأخيرة دخلت ضمن المخالفات البيئية، وأظن المعني في كونها مخالفة هو في حال كانت حرائق تتسبب في تجاوز حد السلامة إلى عدم الأمان)).
ولفت إلى أن ((الحرق للمخلفات يكون في حالة ترويس النخلة وتنظيفها وجز الحشائش اليابسة، وهي مفيدة للتربة من ناحية تكوّن السماد)).
ونوه إلى أن ((الدخان الناجم من عملية الحرق آمن إلى حد ما، كونه دخان عضوي لا يضر، حيث إن الدخان هو نتيجة حرق السعف، أي أنه مادة عضوية بيئية مفيدة)).
ولفت إلى أن ((هذه العملية دخلت ضمن المخالفات البيئية لدى الدفاع المدني بسبب ما قد ينتج عنها من حرائق، ولكنها بطبيعة الحال كما اعتدناها حرائق محدودة، وتحت السيطرة)).
وتساءل ((أين يمكن التخلص من المخلفات الزراعية مع الأخذ بالاعتبار أنها مخلفات عضوية مفيدة للتربة)).
واقترح أنه قد يكون من السلامة توفير مساحة من الأرض بعيدة عن المناطق الزراعية في النطاقات العمرانية ليتم فيها الحرق أو منطقة مسورة لا ينتقل فيها شرار الحريق، ويؤخذ منها الرماد أو السماد الناجم عن الحرق بحيث يمكن الاستفادة منه.
شكاوى الناس
يرى المزارع حسن الجمعان، أن ((طبينة التربة الناتجة من حرق المخلفات الزراعية مفيدة جدا كونها تزود التربة بالفيتامينات، ولكن بسبب شكاوى الناس من دخان الحرق والرائحة باتت هذه العملية قليلة جدا في بعض المحافظات، ولو أنها لا تزال مستمرة في محافظات أخرى)).
وأكمل ((استبدل المزارعون الطبينة بمنتجات السماد المباعة من الشركات الخاصة التي يطلق عليها العامة من المزارعين اسم ((الطفو)) وذلك بمبلغ يصل إلى حدود 50 ريالا قيمة ما يقارب الـ10 كيلوجرامات منها، وهذه تكلفة كبيرة مقارنة بالسماد العضوي البيئي الذي تأتي به الطبينة، حيث يمكن استخلاصها مجانًا من جراء حرق المخلفات الزراعية)).
شروط وضوابط
من جانبهم، دعا متخصصون إلى ضرورة حرق المخلفات الزراعية وفقًا للشروط المحددة وبموافقة الدفاع المدني؛ على أساس أن تتم عمليات حرق المخلفات الزراعية وفقا لشروط وضوابط السلامة، وبموافقة الدفاع المدني، وذلك تجنبا لحدوث الكوارث.
بدورها دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المتنزهين والمزارعين والعاملين في مناطق الغطاء النباتي والمزارع والمراعي إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بالإرشادات، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لحماية البيئة، والحد من الآثار السلبية والمخالفة، والتي على رأسها حرق الأشجار، وغيرها من الممارسات التي تؤدي إلى التسبب في الحرائق.
أضرار عدة
يصر مختصون على أن حرق بقايا المحاصيل بهدف التخلص منها تسبب أضرارًا للتربة الزراعية، عدا عن الضرر البيئي والاقتصادي الذي تحدثه.
ويؤكدون أن ذاك الحرق لا يقتل فقط الحشرات في المزارع، بل يقتل كذلك الكائنات الحية المفيدة للتربة، ويغير من تركيبة التربة من تربة خصبة إلى تربة ذات طابع رملي، ويدمر المواد العضوية الموجودة في الطبقة السطحية للتربة، ناهيك عما ينجم عنه من انتشار غاز ثاني أكسيد الكربون، وكذلك تلوث التربة بمواد مستخدمة في الإشعال مثل (الكيروسين والزيوت) إضافة إلى نشر كمية كبيرة من الحرارة.
تجربة أمريكية جنوبية
فيما يعد الحرق في الهواء الطلق أكبر مصدر للكربون الأسود على مستوى العالم، بدأت أمريكا الجنوبية البحث عن بدائل لحرق بقايا المحاصيل، لحماية المناخ وجودة الهواء.
وكان مؤتمر منطقة الأنديز الإقليمي أكد أن حرق المخلفات الزراعية له تأثير هائل على التربة في جميع أنحاء العالم، وهو مشكلة هائلة بالنسبة للزراعة المستدامة.
ولجأ مزارعون ورواد في أمريكا الجنوبية إلى ممارسة تقطيع القش بدلًا من حرقه وزراعة البقايا، ووجدوا أن هذه الممارسة تمنع التآكل، وأن التربة تحتفظ بالرطوبة لفترة أطول خلال فترات الجفاف.
الطبينة
سماد متحول من رماد حرق المخلفات الزراعية
سماد عضوي طبيعي ناتج من مكونات زراعية
الطفو
سماد مصنع من شركات متخصصة يحاكي السماد العضوي
يتم بيعه للمزارعين بسعر 50 ريالا لكل 10 كيلوجرامات
10 ملايين ريال
غرامة حرق المخلفات الزراعية
asf
فوائد حرق مخلفات النخيل
ـ تعمل على مكافحة الحشرات والآفات المختلفة
ـ تسهم في توفير أسمدة طبيعية للأرض المزروعة
ـ تقتل الحشرات في الأرض
مساوئ حرق المخلفات
ـ تسبب أضرارًا للتربة الزراعية وتقتل كائناتها الحية المفيدة للتربة
ـ تغير من تركيبة التربة وتفقدها خصوبتها
ـ تدمر المواد العضوية في الطبقة السطحية للتربة
ـ تلوث التربة بمواد مستخدمة في الإشعال مثل (الكيروسين والزيوت)
ـ ينجم عن الحرق نشر كمية كبيرة من الحرارة
ـ ينتشر دخان الحرائق ويؤثر على ما يحيط به.

MENAFN28112024000089011017ID1108936923

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث