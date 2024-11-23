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6 شهداء معظمهم أشلاء إثر قصف الاحتلال منزلا بمخيم النصيرات

11/23/2024 2:22:48 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-
استشهد مواطنون وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، إثر قصف الاحتلال منزلا في النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بوصول 6 شهداء معظمهم أشلاء، وثلاث إصابات إلى مستشفى العودة في النصيرات، إثر قصف طيران الاحتلال منزلا في منطقة مخيم 5 شمال مخيم النصيرات.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,176 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,473 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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