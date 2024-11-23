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خطة الاحتلال في غزة: باقون لسنوات مقبلة

11/23/2024 6:26:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان - على وقع مجزرة دموية جديدة أدت لارتقاء عشرات الفلسطينيين؛ تمضي حكومة الاحتلال في تنفيذ خطة تثبيت احتلال دائم لقطاع غزة وتقسيمه لأربع مناطق جغرافية منفصلة، حتى يسُهل ضم شماله للكيان الصهيوني قبل الانتقال إلى بقية أراضيه، للبقاء فيه لسنوات قادمة، بما ينسف الجهود الراهنة لتحريك مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع.
ويبدو أن "بنيامين نتنياهو" لا يستمع لتوصية أجهزة الاحتلال الأمنية والعسكرية التي تدعو معظم أوساطها لإنهاء حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، باعتبار أن الأثمان الذي يدفعها جيش الاحتلال في قطاع غزة باتت ثمينةً جدًا مقارنة بما أسموه الإنجازات التي حققها الكيان في عدوانه الوحشي على القطاع منذ أكتوبر من العام 2023.
وزعمت "القناة الـ13" بالكيان المُحتل، أن قادة جيش الاحتلال يدفعون بكل قوتهم من أجل إنهاء الحرب على غزة، بيد أن المستوى السياسي، وتحديدًا "نتنياهو"، يرفضون ذلك، ويسعون لفرض الحقائق على أرض الواقع، والذي يتمثل في احتلالٍ دائمٍ لشمال القطاع وإقامة المستوطنات الاستعمارية فيه، على حد تعبيره.
من جانبها، كشفت صحيفة "هآرتس" بالكيان المُحتل، عن خطة صهيونية تهدف إلى إعادة احتلال قطاع غزة وتقسيمه إلى أربعة مناطق جغرافية منفصلة، تشمل محاور عسكرية تسهل السيطرة على القطاع، بدءاً من المنطقة الشمالية لغزة، التي تعرضت لتدمير الأبنية والبنى التحتية، ولم يتبق فيها سوى نحو 20 ألف فلسطيني من أصل نحو مليون كانوا يعيشون في تلك المنطقة.
أما المحور الثاني، فهو "نتساريم"، الذي سيتم تحويله من شارع ضيق إلى ممر رئيسي بعرض 5 - 6 كيلومترات وطول 7 كيلومترات، يمتد عبر القطاع من الشرق إلى الغرب، بينما يستهدف الاحتلال تكثيف عملياته العسكرية ضد محور صلاح الدين (أو محور فيلادلفيا)، بهدم واسع للأحياء السكنية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة حكومة الاحتلال لإقامة منطقة عازلة على طول الحدود الشرقية لغزة بعرض كيلومتر واحد داخل أراضي القطاع، مع تنفيذها بشكلٍ تدريجيٍ حتى نهاية عام 2025.
في حين شككت أوساط عسكرية صهيونية، مثل رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق "تمير هايمان"، في نجاح مخطط الاحتلال لإقامة حكم عسكري في قطاع غزة، والذي لن يؤدي، بحسبها، إلى تحقيق هدفي الاحتلال الرئيسيين في الحرب على غزة، وهما "إعادة الأسرى في القطاع والقضاء على حركة حماس"، وفق مزاعمها.
وترى تلك الأوساط، وفق الموقع الالكتروني "للقناة 12" بالكيان المُحتل، أن المؤشرات الحالية تظهر أن جيش الاحتلال لن يغادر غزة في السنوات القريبة.
وزعمت أنه "من الناحية العملياتية، ينتشر جيش الاحتلال، حالياً، حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، لتشكيل منطقة عازلة، كما يسيطر على "محور فيلادلفيا"، ويتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور نيتساريم".
وبالنسبة إليها، فإن الاحتلال قد اتخذ قراراً بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة لجيشه وقوات الأمن إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري، وفق مزاعمها.
يأتي ذلك على وقع التنديد الفلسطيني بمجزرتي جيش الاحتلال، أمس، في "بيت لاهيا" وحي الشيخ رضوان، شمال قطاع غزة، بقصفه حياً سكنياً، في محيط مستشفى "كمال عدوان"، ما أدى في حصيلة أولية لارتقاء 80 شهيداً فلسطينياً، إضافة لعشرات الجرحى والمفقودين.
وأفادت الأنباء الفلسطينية بأن عشرات الشهداء الفلسطينيين ارتقوا، معظمهم من الأطفال والنساء، وجرح أكثر من مائة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال لحي سكني بمحيط مستشفى "كمال عدوان"، في مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع.
وارتكبت قوات الاحتلال خمس مجازر دموية خلال الساعات الـ24 الماضية ضد العائلات الفلسطينية في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 71 شهيداً، و176 مصاباً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وأفادت "الصحة الفلسطينية"، في بيانها أمس، بارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى 44,056 شهيداً، والمصابين إلى 104,268، فيما ما يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.
من جانبها، أكدت حركة "حماس" أن "مجزرة بيت لاهيا، إمعان في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار لحملة التطهير العرقي التي يواصل الجيش الصهيوني ارتكابها في شمال القطاع منذ حوالي 50 يوماً متواصلة، ونتيجة "للفيتو" الأميركي وإفشال قرار مجلس الأمن بوقف العدوان".
وقالت الحركة، في تصريح لها أمس، أن "العدو الصهيوني يواصل ارتكاب جرائمه، إمعاناً في حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، مستنداً إلى غطاء أمريكي إجرامي، ودعم عسكري وسياسي لا محدود، وآخره "الفيتو" الذي أفشل به أول أمس قراراً في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة".
وحملت "المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المسؤولية عن استمرار هذه المجازر بحق الشعب الفلسطيني في شمال قطاع غزة، وذلك نتيجةً للصمت والعجز عن تفعيل آليات الحماية من الإبادة والتطهير، والقيام بالدور القانوني والأخلاقي في حماية الفلسطينيين أمام انتهاكات الاحتلال غير المسبوقة".
ودعت "حماس" "لتحرك عالمي من كافة الأطراف، والضغط لوقف الإبادة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، واتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تردع الكيان عن مواصلة جرائمه، وخططه الممنهجة لتهجير الفلسطينيين".
بدوره، رحب الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، بقرار محكمة الجنيات الدولية إصدار مذكرة اعتقال ضد "نتنياهو" و"يوآف غالانت" وتوجيه اتهامات لهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطالب محكمة العدل الدولية بالإسراع باصدار حكمها بارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة.

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