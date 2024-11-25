اليكم اسماء أعضاء اللجان النيابية الدائمة

MENAFN - Khaberni) خبرني - عقد مجلس النواب، صباح اليوم الاثنين، جلسة برئاسة رئيس المجلس، أحمد الصفدي، أقر خلالها صيغة الرد على خطبة العرش السامي، فيما توافق، في سابقة تُعتبر الأولى من نوعها في تاريخ المجالس النيابية، على اختيار أعضاء اللجان النيابية الدائمة، والبالغ عددها 20 لجنة.

وقال الصفدي إن أعضاء المجلس برهنوا حرصًا كبيرًا على اختيار أعضاء اللجان النيابية، وفق مبدأ توافقي، مُراعين في اختياراتهم المصلحة العامة، ومؤكدين في الوقت نفسه أن هاجسهم العمل والإنجاز وتحقيق آمال وتطلعات أبناء شعبنا العزيز، وفق مضامين خطبة العرش السامي.

وخلال الجلسة، توافق مجلس النواب على أعضاء اللجان النيابية كافة.





اللجنة القانونية:

الدكتور عارف السعايدة، المحامي عوني الزعبي، الدكتور خالد بني عطية، الدكتورة رانيا أبو رمان، المحامي مصطفى العماوي، إبراهيم الصرايرة، المحامي محمد بني ملحم، المحامي آية الله الفريحات، الدكتور ناصر نواصرة، المحامي مالك الطهراوي.





اللجنة المالية:

إبراهيم الطراونة، المحامي محمد بني ملحم، الدكتور سليمان الخرابشة، رند الخزوز، محمد كتاو، الدكتور ناصر نواصرة،

الدكتورة رانيا أبو رمان، الدكتور موسى الوحش، محمد البستنجي، المحامي عوني الزعبي، الدكتور نمر السليحات.





لجنة الاقتصاد والاستثمار:

الدكتور هايل عياش، زهير الخشمان، الدكتور محمد الجراح، طارق بني هاني، محمد البستنجي، الدكتور وليد المصري، خالد أبو حسان، آمال الشقران، المهندس رائد القطامين، الدكتور سالم أبو دولة، آيات بني عيسى.





لجنة الشؤون الخارجية:

الدكتور ابراهيم الطراونة، الدكتورة تمارا ناصر الدين، الدكتور محمد الجراح، المحامية دينا البشير، وصفي حداد،مي السردية، الدكتور بدر الحراحشة، الدكتور بكر الحيصه، الدكتورة ديمة طهبوب، محمد عقل، المهندسة راكين أبو هنية.





اللجنة الإدارية:

عبد الباسط الكباريتي، إبراهيم الصرايرة، الدكتور أحمد العليمات، سامر الأزايدة، الدكتور أيمن البدادوة، فريال بني سلمان، الدكتور جميل الدهيسات، وسام الربيحات، المهندسة نسيم العبادي، حابس الفايز، المحامي محمد سلامة الغويري.









لجنة التربية والتعليم:

الدكتورة تمارا ناصر الدين، المهندس ابراهيم الجبور، الدكتور ابراهيم القرالة، نجمة الهواوشة، الدكتور سليمان الزبن، عيسى نصار، الدكتور حسين العموش، الدكتورة هدى العتوم، الدكتور محمد الرعود، ابراهيم الحميدي، هالة الجراح.





لجنة الشباب والرياضة:

محمد المحارمة، رند الخزوز، رانية الخليفات، الدكتور أحمد الشديفات، المحامي عبد الحليم عنانبة، عطاالله الحنيطي، الدكتور عبد الناصر الخصاونة، معتز الهروط، الدكتور مؤيد العلاونة، نور أبو غوش، محمد هديب.





لجنة التوجيه الوطني والاعلام:

عطاالله الحنيطي، المهندس جهاد عبوي، الدكتور محمد الرعود، الدكتور اسماعيل المشاقبة، المهندس سالم العمري، نور أبو غوش، أروى الزبون الحجايا، الدكتور أحمد الرقب، رائد رباع، الدكتور محمد السبايلة، فراس القبلان.









لجنة الصحة والغذاء:

الدكتور أحمد عشا، الدكتور حكم المعادات، الدكتور عمر بني خالد، ميسون القوابعة، الدكتور هايل عياش،

الدكتور حسين الطراونة، الدكتور أحمد السراحنة، الدكتور عبد الهادي البريزات، عثمان المخادمة، الدكتورة حياة المسيمي، الدكتور شاهر شطناوي.









