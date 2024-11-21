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قتيل بصاروخ في نهريا وغارات على الضاحية وصور

11/21/2024 7:11:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN - استشهد عدد من اللبنانيين وأصيب العشرات، اليوم الخميس، في هجمات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت وبلدات وقرى في جنوب لبنان، فيما قتل إسرائيلي بجراح حرجة في نهريا، إثر إصابته بشظايا صاروخية سقطت بعد محاولة لاعتراض رشقة صاروخية أطلقها حزب الله تجاه المدينة.

وواصل الجيش الإسرائيلي، الخميس، عدوانه الواسع على لبنان، وذلك لليوم الـ 55 على التوالي، وذلك بالهجمات الجوية والبرية والقصف المدفعي، وسط معارك محتدمة في جنوب لبنان في محاولات من مقاتلي حزب الله التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة.

وشن الطيران الإسرائيلي، فجر الخميس، سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، في حين تتواصل المعارك الضارية بين حزب الله وقوات من الجيش الإسرائيلي على أكثر من محور في جنوب لبنان.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على بلدات في قضاء صور جنوبي لبنان، واستهدفت نقطة تجمع لمسعفين في بلدة كفردونين بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، وطالت الغارات بلدات كفر ملكي وكفر شوبا والخيام جنوب لبنان، تزامنًا مع قصفٍ مدفعي.

وتحتدم المواجهات على محاور التوغل قرب بلدات الخيام وإبل السقي شرقا، وشمع والبياضة غربا. وقال حزب الله إنه استهدف عدة مرات بالصواريخ تجمعات وتحركات القوات الإسرائيلية جنوب مدينة الخيام.

ومنذ بدء المواجهة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في 8 تشرين الأول/أكتوبر2023 ، استشهد أكثر من 3 آلاف و544 شخصا على الأقل في لبنان وجرح أكثر من 15 ألفا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو 1.4 مليون نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 أيلول/سبتمبر الماضي.

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