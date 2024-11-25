دمياط لتداول الحاويات: خطة لجعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة السيارات

MENAFN - Al-Borsa News) استقبلت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بميناء دمياط، السفينة ONE MUNCHEN، وعلي متنها 26 حاوية تحتوي على 51 سيارة كهربائية مستوردة من الخارج.

قال اللواء بحري رفيق جلال العضو المنتدب التنفيذي لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع إن الشركة تسعى لتقديم خدمات متكاملة وإدخال أنشطة جديدة مكملة لنشاط تداول الحاويات.

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أضاف أن دمياط لتداول الحاويات توفر لعملائها من الأفراد والشركات والخطوط الملاحية خدمة تداول وتخزين السيارات من خلال مخزن مؤمن بالكامل، وفقاً لأعلى المواصفات الدولية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، مع توفير عمالة مدربة وخبرة فنية تمتد لأكثر من 25 عاماً كما يتوفر بالمخزن لجنة جمركية متكاملة لتسهيل الإجراءات.

أوضح أن الشركة تعمل ضمن خطة جعل مصر مركزاً إقليمياً لتجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية والنقل البحري وتكثف جهودها التسويقية لجذب عملاء جدد وزيادة الحصة السوقية لمحطة الحاويات.

وتم التعامل مع الشحنات التابعة لشركة راية لاستيراد السيارات، وتم تفريغ الحاويات باستخدام معدات الشركة، كما تم تخزينها في المخزن المشترك والخاص بتداول وتخزين السيارات.