لجنة الزراعة والمياه:



الدكتور حابس ركاد الشبيب، خليفة الديات، حابس الفايز، الدكتور أحمد الشديفات، الدكتور عمر بني خالد، فتحي البوات، الدكتور قاسم القباعي، باسم الروابدة، علي الغزاوي، شفاء مقابلة، الدكتور اياد جبرين.







لجنة البيئة والمناخ:

الدكتور حمزه الحوامدة، الدكتور حسين الطراونة، محمد المحارمة، الدكتور بدر الحراحشة، المهندس حسين كريشان، الدكتور عبد الهادي البريزات، المهندس جهاد عبوي، المهندس خضر بني خالد، علي الغزاوي، فتحي البوات، الدكتور حكم المعادات.





لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان:

عبد الرحمن العوايشة، سامر الأزايدة، معتز أبو رمان، عيسى نصار، عبد الرؤوف الربيحات، محمد المرايات، الدكتور جميل الدهيسات، وسام الربيحات، شفاء مقابلة، لبنى النّمور، أروى الزبون الحجايا.







لجنة الطاقة والثروة المعدنية:

المهندس طلال النسور، المهندسة نسيم العبادي، المهندس هيثم الزيادين، الدكتور أيمن أبو هنية، الدكتور عبد الناصر الخصاونة، آيات بني عيسى، عثمان المخادمة، المهندس رائد القطامين، الدكتورة اسلام العزازمة، المهندس خضر بني خالد، الدكتور قاسم القباعي.









لجنة الخدمات العامة والنقل:

الدكتور أيمن البدادوة، الدكتور وليد المصري، المهندس سليمان السعود، تيسير أبو عرابي العدوان، زهير الخشمان، المهندسة مي الحراحشة، عبد الرؤوف الربيحات، جهاد مدانات، طارق بني هاني، الدكتور نبيل الشيشاني، المهندس محمد المحاميد.











لجنة السياحة والآثار:

رانية الخليفات، الدكتور اياد جبرين، يوسف الرواضية، نجمة الهواوشة، المهندس جمال قموه، فريال بني سلمان،

حمود الزواهرة، جهاد مدانات، المهندس سالم العمري، المهندس حسن الرياطي، وصفي حداد.





لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة:

الدكتور حمزه الحوامدة، الدكتور خالد بني عطيه، المهندس حسين كريشان، الدكتور مؤيد العلاونة،

فليحه الخضير، المحامية دينا البشير، الدكتور أحمد العليمات، المهندس عدنان مشوقه، الدكتور سليمان الخرابشة، حامد الرحامنة، المحامي اندريه حواري.





الحريات العامة وحقوق الانسان:

المحامي اندريه حواري، المهندس ابراهيم الجبور، الدكتور ابراهيم القرالة، رائد رباع، الدكتور سليمان الزبن، آمال الشقران، الدكتور محمد السبايلة، أحمد القطاونة، المهندس محمد المحاميد، باسم الروابدة، المحامي محمد سلامة الغويري.





لجنة المرأة وشؤون الأسرة:

فليحه الخضير، الدكتورة حياة المسيمي، الدكتورة اسلام العزازمة، المهندسة ايمان العباسي، المهندسة مي الحراحشة، الدكتورة بيان المحسيري، ميسون القوابعة، هالة الجراح، مي السردية.









لجنة الريف والبادية:

الدكتور حابس ركاد الشبيب، علي الخزعلي، مجحم الصقور، الدكتور موسى الوحش، صالح أبو تايه، خليفة الديات، حامد الرحامنة، الدكتور نبيل الشيشاني، معتز أبو رمان، أحمد عشا، عبدالرحمن العوايشة.









لجنة فلسطين:

الدكتور احمد السراحنة، تيسير أبو عرابي العدوان، المهندس سليمان السعود، الدكتور اسماعيل المشاقبة، محمد المرايات، الدكتور أيمن أبو الرب، الدكتور حسين العموش، ينال الفريحات، المحامي مصطفى العماوي، محمد هديب، محمد الظهراوي.







وكان النائب سليمان الخرابشة، قد أدى خلال الجلسة، اليمين الدستورية، سندًا لأحكام المادة 80 من الدستور، والمادة 4 من النظام الداخلي لمجلس النواب، دون زيادة أو نقصان بالنص التالي: "أقسم بالله العظيم أن أكون مُخلصًا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأُمة، وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام".

وتضمنت الجلسة، قرار لجنة الرد على خُطبة العرش السامي، المُتضمن مشروع صيغة الرد على خُطبة العرش السامي