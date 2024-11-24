وول ستريت جورنال: الحرب أعادت بيروت المحاصرة إلى دائرة اليأس

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN- قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، "إن الحرب بين وإسرائيل تعيد العاصمة اللبنانية بيروت إلى اليأس".

وعلى الرغم من أن إسرائيل تقول إن غاراتها الجوية تستهدف البنية التحتية "لحزب الله"، بما في ذلك ما تقول إنها "مرافق تخزين الأسلحة والمخابئ التي يستخدمها الجناح العسكري للحزب تحت الضاحية"، رأت الصحيفة بأن

المحاصرة تعود إلى دائرة الدمار مع استهداف الغارات الجوية الإسرائيلية أحياء "حزب الله".

وبحسب الصحيفة، على مدى شهر واحد في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2024، أصدر

99 أمراً يحث المدنيين على المغادرة والبقاء بعيداً.

وتغطي الأوامر نصف المنطقة الحضرية في بيروت الكبرى، أي أكبر بخمس مرات من المنطقة المتضررة من الحرب التي استمرت شهرًا بين إسرائيل و"حزب الله" في عام 2006، وفقًا لدراسة أجراها مختبر بيروت الحضري في الجامعة الأمريكية في بيروت.

وبحسب الدراسة، دمرت التفجيرات 325 مبنى في بيروت، بما في ذلك المباني السكنية والتجارية، على مدى 30 يومًا.

كما تم توجيه ضربات قرب مطار بيروت ومستشفيات تقع بالقرب من أحياء تقول إسرائيل إن "حزب الله" يخفي فيها بنيته التحتية العسكرية والإدارية.

وعلى الرغم من الآمال في وقف إطلاق النار، إلا أن هجمات الطائرات الإسرائيلية وما ينجم عنها من تفجيرات تكثفت في الأيام الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصراع تسبب في أضرار بقيمة 8.5 مليار دولار، وفقًا للبنك الدولي، أي ما يقرب من نصف الناتج الاقتصادي السنوي للبنان، والذي انهار بالفعل بعد الأزمة المالية التي بدأت في عام 2019.

وأدت الضربات الإسرائيلية إلى إفراغ أجزاء كبيرة من الجزء الجنوبي من بيروت ذي الأغلبية الشيعية؛ ما دفع عشرات الآلاف من الأشخاص إلى النصف الآخر من المدينة، بما في ذلك المناطق ذات الأغلبية المسيحية والسنة والمختلطة.

وتكدس النازحون في المدارس والكنائس، وينامون في سياراتهم وينصبون الخيام لبعض الوقت على شواطئ المدينة.

ولفتت الصحيفة إلى أن لبنان تعصف به الأزمات الاقتصادية والسياسية قبل حتى أحداث السابع من أكتوبر. حيث لا يزال يُعاني من غياب سياسي على مستوى رئاسة الجمهورية علاوة على عدم القدرة حتى على تشكيل حكومة دائمة.

وقال ناصر ياسين، وزير البيئة اللبناني: "مع هذا النزوح الجماعي الذي يحدث، هناك الكثير من علامات الاستفهام حول كيف يمكن لحكومة تصريف الأعمال إدارة الدمار والويلات التي حدثت، وكيف سيكون شكل اليوم التالي".

وأكدت الصحيفة على أن المجد والحياة المفعمة التي كانت تضج بها بيروت، التي كانت أميز العواصم العربية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، قد تلاشت بفعل الهجمات الأخيرة المدمرة.

ويبدو أن كل شيء في بيروت يتحول إلى رماد بحسب وصف لبنانيين تحدثوا للصحيفة.

قالت المواطنة اللبنانية علا عيد وقد ألقى الانفجار بها على الأرض بينما انهار المبنى من حولها: "كل شيء تحول إلى رماد".

