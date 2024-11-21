جرار : 15 مليون شيكل خصصتها الحكومة لإعادة إعمار جنين، وصل منها نصف مليون فقط!

MENAFN - Palestine News ) جنين /PNN / قال رئيس بلدية جنين محمد جرار، إن جنين منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف تُعاني من حالة استثنائية على صعيد الوضع الأمني نتيجة الاقتحامات المتتالية، لافتا أن المدينة ومخيمها أصبحا مدمرات بنسبة 40% وأكثر من 50% على صعيد الديمغرافيا، مردفا: جنين بلد منكوبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى على صعيد كافة الخدمات.

وشدد، خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش، أن جنين تُعاني من وضع كارثي، حتى ما قبل السابع من أكتوبر عام 2023، ووصل حجم الضرر في الطرق وحدها قرابة 30 مليون دولار في الاجتياح الأخير.

وتابع جرار أن "طول شبكة الطرق 141 كيلو متر، دمر منها ما يُقارب 45 كيلو مترا بالكامل، بالإضافة إلى ما مجموعه 46 كيلو متر تم تدميرها بشكل جزيء، مما يعني ان 60% من مجموع الطرق مدمرة.

المواطن هو المتضّرر:

وأكد جرار، أن المواطن في جنين يُعاني من حالة اقتصادية صعبة، مشيرا أنه وفي الحي الشرقي وحده هناك 30 عائلة قامت بإخلاء منازلها، وهناك رقم يكاد يكون أكبر من ذلك لعائلات تركت منازلها طواعية لأنها عرضة للتدمير.

وتابع جرار "على صعيد المخيم الوضع أصعب بكثير.. هناك أحياء كاملة هُجرت، وقد تم تشكيل لجنة وزارية بعد اجتياح 3/7/2023 لإعادة الاعمار، وتم اجراء مسح شامل للأماكن التي تدميرها، سواء، على صعيد الممتلكات العامة أو على صعيد الممتلكات الخاصة".

وعود حكومية دون تنفيذ:

وأضاف جرار أن الحكومة أقرت 15 مليون "شيكل" لإعادة الإعمار على مدار 3 شهور، لكن الأشهر الثلاثة شارفت على الانتهاء ولم يتم تقديم إلا نصف مليون شيكل فقط من أصل المبلغ، وهذا لا يُعادل إلا أقل من 5% من قيمة المبلغ.

وكشف جرار، "تحدثنا مع الجهات المختصة، في وزارة المالية، في هذا الموضوع وأكدوا أن الوزارة جاهزة للصرف"، مردفا "لا يوجد سبب منطقي للتأخير.. نحن مقبلون على فصل شتاء، وبالتالي هناك مئات بيوت المواطنين بحاجة إلى صيانة عاجلة".

وتابع جرار

"خرجت مسيرات احتجاجية قبل أسبوعين، ووصلت الأمور حد الخروج عن إطار السلمية في بعض الأحيان، ولذلك ملف الإعمار يجب إنجازه بسرعة.

وحمل جرار في حديثه لجنة الاعمار المسؤولية الكاملة عن هذا التقصير، موضحا أن "البلدية قامت بتقديم كل الأوراق والمستندات، وكل الأمور الفنية لإنجاز الملف".

وأكد جرار أنه حسب القانون الأساسي، فان الدولة هي التي تتحمل المسؤولية وقت الكوارث والحروب، لكن نحن كبلدية نحاول أن نقوم بواجبنا، خاصة ان الأحداث التي مرت بها جنين أرهقت البلدية بشكل جنوني، واستنزفت مواردها المالية، وقد بتنا لا نستطيع صرف النفقات الأساسية للبلدية، ومنذ شهر شباط من العام الحالي لا نستطيع صرف راتب كامل للموظفين.



