الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

(MENAFN
- Palestine News Network
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واشنطن/PNN- أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو
ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.
وياتي ذلك على خلفية مسؤوليتهم عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها جيش الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة.
وقالت الجنائية الدولية "رفض الطعون المقدمة من قبل إسرائيل بشأن اعتقال نتنياهو وغالانت".
وتابعت: "نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية".
وكانت المحكمة قد تلقت طلبات بهذا الشأن من المدعي العام كريم خان في أيار/ مايو الماضي، حيث طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين. وكان خان قد دعا في آب/ أغسطس الماضي إلى تسريع إصدار المذكرات.
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