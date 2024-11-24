مستعمرون يهاجمون تجمع العراعرة البدوي شرق دوما

MENAFN - Palestine News ) أريحا /PNN-هاجم مستعمرون، اليوم الأحد، مساكن المواطنين في تجمع العراعرة البدوي شرق دوما جنوب نابلس.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن مجموعة من المستعمرين من البؤر الاستيطانية القريبة للتجمع، هاجموا منازل المواطنين في تجمع العراعرة البدوي شرق دوما، واعتدوا على للمواطنين واخرجوهم من بيوتهم، وأتلفوا محتويات منازلهم، ولم يتمكن المواطنون من العودة إلى بيوتهم خاصة في ظل ظروف البرد والامطار.

ويتعرض سكان التجمعات البدوية إلى اعتداءات ممنهجة من قبل المستعمرين ارتفعت وتيرتها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، تستهدف حياتهم وممتلكاتهم ومواشيهم بهدف طردهم وإحلال المستعمرين مكانهم