مستشفى جنين الحكومي بحاجة الى 45 كادر بشري:

وحول ما تواجه جنين من أزمات، قال جرار" أن على الحكومة أن تكون أكثر جدية في معالجة قضايا الناس، والخدمات المقدمة لهم، خصوصا وأن البنية الخدماتية صعبة في جنين تاريخياً ، حيثُ شكل المدينة الجغرافي يجعل المياه تتجمع في أماكن محددة داخل المدينة ما يسبب فيضانات".

وأوضح أن البلدية بالفعل بدأت العمل على تأهيل منطقة دوار السينما عبر تركيب مصافي مياه، مردفا "لكننا بحاجة لمشروع ضخم لحل الموضوع كاملاً من جنوب جنين لأقصى شمال جنين".

وأكد جرار أن هناك مشاكل في القطاع الصحي، ولذلك احمل وزارة الصحة المسؤولية، حيثُ يعاني مستشفى جنين الحكومي من نقص في الكادر يعادل 45 موظفا، كما أن جنين بأمس الحاجة لمستشفى حكومي آخر، وذلك لعدة أسباب منها عدد الأسرّة الموجود لا يتناسب مطلقاً مع عدد السكان، والثاني موقع المستشفى الحالي يجعله دائماً في قلب اقتحامات الاحتلال.

حجب الثقة عن رئيس البلدية السابق:

وحول حجب الثقة عن رئيس البلدية السابق، قال جرار إن حجب الثقة كان إجراءً قانونيا وديمقراطي يكفله قانون الهيئات المحلية.

وتابع أن التداعيات الأخيرة في جنين أرهقت كاهل البلدية، وكان هناك مطالبات بضرورة تحرك رئيس البلدية في إطار إيجاد حلول، ولكن المجلس لم يكن راضياً عن أداء الرئيس السابق.

الوضع المالي للبلدية:

وحول الواقع المالي للبلدية، قال جرار، "المسألة تاريخيه، وللعلم فأن معظم قطاع الحكم المحلي يعاني مما تعاني منه بلدية جنين، حيث ُتحولت البلديات إلى شؤون اجتماعية، بالإضافة إلى ذلك هناك إيرادات لا تصل للبلديات من قبل الحكومة".

وأضاف جرار "يوجد 428 موظف في البلدية، وهذا رقم كبير وفوق الحاجة" مؤكدا أن حاجة البلدية هي من 300 إلى 320 موظف فقط.

وتابع جرار أن البلديات تُطبق نظام التقاعد الأردني الذي يسمح للبلديات أن تُدير صناديق التقاعد، مؤكدا أن الأموال داخل صندوق تقاعد بلدية جنين تم إنفاقها منذ 15 عاما، في وقت تراجعت إيرادات البلدية بنسبة 70% نتيجة الحالة الأمنية والاقتصادية الحالية، مردفا كل ذلك أدى الى وجود أزمة مالية حقيقية.

وأضاف: الأزمة المالية جعلتنا غير قادرين لغاية اللحظة على دفع راتب شهر تشرين الأول الماضي لغاية اللحظة، ونأمل الأسبوع القادم أن نكون قادرين على دفع 70% منه.

وأكد رئيس بلدية جنين أن هناك أزمة مع الحكومة بخصوص الديون المترتبة عليها، وهذا الملف عائق منذ 2014 ولم يتم تسويته، وكان هناك العديد من الجلسات، مشددا أن ديون الحكومة لصالح بلدية جنين هي أكثر من 50 مليون شيكل.

وأشار، إذا بقيت إيرادات البلدية متراجعة بهذا الشكل بسبب الأوضاع الأمنية لا يمكن ان تتقدم البلدية إلى الامام، وهناك خطر على البلدية.

وأكد ان هناك مؤشرات مقلقة لدى جهاز الإحصاء الفلسطيني فيما يخص جنين من حيث معدل الفقر والبطالة، لذا على جميع الجهات التحرك لإنقاذ المدينة قبل فوات الأوان