قنصلية فلسطين بالإسكندرية تحيي ذكرى استشهاد القائد الرمز ياسر عرفات وإعلان الاستقلال

MENAFN - Palestine News ) الاسكندرية / PNN - أحيت القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية، ذكرى استشهاد القائد المؤسس ياسر عرفات وذكرى إعلان الاستقلال، بمشاركة الهيئة الإدارية للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع جمهورية مصر العربية، وأعضاء منطقة الإسكندرية، ولفيف من السيدات أبناء الجالية بالإسكندرية وجانب من الطالبات، ممثلون عن الطالبات الدارسات بالإسكندرية بمقر القنصلية.

وبدأ إحياء ذكرى المناسبتين بالسلام الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة حداد وقراءه الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار.

وأكد القنصل العام وفيق أبو سيدو في كلمته، دور المرأة الفلسطينية التاريخي المهم والفعال في القضية الفلسطينية سابقا وحاليا ومستقبلا، وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين القنصلية والاتحاد لدعم وخدمة أبناء جاليتنا المتواجدين في مصر خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني في الوقت الراهن، وذلك من خلال تفعيل دور المرأة الفلسطينية وتنشيط العمل المجتمعي ونشاط اتحاد المرأة الفلسطينية بالإسكندرية.

بدورها أكدت رئيسة الهيئة الإدارية لاتحاد المرأة آمال الآغا ضرورة التعاون والتنسيق المستمر مع القنصلية، وقدمت إهداء للقنصلية من الأعمال التراثية لاتحاد المرأة بالقاهرة.