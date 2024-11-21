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مركز دراسات ومؤسسة كونراد أديناور يُنظمان ندوةً مُشتركةً حول التعاون الخليجي الآسيوي

11/21/2024 7:18:21 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، ندوةً مُشتركةً بعنوان "أوروبا والتعاون الخليجي الآسيوي: الآفاق والتحديات"، بمقر مركز "دراسات" في عوالي اليوم، الأربعاء، بمُشاركة مجموعةٍ من الباحثين والخبراء لاستكشاف الديناميكيات المُتطورة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الآسيوية.

وضمت قائمة المُشاركين كُل من: الدكتور شيجيتو كوندو، باحث أول في مركز جيمي التابع لمعهد اقتصاديات الطاقة في اليابان؛ وفيليب دينستبير مدير البرنامج الإقليمي لدول الخليج في مؤسسة كونراد أديناور؛ والدكتور عُمر أحمد العبيدلي مدير إدارة الدراسات والبحوث بمركز "دراسات"، وأدارت الفعالية مرح جاموس مديرة المشاريع في البرنامج الإقليمي لدول الخليج بمؤسسة كونراد أديناور.

وأكد الدكتور حمد إبراهيم العبدالله المدير التنفيذي لمركز "دراسات"، في كلمة افتتاحية، أن العقود الأخيرة قد شهدت محطات مُهمة لتمتين العلاقات بين الخليج العربي وآسيا، اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا. بينما
أكد المُشاركون في الندوة أهمية تعزيز العلاقات بين الخليج العربي وآسيا، والتي توسعت عبر الأبعاد الاقتصادية والسياسية والثقافية.

وتناولت الندوة انعكاسات هذه العلاقات على أوروبا، خاصةً في ضوء التطورات العالمية الأخيرة، كما شمل الحديث نقاشاتٍ مُعمقةٍ حول تعزيز التعاون لمُعالجة التحديات المُشتركة واستكشاف الفُرص الواعدة.

وقد تبادل المُشاركون رؤاهم حول مُستقبل التعاون بين الخليج العربي وآسيا وانعكاساته على أوروبا، واختتمت الندوة بتوصياتٍ لتعزيز التعاون والحوار بين أصحاب المصلحة في الخليج العربي وآسيا وأوروبا، مُسلطين الضوء على أهمية بناء شراكاتٍ استراتيجيةٍ لمُعالجةِ التحديات المُشتركة المُلحة، وتعزيز التفاهم المُتبادل، فيما يواصل مركز "دراسات" التزامه في تسهيل النقاشات التي تُعزز التعاون الإقليمي وتوفر رؤىً قيمةً للباحثين.



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