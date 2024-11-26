Tuesday, 26 November 2024 09:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أوبك+ يناقش تأجيل خطته لزيادة إنتاج النفط مجددًا - جريدة البورصة

11/26/2024 2:29:07 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تناقش الدول الأعضاء في تحالف“أوبك+” تأجيل الزيادة المخططة لإنتاج النفط، والتي كان من المقرر أن تبدأ في يناير، وذلك قبل اجتماع يوم الأحد، لاتخاذ قرار بشأن السياسة للأشهر الأولى من عام 2025.

ونقلت وكالة“رويترز” عن مصادر مطلعة على الأمر، الثلاثاء، أن المحادثات جرت اليوم في العاصمة العراقية، لبحث تأجيل خطة الزيادة مرة أخرى.

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت“أوبك+”، التي تضخ حوالي نصف نفط العالم، خطة للتخلي تدريجيًا عن قيود إنتاج النفط، عبر زيادات صغيرة على مدى أشهر خلال عامي 2024 و2025، لكنها أجلت تطبيق هذه الخطة لأكثر من مرة حفاظًا على توازن السوق.

وقال وزير الطاقة الأذربيجاني“برويز شاهبازوف”، أمس، إن التحالف قد يدرس في اجتماعه القادم ترك قيود إنتاج النفط الحالية كما هي.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت تقارير أن“أوبك+” قد يؤجل زيادة الإنتاج مجددًا إلى موعد غير محدد في الربع الأول من العام المقبل، فيما توقع المحللون في“كومرتس بنك” تأجيلها حتى نهاية الربع الأول على الأقل.

المصدر:

MENAFN26112024000202011048ID1108928859

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث