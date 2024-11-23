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قتل أو اختطف: الموساد يحقق باختفاء رجل دين إسرائيلي في الإمارات

11/23/2024 2:22:47 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / يحقق جهاز الموساد وأجهزة الاستخبارات الإماراتية في اختفاء رجل دين يهودي إسرائيلي في أبو ظبي، في ظل معلومات تفيد بأنه "تعرض للاختطاف أو القتل" على يد "جهات إرهابية"، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى ارتباط هذه الجهات بإيران أو تركيا.

وأكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، في بيان صدر باسم الموساد، مساء اليوم السبت، أن "المواطن الإسرائيلي - المولدوفي، ومبعوث حركة 'حباد' في الإمارات، تسفي كوغن، اختفى منذ ظهر يوم الخميس الماضي".

وأوضح البيان أنه، "بناءً على معلومات تشير إلى احتمال تعرض كوغن لحادث إرهابي، تم فتح تحقيق مكثف في الإمارات". وذكر البيان أن“أجهزة الاستخبارات والأمن الإسرائيلية تعمل دون توقف لمتابعة القضية وضمان سلامة كوغن”.

وأشار الموساد إلى أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي كان قد أصدر تحذيرًا من السفر إلى الإمارات (بمستوى متوسط) بسبب تهديدات إرهابية محتملة. ودعا المسافرين إلى تجنب الزيارات غير الضرورية واتخاذ تدابير أمنية مشددة.

ونقل موقع "واللا" عن مصدرين مطلعين أن المعلومات المتوفرة لدى إسرائيل تشير إلى "احتمال تعرض رجل الدين لمراقبة من قبل جهات 'إرهابية' قبل اختفائه".

وكانت عائلة رجل الدين قد لفتت إلى انقطاع التواصل معه خلال الأيام الأخيرة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وذكرت الصحيفة أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعمل على تحديد مكانه بالتنسيق مع السلطات الإماراتية.

ولم تُنشر حتى الآن تفاصيل إضافية حول ملابسات اختفائه.

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