نيسان مصر تصدر 16 ألف سيارة منذ بداية العام الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News) صدرت شركة“نيسان مصر” ما يزيد على 16 ألف سيارة من إحدى موديلاتها المُصنعة محلياً، وتعمل على زيادة حجم التصدير بنسبة تتجاوز 50% بنهاية العام مقارنة بعام 2023، حسبما قال محمد عبدالصمد، العضو المنتدب لشركة خلال لقاءه وزير
الاستثمار والتجارة الخارجية.
أضاف أن الشركة تتطلع إلى رفع العائد الدولاري لصادرات الشركة لأكثر من 150 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.
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من جانبه، قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة حريصة على توفير الدعم للشركة للاستثمار والتوسع بالسوق المصري للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
أوضح أن الدولة تسعى لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في السوق المصري.وأضاف ((الخطيب)) أن الحكومة بصدد تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المتعلقة بإجراءات الإفراج الجمركي، والتي من شأنها تقليل زمن وتكلفة الإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة بهدف توفير المزيد من التيسيرات لمجتمع الأعمال.وأوضح الوزير، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع صناعة السيارات لما يمثل هذا القطاع الحيوي من أهمية بالغة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أنها تعمل على وضع سياسات شفافة ومعايير واضحة بهدف تنظيم قطاع السيارات مصر.
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