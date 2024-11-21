مركز دراسات ومؤسسة كونراد أديناور يُنظمان ندوةً مُشتركةً حول التعاون الخليجي الآسيوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، ندوةً مُشتركةً بعنوان "أوروبا والتعاون الخليجي الآسيوي: الآفاق والتحديات"، بمقر مركز "دراسات" في عوالي اليوم، الأربعاء، بمُشاركة مجموعةٍ من الباحثين والخبراء لاستكشاف الديناميكيات المُتطورة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الآسيوية.
وضمت قائمة المُشاركين كُل من: الدكتور شيجيتو كوندو، باحث أول في مركز جيمي التابع لمعهد اقتصاديات الطاقة في اليابان؛ وفيليب دينستبير مدير البرنامج الإقليمي لدول الخليج في مؤسسة كونراد أديناور؛ والدكتور عُمر أحمد العبيدلي مدير إدارة الدراسات والبحوث بمركز "دراسات"، وأدارت الفعالية مرح جاموس مديرة المشاريع في البرنامج الإقليمي لدول الخليج بمؤسسة كونراد أديناور.
وأكد الدكتور حمد إبراهيم العبدالله المدير التنفيذي لمركز "دراسات"، في كلمة افتتاحية، أن العقود الأخيرة قد شهدت محطات مُهمة لتمتين العلاقات بين الخليج العربي وآسيا، اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا. بينما
أكد المُشاركون في الندوة أهمية تعزيز العلاقات بين الخليج العربي وآسيا، والتي توسعت عبر الأبعاد الاقتصادية والسياسية والثقافية.
وتناولت الندوة انعكاسات هذه العلاقات على أوروبا، خاصةً في ضوء التطورات العالمية الأخيرة، كما شمل الحديث نقاشاتٍ مُعمقةٍ حول تعزيز التعاون لمُعالجة التحديات المُشتركة واستكشاف الفُرص الواعدة.
وقد تبادل المُشاركون رؤاهم حول مُستقبل التعاون بين الخليج العربي وآسيا وانعكاساته على أوروبا، واختتمت الندوة بتوصياتٍ لتعزيز التعاون والحوار بين أصحاب المصلحة في الخليج العربي وآسيا وأوروبا، مُسلطين الضوء على أهمية بناء شراكاتٍ استراتيجيةٍ لمُعالجةِ التحديات المُشتركة المُلحة، وتعزيز التفاهم المُتبادل، فيما يواصل مركز "دراسات" التزامه في تسهيل النقاشات التي تُعزز التعاون الإقليمي وتوفر رؤىً قيمةً للباحثين.
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