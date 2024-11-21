الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

MENAFN - Palestine News ) واشنطن/PNN- أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.

وياتي ذلك على خلفية مسؤوليتهم عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها جيش الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة.

وقالت الجنائية الدولية "رفض الطعون المقدمة من قبل إسرائيل بشأن اعتقال نتنياهو وغالانت".

وتابعت: "نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية".

وكانت المحكمة قد تلقت طلبات بهذا الشأن من المدعي العام كريم خان في أيار/ مايو الماضي، حيث طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين. وكان خان قد دعا في آب/ أغسطس الماضي إلى تسريع إصدار المذكرات.