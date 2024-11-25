((حديد العشرى)) تفتتح مصنعًا للجلفنة وأعمدة الإنارة باستثمارات 1.5 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم مجموعة“العشري للصلب” افتتاح للجلفنة وأعمدة الإنارة باستثمارات قيمتها 1.5 مليار جنيه خلال الشهر المقبل.

وقال محمد على جاد مدير مبيعات المجموعة، إن المصنع يقام بمنطقة السادس من أكتوبر على مساحة 45 ألف متر مربع.

أضاف لـ”البورصة” أن المجموعة تسعى للتوسع فى جميع الدول العربية والإفريقية، أبرزها الأردن والمغرب وكينيا وليبيا بدعم من زيادة الإنتاج.

ذكر، أن المجموعة تخطط لتصدير نحو 20% من طاقتها الإنتاجية مع نهاية العام الجاري.

ومن المتوقع أن يصل إجمالى الطاقة الإنتاجية من الأعمدة إلى مليون طن سنويًا بعد افتتاح المصنع، منها 600 ألف طن ينتجها المصنع الحالى للشركة، وفق استراتيجية الشركة المستقبلية.

وأشار على هامش المشاركة فى المعرض السنوي للصناعة فى نسخته الثالثة الذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، أن نسبة المكون المحلى فى مختلف المنتجات تصل إلى 50%.

تأسست مجموعة حديد العشري عام 1983، وتتخصص فى تصنيع حديد التسليح المطابق للمواصفات المصرية والعالمية، وتنتج الصلب السبائكي عالي الجودة.

وقال أيمن العشرى رئيس المجموعة فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن الشركة رصدت مليارى جنيه لتنفيذ توسعات بالشركة الدولية لتشكيل وتشغيل المعادن إحدي شركات المجموعة من خلال إنشاء مجمع تشكيل وتشغيل معادن بمدينة السادات.

وأشار إلى أن الشركة تسعى جاهدة إلى الانتهاء من التوسعات الجديدة فى خلال عامين على أقصى تقدير.