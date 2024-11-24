مستعمرون يهاجمون تجمع العراعرة البدوي شرق دوما

(MENAFN
- Palestine News Network
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أريحا /PNN-
هاجم مستعمرون، اليوم الأحد، مساكن المواطنين في تجمع العراعرة البدوي شرق دوما جنوب نابلس.
وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن مجموعة من المستعمرين من البؤر الاستيطانية القريبة للتجمع، هاجموا منازل المواطنين في تجمع العراعرة البدوي شرق دوما، واعتدوا على للمواطنين واخرجوهم من بيوتهم، وأتلفوا محتويات منازلهم، ولم يتمكن المواطنون من العودة إلى بيوتهم خاصة في ظل ظروف البرد والامطار.
ويتعرض سكان التجمعات البدوية إلى اعتداءات ممنهجة من قبل المستعمرين ارتفعت وتيرتها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، تستهدف حياتهم وممتلكاتهم ومواشيهم بهدف طردهم وإحلال المستعمرين مكانهم
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