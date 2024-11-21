Thursday, 21 November 2024 01:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قنصلية فلسطين بالإسكندرية تحيي ذكرى استشهاد القائد الرمز ياسر عرفات وإعلان الاستقلال

11/21/2024 7:11:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الاسكندرية / PNN - أحيت القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية، ذكرى استشهاد القائد المؤسس ياسر عرفات وذكرى إعلان الاستقلال، بمشاركة الهيئة الإدارية للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع جمهورية مصر العربية، وأعضاء منطقة الإسكندرية، ولفيف من السيدات أبناء الجالية بالإسكندرية وجانب من الطالبات، ممثلون عن الطالبات الدارسات بالإسكندرية بمقر القنصلية.

وبدأ إحياء ذكرى المناسبتين بالسلام الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة حداد وقراءه الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار.

وأكد القنصل العام وفيق أبو سيدو في كلمته، دور المرأة الفلسطينية التاريخي المهم والفعال في القضية الفلسطينية سابقا وحاليا ومستقبلا، وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين القنصلية والاتحاد لدعم وخدمة أبناء جاليتنا المتواجدين في مصر خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني في الوقت الراهن، وذلك من خلال تفعيل دور المرأة الفلسطينية وتنشيط العمل المجتمعي ونشاط اتحاد المرأة الفلسطينية بالإسكندرية.

بدورها أكدت رئيسة الهيئة الإدارية لاتحاد المرأة آمال الآغا ضرورة التعاون والتنسيق المستمر مع القنصلية، وقدمت إهداء للقنصلية من الأعمال التراثية لاتحاد المرأة بالقاهرة.

MENAFN21112024000205011050ID1108910487

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث