CMGP تسعى لجمع 110 ملايين دولار في أول طرح ببورصة المغرب هذا العام

MENAFN - Al-Borsa News) حصلت شركة“سي إم جي بي غروب” (CMGP GROUP)، العاملة بالقطاع الزراعي في المغرب ، على الضوء الأخضر لطرح أسهمها في بورصة الدار البيضاء، في أول عملية اكتتاب أولي هذا العام.

تعتزم الشركة جمع 1.1 مليار درهم (110 ملايين دولار) عبر بيع 5.5 مليون سهم، منها 1.5 جديد، بسعر 200 درهم. وستمثل الحصة المتداولة في بعد العملية نحو 32% من رأسمال الشركة.

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كان آخر إدراج في البورصة تم في ديسمبر من العام الماضي من طرف بنك“سي إف جي”. سيصبح عدد الشركات المدرجة مع الوافد الجديد 78 شركة، بينما تطمح المملكة لزيادة العدد إلى أكثر من 300 بحلول 2035.

من المرتقب أن تتم فترة الاكتتاب بأسهم الشركة من 2 إلى 6 ديسمبر المقبل، بعدما حصلت على موافقة“الهيئة المغربية لسوق الرساميل” اليوم الجمعة.

قالت الشركة إن عملية الإدراج ستمكنها من تمويل الخطط التوسعية التي تشمل الاستحواذ على شركات عاملة في قطاع الصناعات الغذائية، وتطوير منتجات جديدة، إضافة إلى تحسين كلفة تمويل الشركة، وتوفير السيولة للمساهمين وزيادة سمعتها لدى شركائها.

تشمل أعمال مجموعة“CMGP” التي تأسست عام 1993 تقنيات الري بالتنقيط وحلول الطاقة الشمسية والاقتصاد في المياه، كما تنتج الأسمدة والبذور ومنتجات الصحة النباتية.

يتواجد ضمن أهم المساهمين في الشركة صندوق الاستثمار“DPI” مقره المملكة المتحدة بحصة تناهز النصف، و”فيبار هولدينغ” التابعة لصندوق الإيداع والتدبير الحكومي بحصة 14.8%.

تتوفر الشركة على 5 وحدات صناعية ومراكز توزيع ومستودعات وتوزع منتجاتها في عشر دول في القارة الأفريقية.

حققت الشركة العامة الماضي إيرادات بنحو ملياري درهم (200 مليون دولار)، وأرباحاً بقيمة 123 مليون درهم. وتتضمن توقعات الشركة مضاعفة الإيرادات وزيادة الأرباح مرتين ونصف بحلول نهاية العقد الجاري.