ريسبونس بلس ميديكال تعزّز خدمات الإسعاف الطبي والوصول للطلبة في جامعة نيويورك أبوظبي

(MENAFN
- Click On Group) قامت شركة ريسبونس بلس ميديكال، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الطبيّة الطارئة قبل دخول المستشفى في الإمارات، بتخصيص سيارة إسعاف في جامعة
نيويورك أبوظبي في جزيرة السعديات لتعزيز وصول الطلاب إلى الرعاية السريعة في حالات الطوارئ.
توفر هذه الإضافة مزيداً من الراحة وسهولة الوصول إلى الدعم الطبي الطارئ، مما يضمن القدرة على الاستجابة في الوقت المناسب. تعدّ هذه المبادرة جزءاً من التزام ريسبونس بلس ميديكال بتقديم خدمات طوارئ عالية الجودة في جميع أنحاء الإمارات.
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