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مهرجان الزعفران في المفرق.. قفزة نوعية بالقطاع الزراعي نحو المنتج الثمين

11/23/2024 6:37:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
دعاء الزيود






المفرق - يشكل مهرجان الزعفران الأردني الأول والمنتجات الريفية في محافظة المفرق الذي افتتح قبل يومين، نقلة نوعية في القطاع الزراعي، حيث يعد الزعفران منتجا حديثا في المملكة ويتم استيراده بملايين الدنانير، كونه من أثمن المحاصيل في العالم.
ووفق مدير مزرعة الزعفران في منطقة دحل بالمفرق، عادل صبح، "فإن الزعفران ليس محصولا عاديا، بل هو استثمار اقتصادي طويل الأمد".
وأضاف، "إن سعر الغرام الواحد من الزعفران يتراوح بين 8 إلى 10 دنانير، والبصلة الواحدة يمكن أن تتكاثر إلى 20 بصلة خلال خمس سنوات، مما يحقق عوائد اقتصادية ضخمة".
كما أكد صبح، "أن القطاع لا يقتصر على الزراعة فحسب، بل يتوسع ليشمل تصنيع منتجات جديدة مثل المكملات الغذائية والكريمات ومستحضرات التجميل، ما يفتح المجال أمام الصناعة الأردنية لاستغلال الزعفران في مجموعة من المنتجات ذات القيمة المضافة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من مكانته في الأسواق المحلية والعالمية".
وأشار إلى "أنه بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء وأحد مصانع الأدوية، تم إضافة قيمة مضافة للزعفران من خلال تصنيع كبسولات لوقف تدهور شبكة العين، معالجة القولون العصبي، كمضاد للاكتئاب، بالإضافة إلى إنتاج العديد من الكريمات".
وفي الأردن 8 مزارعين فقط متخصصين في زراعة الزعفران، إلا أنه أصبح اليوم محط أنظار الحكومة والمزارعين على حد سواء، حيث يسعى المشروع إلى وضع الأردن على خارطة الدول المنتجة لهذا المنتج الفريد، وزيادة صادراته في الأسواق المحلية والعالمية، وكذلك رفع عدد المزارعين إلى 50 مزارعا بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج ذي القيمة العالية وتوطينه في المملكة.
كما أن مشروع الزعفران لا يقتصر على كونه مجرد خطوة نحو التوسع في زراعة محاصيل جديدة في الأردن، بل يشكل جزءا من إستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني عبر تنويع الإنتاج الزراعي والحد من الاعتماد على المحاصيل التقليدية.
ويتطلع المشروع أيضا إلى أن زيادة الاستثمار برأس مال البشري، من خلال تمكين المزارعين وتعزيز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تؤكد وفاء العظمات، إحدى العاملات في المشروع، "أن الزعفران غيّر حياتها بشكل جذري"، موضحة، "كان هذا المشروع طوق نجاة لي ولأسرتي، فبالرغم من كوني المعيلة الوحيدة لهم، وفر لي هذا العمل دخلا مستداما، وساعدني على تحقيق الاستقلال المالي".
ووفق عاملات أخريات، "فإن هذا المشروع منحهن الفرصة ليس فقط للعمل، ولكن أيضا للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم أسرهن في وقت واحد"، بينما تُظهر التجربة الناجحة لهن، أن مشروع الزعفران يمكن أن يكون نموذجا مبتكرا لتمكين النساء في المجتمعات الريفية وتحفيز مشاركتهن الفعّالة في المشاريع الاقتصادية ذات القيمة العالية.
وتقول نهى الزغول، إحدى المشاركات في المهرجان من محافظة عجلون، "إن الفعاليات والورش التي أقيمت على هامش المهرجان عززت من التفاعل المجتمعي، ما أسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الروابط بين النساء في مختلف المناطق".
ومن وجهة نظر رئيسة شعبة التنمية الريفية وتمكين المرأة، المهندسة كاتلينا الحراحشة، "فإن المهرجان الأول للزعفران يعكس التزامنا بتطوير الزراعة البديلة وتمكين المرأة الريفية. من خلال هذا المشروع، نعمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع وتنمية المناطق الريفية عبر تقديم فرص عمل مستدامة، ما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق".
وفي كلمته خلال افتتاح المهرجان، أكد وزير الزراعة، خالد الحنيفات، "أن الزعفران هو منتج زراعي جديد في المملكة، إلا أن له من الإمكانيات ما يجعله محط أنظار العالم في الفترة المقبلة. نحن نعمل على زيادة زراعة الزعفران في الأردن، وهو ما سيضيف قيمة مضافة لاقتصادنا الوطني ويعزز الاستقلالية الزراعية".
وأضاف، "المشروع ليس مجرد زراعة عابرة، بل هو إستراتيجية تتواكب مع توجهات وزارة الزراعة لتخفيض حجم المستوردات وتعزيز الإنتاج المحلي، ونقوم حاليًا بزراعة الزعفران في منطقة دحل، حيث بدأنا بتوسيع المساحات المزروعة والبالغ عدد المزارعين فيها نحو خمسين مزارعا، الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة في مجال الزراعة غير التقليدية ذات العوائد الاقتصادية العالية".
كما أكد الحنيفات، "أن رئيس الوزراء وجه خلال زيارته لمشتل فيصل بدعم الشباب وتدريبهم من خلال الإقراض منخفض أو عديم الفائدة"، مشيرا إلى "أنه تم اتخاذ قرار خلال اجتماع مجلس إدارة الإقراض الزراعي، بتوفير قروض بدون فائدة بقيمة 16 مليون دينار للعام المقبل، بالإضافة إلى تحصيلات وصلت إلى 64 مليون دينار في سابقة تحصيل كبيرة، حيث لم تتجاوز المشاريع المحولة للمتابعة القانونية عن 2 بالمائة ما يدل على جدوى الاستثمار في القطاع الزراعي".
وبين الحنيفات، "أننا نعمل على تصنيع السكر من خلال الشراكة مع القطاع الخاص"، فيما شارك الوزير في قطاف الزعفران من الحقل واطلع على معرض الزعفران ومنتجاته من صابون ومواد تجميلية.
وفي إطار الخطط المستقبلية الطموحة، أوضح الحنيفات أن الوزارة تستهدف توفير 500 مليون دينار على مدار الأعوام الأربعة المقبلة من خلال تخفيض الاستيراد وتعزيز الصادرات الزراعية.
وأوضح، أن مستوردات المملكة انخفضت خلال العام الماضي بمقدار 443 مليون دينار، بينما ارتفعت الصادرات بمقدار 158 مليون دينار، معربا عن أمله في أن يصل الأردن مع بداية عام 2024 وحتى نهاية عام 2028 إلى تقليص المستوردات بقيمة 500 مليون دينار.
وأضاف الوزير أن هذه الخطط ستسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال خلق توازن تجاري إيجابي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية، خاصة في المحاصيل ذات العوائد العالية مثل الزعفران.
ويشكل هذا التوجه خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحقيق عوائد اقتصادية مباشرة للمزارعين، لا سيما في المناطق الريفية التي كانت تعاني من محدودية فرص العمل.
من جهته، يؤكد محافظ المفرق فراس أبو الغنم، أن هذا المشروع لا يعد مجرد مشروع زراعي فحسب، بل هو داعم أساسي للتنمية المجتمعية، مشيرا إلى أن المشروع يوفر فرص عمل حقيقية لأبناء المنطقة.
وأضاف أبو الغنم، "كحاكمية إدارية، نحن ملتزمون بتوفير الدعم اللوجستي والتسويقي للمنتجات الزراعية، بما في ذلك الزعفران، عبر فتح أسواق جديدة لمنتجات الزعفران في المحافظة".
إلى ذلك، أوضح مدير زراعة المفرق المهندس مجدي العمرو، "أن مديرية الإرشاد الزراعي وأقسامها في المديرية، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، أشرفت على تنظيم المهرجان الأول للزعفران في الأردن".
وأكد، "أن المديرية تقدم سنويا برامج تدريبية للمزارعين والمزارعات على الزراعات غير التقليدية مثل الزعفران، بهدف تعزيز هذه الزراعة الوطنية المجدية اقتصاديًا، والتي لم تواجه أي مشاكل تسويقية حتى الآن".
وأشار العمرو إلى "أن المديرية تسعى إلى تمكين المزارعين من الخروج من النمطية الزراعية التقليدية، من خلال دعمهم في إنتاج محاصيل ذات جودة وقيمة اقتصادية عالية، مما يسهم في تقليل البطالة والفقر في المناطق الريفية".
ووفق العمر، "فإن المديرية قامت هذا العام بتأهيل 40 مزارعا ومزارعة لزراعة الزعفران في حدائقهم المنزلية، حيث يصل سعر الغرام من الزعفران إلى حوالي 10 دنانير في السوق"، مشددا على "أهمية الشراكة بين المديرية والمزارعين لتحقيق الفائدة الاقتصادية المرجوة من هذا المحصول الوطني عالي القيمة".

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