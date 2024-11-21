عمليات هدم في مخيم المحطة تثير غضب سكان المخيم ... استمع

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- Amman Net) عمليات هدم واسعة في مخيم المحطة تثير غضب سكان المخيم والرواد على مواقع التواصل ...
حيث بدأت أمانة عمان أمس الأربعاء
تنفيذ عمليات هدم في مخيم المحطة تشمل 48 مبنى من بينها محال تجارية.
وبدأت أمانة عمان بإزالة المحال التجارية بعد الاتفاق مع أصحابها على تقديم تعويضات على مرحلتين، قبل وبعد عملية الإزالة بقيمة 100 دينار لكل متر مربع من الباطون، و80 دينارًا لكل متر مربع من الزينكو.
و لقي هذا الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي
حيث علق زين : أسوء منطقه مرّت علي فحياتي بدها تغيير للأفضل فعلا
و قال محمد : والناس وين تروح ؟ الي دافعة دم قلبها ببيوتها ومحلاتها اتقوا الله بالناس
و أضاف خليل : حسبي الله ونعم الوكيل
الفلسفة الزيادة مش حلوة لما تحكو انهم يشيلو المحطة عادي ولا فارفة معكم
تمام يشيلو المحطة ويحسنو المنظر مش غلط، بس يأمنو الناس بسكن او يعطوهم تعويضات منيحة مش يرموهم بالشوارع مين بيرضى انه ينهدم بيته ويصفي بالشارع ؟ وين الناس تروح بحالها وهي يا دوب قادرة تصرف على ولادها
و علق محمد : ريحة المجاري تخنق المارة بهاي المنطقة
و قال صهيب : ليش تتحسبوا؟ بكرا بس توقع عمارة على سكانها بتصيرو تحكو وين الأمانة! أقسم بالله ما بتخافو الله
و أضاف جمعة : هاي محلات مرخصة والبيوت مسكونة ما عمري سمعت انه في بيوت مهجورة في المحطة، الناس هاي مسكينة وغلبانة وماكلة روح الخل مصيبة كبيرة اذا هاي الناس طلعت من محلاتها وبيوتها، حسبي الله ونعم الوكيل
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم.. في أمان الله.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · عمليات هدم واسعة في مخيم المحطة تثير غضب سكان المخيم والرواد على مواقع التواصل
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