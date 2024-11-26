أوبك+ يناقش تأجيل خطته لزيادة إنتاج النفط مجددًا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تناقش الدول الأعضاء في تحالف“أوبك+” تأجيل الزيادة المخططة لإنتاج النفط، والتي كان من المقرر أن تبدأ في يناير، وذلك قبل اجتماع يوم الأحد، لاتخاذ قرار بشأن السياسة للأشهر الأولى من عام 2025.

ونقلت وكالة“رويترز” عن مصادر مطلعة على الأمر، الثلاثاء، أن المحادثات جرت اليوم في العاصمة العراقية، لبحث تأجيل خطة الزيادة مرة أخرى.

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت“أوبك+”، التي تضخ حوالي نصف العالم، خطة للتخلي تدريجيًا عن قيود إنتاج النفط، عبر زيادات صغيرة على مدى أشهر خلال عامي 2024 و2025، لكنها أجلت تطبيق هذه الخطة لأكثر من مرة حفاظًا على توازن السوق.

وقال الطاقة الأذربيجاني“برويز شاهبازوف”، أمس، إن التحالف قد يدرس في اجتماعه القادم ترك قيود إنتاج النفط الحالية كما هي.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت تقارير أن“أوبك+” قد يؤجل زيادة الإنتاج مجددًا إلى موعد غير محدد في الربع الأول من العام المقبل، فيما توقع المحللون في“كومرتس بنك” تأجيلها حتى نهاية الربع الأول على الأقل.

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