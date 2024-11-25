دمياط لتداول الحاويات: خطة لجعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة السيارات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبلت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بميناء دمياط، السفينة ONE MUNCHEN، وعلي متنها 26 حاوية تحتوي على 51 سيارة كهربائية مستوردة من الخارج.
قال اللواء بحري رفيق جلال العضو المنتدب التنفيذي لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع إن الشركة تسعى لتقديم خدمات متكاملة وإدخال أنشطة جديدة مكملة لنشاط تداول الحاويات.
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أضاف أن دمياط لتداول الحاويات توفر لعملائها من الأفراد والشركات والخطوط الملاحية خدمة تداول وتخزين السيارات من خلال مخزن مؤمن بالكامل، وفقاً لأعلى المواصفات الدولية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، مع توفير عمالة مدربة وخبرة فنية تمتد لأكثر من 25 عاماً كما يتوفر بالمخزن لجنة جمركية متكاملة لتسهيل الإجراءات.
أوضح أن الشركة تعمل ضمن خطة جعل مصر مركزاً إقليمياً لتجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية والنقل البحري وتكثف جهودها التسويقية لجذب عملاء جدد وزيادة الحصة السوقية لمحطة الحاويات.
وتم التعامل مع الشحنات التابعة لشركة راية لاستيراد السيارات، وتم تفريغ الحاويات باستخدام معدات الشركة، كما تم تخزينها في المخزن المشترك والخاص بتداول وتخزين السيارات.
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