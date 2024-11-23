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إصابات بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز السام صوب المواطنين غرب الخليل

11/23/2024 2:22:48 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل /PNN- أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم السبت، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوبهم غرب الخليل، في الوقت الذي نصبت فيه حواجز عسكرية على مداخل المدينة، جنوب الضفة الغربية.

وأفاد مراسل "وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين العالقين بمركباتهم على الحاجز العسكري المقام على المدخل الغربي لمدينة الخليل في منطقة "فرش الهوى"، ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات سعير ويطا ودورا وحلحول ومداخل مخيمي الفوار والعروب، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

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