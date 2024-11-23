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مواجهات مع الاحتلال في بلدة يعبد

11/23/2024 2:22:48 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدة يعبد غرب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص بشكل عشوائي في عدة شوارع، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة في البلدة.

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