قنصلية فلسطين بالإسكندرية تحيي ذكرى استشهاد القائد الرمز ياسر عرفات وإعلان الاستقلال

(MENAFN
- Palestine News Network
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الاسكندرية / PNN - أحيت القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية، ذكرى استشهاد القائد المؤسس ياسر عرفات وذكرى إعلان الاستقلال، بمشاركة الهيئة الإدارية للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع جمهورية مصر العربية، وأعضاء منطقة الإسكندرية، ولفيف من السيدات أبناء الجالية بالإسكندرية وجانب من الطالبات، ممثلون عن الطالبات الدارسات بالإسكندرية بمقر القنصلية.
وبدأ إحياء ذكرى المناسبتين بالسلام الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة حداد وقراءه الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار.
وأكد القنصل العام وفيق أبو سيدو في كلمته، دور المرأة الفلسطينية التاريخي المهم والفعال في القضية الفلسطينية سابقا وحاليا ومستقبلا، وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين القنصلية والاتحاد لدعم وخدمة أبناء جاليتنا المتواجدين في مصر خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني في الوقت الراهن، وذلك من خلال تفعيل دور المرأة الفلسطينية وتنشيط العمل المجتمعي ونشاط اتحاد المرأة الفلسطينية بالإسكندرية.
بدورها أكدت رئيسة الهيئة الإدارية لاتحاد المرأة آمال الآغا ضرورة التعاون والتنسيق المستمر مع القنصلية، وقدمت إهداء للقنصلية من الأعمال التراثية لاتحاد المرأة بالقاهرة.
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