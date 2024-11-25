((حديد العشرى)) تفتتح مصنعًا للجلفنة وأعمدة الإنارة باستثمارات 1.5 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم مجموعة“العشري للصلب” افتتاح مصنع
للجلفنة وأعمدة الإنارة باستثمارات قيمتها 1.5 مليار جنيه خلال الشهر المقبل.
وقال محمد على جاد مدير مبيعات المجموعة، إن المصنع يقام بمنطقة السادس من أكتوبر على مساحة 45 ألف متر مربع.
أضاف لـ”البورصة” أن المجموعة تسعى للتوسع فى جميع الدول العربية والإفريقية، أبرزها الأردن والمغرب وكينيا وليبيا بدعم من زيادة الإنتاج.
ذكر، أن المجموعة تخطط لتصدير نحو 20% من طاقتها الإنتاجية مع نهاية العام الجاري.
ومن المتوقع أن يصل إجمالى الطاقة الإنتاجية من الأعمدة إلى مليون طن سنويًا بعد افتتاح المصنع، منها 600 ألف طن ينتجها المصنع الحالى للشركة، وفق استراتيجية الشركة المستقبلية.
وأشار على هامش المشاركة فى المعرض السنوي للصناعة فى نسخته الثالثة الذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، أن نسبة المكون المحلى فى مختلف المنتجات تصل إلى 50%.
تأسست مجموعة حديد العشري عام 1983، وتتخصص فى تصنيع حديد التسليح المطابق للمواصفات المصرية والعالمية، وتنتج الصلب السبائكي عالي الجودة.
وقال أيمن العشرى رئيس المجموعة فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن الشركة رصدت مليارى جنيه لتنفيذ توسعات بالشركة الدولية لتشكيل وتشغيل المعادن إحدي شركات المجموعة من خلال إنشاء مجمع تشكيل وتشغيل معادن بمدينة السادات.
وأشار إلى أن الشركة تسعى جاهدة إلى الانتهاء من التوسعات الجديدة فى خلال عامين على أقصى تقدير.
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