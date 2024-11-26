أوبك+ يناقش تأجيل خطته لزيادة إنتاج النفط مجددًا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تناقش الدول الأعضاء في تحالف“أوبك+” تأجيل الزيادة المخططة لإنتاج النفط، والتي كان من المقرر أن تبدأ في يناير، وذلك قبل اجتماع يوم الأحد، لاتخاذ قرار بشأن السياسة للأشهر الأولى من عام 2025.
ونقلت وكالة“رويترز” عن مصادر مطلعة على الأمر، الثلاثاء، أن المحادثات جرت اليوم في العاصمة العراقية، لبحث تأجيل خطة الزيادة مرة أخرى.
في وقت سابق من هذا العام، أعلنت“أوبك+”، التي تضخ حوالي نصف نفط العالم، خطة للتخلي تدريجيًا عن قيود إنتاج النفط، عبر زيادات صغيرة على مدى أشهر خلال عامي 2024 و2025، لكنها أجلت تطبيق هذه الخطة لأكثر من مرة حفاظًا على توازن السوق.
وقال وزير الطاقة الأذربيجاني“برويز شاهبازوف”، أمس، إن التحالف قد يدرس في اجتماعه القادم ترك قيود إنتاج النفط الحالية كما هي.
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت تقارير أن“أوبك+” قد يؤجل زيادة الإنتاج مجددًا إلى موعد غير محدد في الربع الأول من العام المقبل، فيما توقع المحللون في“كومرتس بنك” تأجيلها حتى نهاية الربع الأول على الأقل.
المصدر:
MENAFN26112024000202011048ID1108928859
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.