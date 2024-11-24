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أجيال يختتم فعالياته بتكريم نخبة الأفلام وإطلاق مهرجان الدوحة

11/24/2024 2:32:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية






الدوحة- اختتم مهرجان أجيال السينمائي 2024 فعاليات دورته الثانية عشرة بتتويج مجموعة مميزة من الأفلام السينمائية، العربية والعالمية، الطويلة والقصيرة. وقد حملت هذه الأعمال رسائل مؤثرة، وجسدت مشاعر عميقة نجحت في ملامسة قلوب الجمهور.
شهد جمهور مهرجان أجيال السينمائي ليلة ختامية استثنائية في الحي الثقافي كتارا، حيث تم الإعلان عن الفائزين في مسابقات حكام أجيال "محاق، هلال، وبدر"، إضافة إلى جوائز "صُنع في قطر" و"أجيال غزة". وجاءت الأمسية وسط حضور جماهيري واسع، ضم مختلف الفئات العمرية، في أجواء احتفالية لافتة.
تم اختيار الفائزين في مسابقة لجنة التحكيم من قبل أكثر من 400 حكم، تتراوح أعمارهم بين 8 و25 عاما. وقد شاهد الحكام 66 فيلما ملهما من 42 بلدا، ضمن ثلاث فئات عمرية: "محاق" للأطفال من 8 إلى 12 عاما، و"هلال" للمراهقين من 13 إلى 17 عاما، وأخيرا "بدر" للشباب من 18 إلى 25 عاما.
أضفى حضور حكام أجيال طابعا من الحماس والتشويق على ليلة الختام، حيث ترقبوا بشغف الإعلان عن الأفلام التي شاهدوها وصوتوا لفوزها. وارتفعت حدة الترقب مع اقتراب إعلان الفائزين في كل فئة، ما خلق أجواء مليئة بالإثارة والفرح التي غمرت الحفل.
أما الفائزون في مسابقة حكام أجيال 2024 في فئة محاق، فكانت جائزة أفضل فيلم قصير للفيلم المغربي "زجاجات" للمخرج ياسين الإدريسي، وجائزة أفضل فيلم طويل لفيلم "بلوك 5" للمخرج كليمن دفورنيك.
وعن فئة هلال، ذهبت جائزة أفضل فيلم قصير للفيلم اللبناني "عصفور كشاف" من إخراج دوان قاوقجي، وجائزة أفضل فيلم طويل لفيلم "البحث عن أماني" من إخراج ديبرا أروكو ونيكول غورملي.
وفي فئة بدر، ذهبت جائزة أفضل فيلم قصير للفيلم المصري "أبوليون" للمخرج أمير يوسف، وأفضل فيلم طويل "شكرا لأنك تحلم معنا!" للمخرجة ليلى عباس.
من أبرز اللحظات المميزة في دورة مهرجان أجيال للعام الحالي كان برنامج "أجيال غزة"، الذي أتاح عرض أفلام قطرية لأكثر من 90 حكما شابا في غزة. وقد اختار الحكام فيلم "فوق شجرة تمر الهندي" للمخرجة بثينة المحمدي لجائزة أفضل فيلم، ليكون تكريما للإبداع القطري في أجواء مليئة بالتقدير والاحتفاء.
وضمن برنامج "صنع في قطر"، تم اختيار الفائزين من قبل لجنة التحكيم، برئاسة الممثل الفلسطيني صالح بكري والمخرجة الكينية ديبرا اروكو والمخرجة القطرية أمل مفتاح.
ووسط تنافس عالي المستوى، حاز صانع الأفلام القطري علي الهاجري على جائزة عبد العزيز جاسم لأفضل أداء تمثلي عن أدائه في فيلم "ارحل لتبقى الذكرى"، وذهبت جائزة أفضل مخرج للمخرج الهندي بول أبراهام وعبد الله الحر عن فيلم "قلوي"، ويعد الفيلم القصير الأول الذي يخرجه بول، وجائزة أفضل فيلم ذهبت لفيلم "ارحل لتبقى الذكرى" للمخرج القطري علي الهاجري.
بينما جائزة الجمهور ذهبت للفيلم الذي افتتح به مهرجان أجيال السينمائي "سودان يا غالي" للمخرجة هند المدب.
وفي كلمة الختام، قالت فاطمة حسن الرميحي، مديرة المهرجان والرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام "بينما استضفنا عروضنا هنا، كانت قلوبنا مع جيراننا الذين يواجهون تحديات كبيرة، عندما وجد 90 حكماً شاباً في غزة طريقة للمشاركة في أجيال على الرغم من كل ما يحدث من حولهم، شعرت بأهمية ما نقوم به".
وتابعت "إن شجاعتهم وتصميمهم على الانخراط في السينما حتى في أحلك الأوقات يذكرنا بهدفنا ويخبرنا لماذا لا يمكننا أبدا التوقف عن سرد قصص المظلومين والمنسيين".
وأضافت "لقد أُلهمنا بمدى استجابة صناع الأفلام للتغييرات من حولهم، ومن خلال دعمنا للأصوات الشابة والناشئة والمستقلة، أكدنا على قوة السينما في كسر الحواجز وتشكيل روابط إيجابية من خلال التبادل الثقافي والتفاهم".
ومع اقتراب مؤسسة الدوحة للأفلام من عامها الخامس عشر في العام 2025، علقت الرميحي: "بينما نتطلع إلى فصل جديد مع مهرجان الدوحة للأفلام، ستستمر روح أجيال في تواجدها معنا، لقد كان حكامنا الصغار القلب النابض للمهرجان، وسيلعبون دوراً رئيسياً في الفصل القادم من السينما والسرد القصصي في العام المقبل، وما بنيناه معا في هو إرث سيستمر على مدار الأجيال القادمة".
وأعلنت بذلك عن تطور مهرجان أجيال السينمائي، ليكون في السنة القادمة تحت اسم "مهرجان الدوحة للأفلام" الذي سيكون المكمل لمؤشر أجيال الذي روى قصة رائعة، وهم الآن على وشك سرد قصة أخرى حافلة بالأمل والحماسة، مؤكدة أنهم سيواصلون دعمهم للأصوات والمجتمعات التي تتعرض للتهميش ولا تحظى بالتمثيل الكافي.
واختتمت الليلة بعرض موسيقي للفنانة دانة المير وفرقة صول من غزة، إذ قدموا وصلة غنائية أشعلت الأجواء وتفاعل معها الجمهور بحب، وغنى برفقتهم حبا وفرحا.

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