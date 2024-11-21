قتيل بصاروخ في نهريا وغارات على الضاحية وصور

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيروت / PNN - استشهد عدد من اللبنانيين وأصيب العشرات، اليوم الخميس، في هجمات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت وبلدات وقرى في جنوب لبنان، فيما قتل إسرائيلي بجراح حرجة في نهريا، إثر إصابته بشظايا صاروخية سقطت بعد محاولة لاعتراض رشقة صاروخية أطلقها حزب الله تجاه المدينة.
وواصل الجيش الإسرائيلي، الخميس، عدوانه الواسع على لبنان، وذلك لليوم الـ 55 على التوالي، وذلك بالهجمات الجوية والبرية والقصف المدفعي، وسط معارك محتدمة في جنوب لبنان في محاولات من مقاتلي حزب الله التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة.
وشن الطيران الإسرائيلي، فجر الخميس، سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، في حين تتواصل المعارك الضارية بين حزب الله وقوات من الجيش الإسرائيلي على أكثر من محور في جنوب لبنان.
كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على بلدات في قضاء صور جنوبي لبنان، واستهدفت نقطة تجمع لمسعفين في بلدة كفردونين بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، وطالت الغارات بلدات كفر ملكي وكفر شوبا والخيام جنوب لبنان، تزامنًا مع قصفٍ مدفعي.
وتحتدم المواجهات على محاور التوغل قرب بلدات الخيام وإبل السقي شرقا، وشمع والبياضة غربا. وقال حزب الله إنه استهدف عدة مرات بالصواريخ تجمعات وتحركات القوات الإسرائيلية جنوب مدينة الخيام.
ومنذ بدء المواجهة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في 8 تشرين الأول/أكتوبر2023 ، استشهد أكثر من 3 آلاف و544 شخصا على الأقل في لبنان وجرح أكثر من 15 ألفا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو 1.4 مليون نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 أيلول/سبتمبر الماضي.
MENAFN21112024000205011050ID1108910492
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.