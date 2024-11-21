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فرنسا تدين الهجمات التي تستهدف اليونيفيل في لبنان

11/21/2024 7:11:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) باريس / PNN - أدانت فرنسا، الخميس، الهجمات التي استهدفت قاعدة لقوة السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان“اليونيفيل”.

وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، أن 4 من الجنود أصيبوا نتيجة إطلاق صاروخ على قاعدة اليونيفيل، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأوضح البيان أنه في نفس اليوم تعرّضت دورية لليونيفيل تضم جنوداً فرنسيين لإطلاق نار، دون وقوع إصابات في الجنود.

وشددت الخارجية الفرنسية على ضرورة ضمان حرية حركة قوات حفظ السلام للقيام بمسؤولياتها بشكل كامل.

والثلاثاء، أعلنت اليونيفيل تعرّض قواتها لثلاث هجمات في جنوب لبنان، أسفرت إحداها عن إصابة 4 جنود، دون أن تعلن الجهة المسؤولة عن تلك الهجمات، علماً بأنها تعرّضت سابقاً لاستهدافات مباشرة من الجيش الإسرائيلي.

وتأسست بعثة“اليونيفيل” بقرار من مجلس الأمن، في مارس/آذار 1978، عقب الاحتلال الإسرائيلي للبنان آنذاك.

وتؤدي البعثة، البالغ عدد أفرادها 11 ألفاً، منهم 10 آلاف عسكري، دوراً مهماً في المساعدة على تجنّب التصعيد غير المقصود بين إسرائيل ولبنان من خلال آلية الاتصال التابعة للبعثة.

وتقوم بدوريات في جنوب لبنان لمراقبة ما يحدث على الأرض بشكل محايد والإبلاغ عن أي انتهاكات عسكرية.

كما تدعم البعثة الجيش اللبناني من خلال التدريب، للمساعدة في تعزيز انتشاره بالجنوب، حتى يتمكن في نهاية المطاف من تولي المهام الأمنية.

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