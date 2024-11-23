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نيسان مصر تصدر 16 ألف سيارة منذ بداية العام الجارى

11/23/2024 2:40:47 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) صدرت شركة“نيسان مصر” ما يزيد على 16 ألف سيارة من إحدى موديلاتها المُصنعة محلياً، وتعمل على زيادة حجم التصدير بنسبة تتجاوز 50% بنهاية العام مقارنة بعام 2023، حسبما قال محمد عبدالصمد، العضو المنتدب لشركة خلال لقاءه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

أضاف أن الشركة تتطلع إلى رفع العائد الدولاري لصادرات الشركة لأكثر من 150 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.

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من جانبه، قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة حريصة على توفير الدعم للشركة للاستثمار والتوسع بالسوق المصري للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

أوضح أن الدولة تسعى لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في السوق المصري.وأضاف ((الخطيب)) أن الحكومة بصدد تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المتعلقة بإجراءات الإفراج الجمركي، والتي من شأنها تقليل زمن وتكلفة الإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة بهدف توفير المزيد من التيسيرات لمجتمع الأعمال.وأوضح الوزير، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع صناعة السيارات لما يمثل هذا القطاع الحيوي من أهمية بالغة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أنها تعمل على وضع سياسات شفافة ومعايير واضحة بهدف تنظيم قطاع السيارات مصر.

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