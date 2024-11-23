مواجهات مع الاحتلال في بلدة يعبد
التاريخ
11/23/2024 2:22:48 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنين /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدة يعبد غرب جنين.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص بشكل عشوائي في عدة شوارع، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة في البلدة.
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