CMGP تسعى لجمع 110 ملايين دولار في أول طرح ببورصة المغرب هذا العام

(MENAFN
- Al-Borsa News) حصلت شركة“سي إم جي بي غروب” (CMGP GROUP)، العاملة بالقطاع الزراعي في المغرب ، على الضوء الأخضر لطرح أسهمها في بورصة الدار البيضاء، في أول عملية اكتتاب أولي هذا العام.
تعتزم الشركة جمع 1.1 مليار درهم (110 ملايين دولار) عبر بيع 5.5 مليون سهم، منها 1.5 مليون سهم جديد، بسعر 200 درهم. وستمثل الحصة المتداولة في البورصة بعد العملية نحو 32% من رأسمال الشركة.
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كان آخر إدراج في البورصة تم في ديسمبر من العام الماضي من طرف بنك“سي إف جي”. سيصبح عدد الشركات المدرجة مع الوافد الجديد 78 شركة، بينما تطمح المملكة لزيادة العدد إلى أكثر من 300 بحلول 2035.
من المرتقب أن تتم فترة الاكتتاب بأسهم الشركة من 2 إلى 6 ديسمبر المقبل، بعدما حصلت على موافقة“الهيئة المغربية لسوق الرساميل” اليوم الجمعة.
قالت الشركة إن عملية الإدراج ستمكنها من تمويل الخطط التوسعية التي تشمل الاستحواذ على شركات عاملة في قطاع الصناعات الغذائية، وتطوير منتجات جديدة، إضافة إلى تحسين كلفة تمويل الشركة، وتوفير السيولة للمساهمين وزيادة سمعتها لدى شركائها.
تشمل أعمال مجموعة“CMGP” التي تأسست عام 1993 تقنيات الري بالتنقيط وحلول الطاقة الشمسية والاقتصاد في المياه، كما تنتج الأسمدة والبذور ومنتجات الصحة النباتية.
يتواجد ضمن أهم المساهمين في الشركة صندوق الاستثمار“DPI” مقره المملكة المتحدة بحصة تناهز النصف، و”فيبار هولدينغ” التابعة لصندوق الإيداع والتدبير الحكومي بحصة 14.8%.
تتوفر الشركة على 5 وحدات صناعية ومراكز توزيع ومستودعات وتوزع منتجاتها في عشر دول في القارة الأفريقية.
حققت الشركة العامة الماضي إيرادات بنحو ملياري درهم (200 مليون دولار)، وأرباحاً بقيمة 123 مليون درهم. وتتضمن توقعات الشركة مضاعفة الإيرادات وزيادة الأرباح مرتين ونصف بحلول نهاية العقد الجاري.
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