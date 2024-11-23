خطة الاحتلال في غزة: باقون لسنوات مقبلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين
عمان - على وقع مجزرة دموية جديدة أدت لارتقاء عشرات الفلسطينيين؛ تمضي حكومة الاحتلال في تنفيذ خطة تثبيت احتلال دائم لقطاع غزة وتقسيمه لأربع مناطق جغرافية منفصلة، حتى يسُهل ضم شماله للكيان الصهيوني قبل الانتقال إلى بقية أراضيه، للبقاء فيه لسنوات قادمة، بما ينسف الجهود الراهنة لتحريك مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع.
ويبدو أن "بنيامين نتنياهو" لا يستمع لتوصية أجهزة الاحتلال الأمنية والعسكرية التي تدعو معظم أوساطها لإنهاء حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، باعتبار أن الأثمان الذي يدفعها جيش الاحتلال في قطاع غزة باتت ثمينةً جدًا مقارنة بما أسموه الإنجازات التي حققها الكيان في عدوانه الوحشي على القطاع منذ أكتوبر من العام 2023.
وزعمت "القناة الـ13" بالكيان المُحتل، أن قادة جيش الاحتلال يدفعون بكل قوتهم من أجل إنهاء الحرب على غزة، بيد أن المستوى السياسي، وتحديدًا "نتنياهو"، يرفضون ذلك، ويسعون لفرض الحقائق على أرض الواقع، والذي يتمثل في احتلالٍ دائمٍ لشمال القطاع وإقامة المستوطنات الاستعمارية فيه، على حد تعبيره.
من جانبها، كشفت صحيفة "هآرتس" بالكيان المُحتل، عن خطة صهيونية تهدف إلى إعادة احتلال قطاع غزة وتقسيمه إلى أربعة مناطق جغرافية منفصلة، تشمل محاور عسكرية تسهل السيطرة على القطاع، بدءاً من المنطقة الشمالية لغزة، التي تعرضت لتدمير الأبنية والبنى التحتية، ولم يتبق فيها سوى نحو 20 ألف فلسطيني من أصل نحو مليون كانوا يعيشون في تلك المنطقة.
أما المحور الثاني، فهو "نتساريم"، الذي سيتم تحويله من شارع ضيق إلى ممر رئيسي بعرض 5 - 6 كيلومترات وطول 7 كيلومترات، يمتد عبر القطاع من الشرق إلى الغرب، بينما يستهدف الاحتلال تكثيف عملياته العسكرية ضد محور صلاح الدين (أو محور فيلادلفيا)، بهدم واسع للأحياء السكنية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة حكومة الاحتلال لإقامة منطقة عازلة على طول الحدود الشرقية لغزة بعرض كيلومتر واحد داخل أراضي القطاع، مع تنفيذها بشكلٍ تدريجيٍ حتى نهاية عام 2025.
في حين شككت أوساط عسكرية صهيونية، مثل رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق "تمير هايمان"، في نجاح مخطط الاحتلال لإقامة حكم عسكري في قطاع غزة، والذي لن يؤدي، بحسبها، إلى تحقيق هدفي الاحتلال الرئيسيين في الحرب على غزة، وهما "إعادة الأسرى في القطاع والقضاء على حركة حماس"، وفق مزاعمها.
وترى تلك الأوساط، وفق الموقع الالكتروني "للقناة 12" بالكيان المُحتل، أن المؤشرات الحالية تظهر أن جيش الاحتلال لن يغادر غزة في السنوات القريبة.
وزعمت أنه "من الناحية العملياتية، ينتشر جيش الاحتلال، حالياً، حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، لتشكيل منطقة عازلة، كما يسيطر على "محور فيلادلفيا"، ويتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور نيتساريم".
وبالنسبة إليها، فإن الاحتلال قد اتخذ قراراً بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة لجيشه وقوات الأمن إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري، وفق مزاعمها.
يأتي ذلك على وقع التنديد الفلسطيني بمجزرتي جيش الاحتلال، أمس، في "بيت لاهيا" وحي الشيخ رضوان، شمال قطاع غزة، بقصفه حياً سكنياً، في محيط مستشفى "كمال عدوان"، ما أدى في حصيلة أولية لارتقاء 80 شهيداً فلسطينياً، إضافة لعشرات الجرحى والمفقودين.
وأفادت الأنباء الفلسطينية بأن عشرات الشهداء الفلسطينيين ارتقوا، معظمهم من الأطفال والنساء، وجرح أكثر من مائة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال لحي سكني بمحيط مستشفى "كمال عدوان"، في مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع.
وارتكبت قوات الاحتلال خمس مجازر دموية خلال الساعات الـ24 الماضية ضد العائلات الفلسطينية في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 71 شهيداً، و176 مصاباً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وأفادت "الصحة الفلسطينية"، في بيانها أمس، بارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى 44,056 شهيداً، والمصابين إلى 104,268، فيما ما يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.
من جانبها، أكدت حركة "حماس" أن "مجزرة بيت لاهيا، إمعان في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار لحملة التطهير العرقي التي يواصل الجيش الصهيوني ارتكابها في شمال القطاع منذ حوالي 50 يوماً متواصلة، ونتيجة "للفيتو" الأميركي وإفشال قرار مجلس الأمن بوقف العدوان".
وقالت الحركة، في تصريح لها أمس، أن "العدو الصهيوني يواصل ارتكاب جرائمه، إمعاناً في حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، مستنداً إلى غطاء أمريكي إجرامي، ودعم عسكري وسياسي لا محدود، وآخره "الفيتو" الذي أفشل به أول أمس قراراً في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة".
وحملت "المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المسؤولية عن استمرار هذه المجازر بحق الشعب الفلسطيني في شمال قطاع غزة، وذلك نتيجةً للصمت والعجز عن تفعيل آليات الحماية من الإبادة والتطهير، والقيام بالدور القانوني والأخلاقي في حماية الفلسطينيين أمام انتهاكات الاحتلال غير المسبوقة".
ودعت "حماس" "لتحرك عالمي من كافة الأطراف، والضغط لوقف الإبادة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، واتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تردع الكيان عن مواصلة جرائمه، وخططه الممنهجة لتهجير الفلسطينيين".
بدوره، رحب الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، بقرار محكمة الجنيات الدولية إصدار مذكرة اعتقال ضد "نتنياهو" و"يوآف غالانت" وتوجيه اتهامات لهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطالب محكمة العدل الدولية بالإسراع باصدار حكمها بارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة.
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