6 شهداء معظمهم أشلاء إثر قصف الاحتلال منزلا بمخيم النصيرات

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN-
استشهد مواطنون وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، إثر قصف
الاحتلال منزلا في النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفاد مراسلنا، بوصول 6 شهداء معظمهم أشلاء، وثلاث إصابات إلى مستشفى العودة في النصيرات، إثر قصف طيران الاحتلال منزلا في منطقة مخيم 5 شمال مخيم النصيرات.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,176 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,473 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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