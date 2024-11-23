لماذا لا تعكس أسعار الأسهم قوة الأداء المالي للشركات؟

حققت العديد من الشركات المدرجة في أداءً ماليا متميزا وزيادة في الأرباح بشكل ملحوظ، مما يشير إلى نمو قوي وتحسن في العمليات التشغيلية، إلا أن ذلك لم يترجم إلى نمو مماثل في أسعار أسهمها.

ويثير هذا التباين بين الأداء المالي القوي للشركات وأداء أسهمها في السوق يثير تساؤلات جوهرية حول العوامل المؤثرة في حركة الأسهم.

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وقال عبد الخالق محمد، المحلل بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن التباين بين نتيائج أعمال الشركات المدرجة وأسعار أسهمها يمكن أن يعود لعدة أسباب أحدها التوقعات أو التنبؤات بارتفاع أسعار السهم، فبالتالى يرتفع السهم على مدار مدة زمنية كبيرة، أو يمكن أن يكون السبب أن السهم بلغ ذروته فى الارتفاع، لذلك لا يمكن أن يرتفع لمستويات أكبر من التى يسجلها.

وأشار إلى سبب آخر وهو السبب الأكثر واقعية، ويتمثل فى قلة السيولة الموجودة فى سوق البورصة المصرية، بسبب أن معظم الشركات تقييمها أقل من قيمتها العادلة، وهو السبب الذى دفع بعض الشركات للتخارج من البورصة مثل ما حدث مع سيرا للتعليم.

وأشار إلى أن الحل لمواجهة مشكلة نقص السيولة بالسوق يمكن أن يكون بدخول الأفراد للسوق بشكل أكبر وهو ما يحدث منذ نحو 3 سنوات ولوحظ تأثيره بشكل كبير فى زيادة حجم السيولة بالسوق.

وأوضح أن السوق يحتاج دخول المؤسسات والصناديق الدولية العالمية مثلما كان قبل عام 2010.

ووفقاً لمسح أجرته“البورصة” على الأداء المالي للشركات التى أفصحت عن نتائج أعمالها خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، شهدت عدة شركات تحرك بسيط وغير ملحوظ فى نمو أسهمها أو يمكن أن تكون شهدت تراجعا على الرغم من الأداء المادى القوى لها و تحقيقها لأرباح قياسية.

فارتفعت أرباح“راية لخدمات مراكز الاتصالات” بنسبة 143.4%، فى حين لم يرتفع السهم سوى بنسبة لم تتجاوز 20%.

ووفقاً لنتائج أعمال شركة ليسيكو-مصر، على الرغم من ارتفاع صافى أرباح الشركة بنحو 149.7%، زاد بنحو 5.7 السهم.

وعلى الرغم من ارتفاع صافى أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 91% خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالى، إلا أن سهم البنك لم يرتفع سوى بنحو 3.8% خلال تلك الفترة.

وارتفع صافى أرباح بنك البركة بنحو 38.3%، إلا أن سهم البنك لم يرتفع سوى بنحو 0.25%.

وزادت أرباح بنك كريدى أجريكول، بنحو 60%، إلا أنه تراجع سعر سهم البنك خلال نفس الفترة بنحو 5.14%.

قال أحمد عبد النبي، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن البورصة دائماً ما تعكس ما سيحدث فى المستقبل وليس ما حدث فى الماضى، فنتائج الأعمال تعد حدثا فى الماضى لذلك فلا ينعكس على أداء الأسهم، وإنما يمكن أن تتأثر باستراتيجيات أو رؤية الشركة المستقبلية.

وتابع عبد النبى أنه فضلاً عن ذلك فالشركات لا تعمل فى معزل من الأحداث الاقتصادية الراهنة، وانعكاس نتائج أعمال الشركات على أسعار الأسهم يحدث عندما تتمتع السوق بالكفاءة.