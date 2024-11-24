Sunday, 24 November 2024 09:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستعمرون يهاجمون تجمع العراعرة البدوي شرق دوما

11/24/2024 10:09:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا /PNN-
هاجم مستعمرون، اليوم الأحد، مساكن المواطنين في تجمع العراعرة البدوي شرق دوما جنوب نابلس.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن مجموعة من المستعمرين من البؤر الاستيطانية القريبة للتجمع، هاجموا منازل المواطنين في تجمع العراعرة البدوي شرق دوما، واعتدوا على للمواطنين واخرجوهم من بيوتهم، وأتلفوا محتويات منازلهم، ولم يتمكن المواطنون من العودة إلى بيوتهم خاصة في ظل ظروف البرد والامطار.

ويتعرض سكان التجمعات البدوية إلى اعتداءات ممنهجة من قبل المستعمرين ارتفعت وتيرتها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، تستهدف حياتهم وممتلكاتهم ومواشيهم بهدف طردهم وإحلال المستعمرين مكانهم

MENAFN24112024000205011050ID1108920159

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث