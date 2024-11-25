Tuesday, 26 November 2024 08:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((حديد العشرى)) تفتتح مصنعًا للجلفنة وأعمدة الإنارة باستثمارات 1.5 مليار جنيه

11/25/2024 11:18:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم مجموعة“العشري للصلب” افتتاح مصنع للجلفنة وأعمدة الإنارة باستثمارات قيمتها 1.5 مليار جنيه خلال الشهر المقبل.

وقال محمد على جاد مدير مبيعات المجموعة، إن المصنع يقام بمنطقة السادس من أكتوبر على مساحة 45 ألف متر مربع.

أضاف لـ”البورصة” أن المجموعة تسعى للتوسع فى جميع الدول العربية والإفريقية، أبرزها الأردن والمغرب وكينيا وليبيا بدعم من زيادة الإنتاج.

ذكر، أن المجموعة تخطط لتصدير نحو 20% من طاقتها الإنتاجية مع نهاية العام الجاري.

ومن المتوقع أن يصل إجمالى الطاقة الإنتاجية من الأعمدة إلى مليون طن سنويًا بعد افتتاح المصنع، منها 600 ألف طن ينتجها المصنع الحالى للشركة، وفق استراتيجية الشركة المستقبلية.

وأشار على هامش المشاركة فى المعرض السنوي للصناعة فى نسخته الثالثة الذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، أن نسبة المكون المحلى فى مختلف المنتجات تصل إلى 50%.

تأسست مجموعة حديد العشري عام 1983، وتتخصص فى تصنيع حديد التسليح المطابق للمواصفات المصرية والعالمية، وتنتج الصلب السبائكي عالي الجودة.

وقال أيمن العشرى رئيس المجموعة فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن الشركة رصدت مليارى جنيه لتنفيذ توسعات بالشركة الدولية لتشكيل وتشغيل المعادن إحدي شركات المجموعة من خلال إنشاء مجمع تشكيل وتشغيل معادن بمدينة السادات.

وأشار إلى أن الشركة تسعى جاهدة إلى الانتهاء من التوسعات الجديدة فى خلال عامين على أقصى تقدير.

MENAFN25112024000202011048ID1108925430

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث